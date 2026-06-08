/किरोड़ी पर डोटासरा का सीधा वार! कहा- करोड़ों किसके लिए लिए गए, जांच में आएगा सच सामने

Govind Singh Dotasara: राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी ही सरकार है और ACB ने केस दर्ज किया है. डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी जी खुद स्वीकार कर रहे हैं बीज निगम का डायरेक्टर बनाया था और इनपुट के लिए जिम्मेदारी दी थी. अब यदि उसने इनपुट से आउटपुट निकाल लिया है तो इस पूरे मामले की जांच ACB करेगी.

डोटासरा ने कहा कि करोड़ों रुपए क्यों लिए जा रहे थे, किसके लिए लिए जा रहे थे, यह सब जांच में सामने आ जाएगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में तथ्य जुटा रही है और एक-दो दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी देगी.

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किरोड़ी लाल मीणा के पद छोड़ने के बयान पर डोटासरा ने कहा कि यह उनका रोज का काम है, पहले भी पद छोड़ने की बात कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि यह केस बिल्कुल क्लियर है. ACB, जो मुख्यमंत्री के अधीन है, उसने केस रजिस्टर किया है और मुल्जिमों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. साथ ही 2 करोड़ से अधिक रुपए नगद बरामद किए गए हैं. डोटासरा ने कहा कि किरोड़ी जी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने इनपुट के लिए छोड़ रखा था.

वहीं जयपुर में JDA की कार्रवाई को लेकर भी डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय परीक्षाओं के लिए इंटरनेट बंद किया जाता था तो भाजपा हल्ला करती थी, लेकिन आज किसी का घर फोड़ने और किसी की छत छीनने के लिए इंटरनेट बंद करके इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस तरह के काम समझाइश के साथ किए जाने चाहिए.

डोटासरा ने कहा कि सरकार को यह बताना चाहिए कि जो लोग इस कार्रवाई से प्रभावित होंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि यह सरकार की ड्यूटी में आता है. इंटरनेट बंद करके बुलडोजर चलाना प्रदेश के लिए ठीक नहीं है. प्रदेश कांग्रेस में चल रही खींचतान को लेकर पूछे गए सवाल पर डोटासरा कोई जवाब दिए बिना नमस्कार कर रवाना हो गए.