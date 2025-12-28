Zee Rajasthan
कांग्रेस स्थापना दिवस पर डोटासरा का भाजपा पर हमला, बोले -'माल मैं खा लूं, डंडा तुम खाओ' अब नहीं चलेगा!

Rajasthan Politics News: PCC मुख्यालय में कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने PCC मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया. डोटासरा ने मनरेगा और अरावली को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. डोटासरा ने स्थापना दिवस पर कांग्रेस नेताओं को भी जमकर खरी-खरी सुनाई.

Published: Dec 28, 2025, 07:28 PM IST | Updated: Dec 28, 2025, 07:28 PM IST

Rajasthan News: PCC मुख्यालय में आज कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ध्वजारोहण किया. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे. इस दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कार्यक्रम में नहीं आने वाले नेताओं को जमकर खरी-खरी सुनाई, साथ ही मनरेगा और अरावली को लेकर जमकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर हमला बोला. अरावली और मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाए गए. PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस नेताओं को खरी-खरी सुनाई. डोटासरा ने कहा, जो कार्यकर्ता यहां पर आए हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं. कांग्रेस के सिंबल पर जीतने वाला व्यक्ति कांग्रेस के कार्यक्रमों में उपस्थित रहे. नेता इतने आरामपसंद हो गए हैं, टिकट लेनी है ले लेंगे, चुनाव लड़ लेंगे, फिर चले जाएंगे.

उन्होंने कहा कि पांच साल बाद फिर वापस आ जाएंगे, फिर टिकट ले लेंगे. ये सिलसिला बंद करना पड़ेगा. कांग्रेस की विचारधारा के व्यक्ति को ही टिकट मिले, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा. PCC पहुंचे कार्यकर्ताओं से कहा, आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं. डोटासरा ने कहा, आप नहीं आते तो कांग्रेस की टिकट पर जीते हुए व्यक्तियों के भरोसे कैसे कार्यक्रम होता. बड़ी तकलीफ होती है. हम बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर हमारे नेता अपनी जिम्मेदारी नहीं समझें. जो कांग्रेस के लिए काम करेगा, वही कांग्रेस का टिकट पाने का हकदार होगा.

डोटासरा ने कहा, “माल मैं खा लूं, डंडा तुम खाओ” ये जितना चलना था चल गया, अब नहीं चलेगा. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि देश के मजदूरों और गरीबों के लिए कांग्रेस मनरेगा लेकर आई थी, लेकिन भाजपा मनरेगा को खत्म करने का काम कर रही है.

टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस 5 जनवरी से मनरेगा को लेकर आंदोलन करेगी. उन्होंने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों पर चिंता जताते हुए कहा कि बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि “नहीं सहेगा राजस्थान” का नारा देने वाले लोग अब क्यों चुप हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जो सरकार इस समय प्रदेश में चल रही है, वैसी सरकार पहले कभी नहीं रही. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की हालत बेहद खराब हो चुकी है और जनता परेशान है.

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आज देश में आज़ादी पर खतरा मंडरा रहा है और केंद्र में ऐसी सरकार है जो जनता के अधिकारों को दबा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि काम के अधिकार पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया है. डोटासरा ने कहा कि CBI और इनकम टैक्स जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है और इनका दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अरावली को बचाने के लिए संघर्ष करेगी और इस लड़ाई को सड़क से सदन तक लाया जाएगा.

PCC चीफ ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि आज प्रदेश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है. सरकार बनने के बाद शुरुआती 7 दिन तक अफरा-तफरी का माहौल रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध खनन में सरकार और अधिकारियों का हिस्सा फिक्स हो चुका है. मनरेगा को लेकर डोटासरा ने कहा कि जनवरी में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी. साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं को भी सख्त संदेश देते हुए कहा कि जो नेता कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीतकर आए हैं, उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में जरूर शामिल होना होगा. जीतने के बाद कार्यक्रमों से दूरी बनाना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अगर आज़ादी के समय सभी लोग टुकड़ों में काम करते तो देश आज़ाद नहीं होता. उन्होंने कहा कि आज फिर से हम सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है.

