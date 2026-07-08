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जयपुर में गहलोत का बड़ा हमला! UCC से राम मंदिर तक सरकार को घेरा, दिए ताबड़तोड़ बयान

Rajasthan News: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में पंजाब कांग्रेस विवाद, राम मंदिर ट्रस्ट, UCC, नितिन गडकरी के दौरे और भरतपुर गोलीबारी पर बयान दिए. उन्होंने UCC पर बिना ड्राफ्ट सुझाव मांगने पर सवाल उठाए, राम मंदिर मामले में जांच की मांग की.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jul 08, 2026, 10:02 PM|Updated: Jul 08, 2026, 10:02 PM
जयपुर में गहलोत का बड़ा हमला! UCC से राम मंदिर तक सरकार को घेरा, दिए ताबड़तोड़ बयान
Image Credit: अशोक गहलोत (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics News: जयपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब कांग्रेस में चल रहे विवाद, राम मंदिर ट्रस्ट, समान नागरिक संहिता (UCC), केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे और भरतपुर गोलीबारी मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस का मामला जल्द सुलझ जाएगा. वहीं राम मंदिर ट्रस्ट और UCC को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी राज्य सरकार को घेरा.

पंजाब कांग्रेस का मामला जल्द सुलझने का दावा
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पंजाब कांग्रेस में जो भी स्थिति बनी है, उस पर पार्टी आलाकमान समय रहते ध्यान दे रहा है. उन्होंने कहा कि पंजाब के नेताओं को भी हालात का पूरा अहसास है और वे जानते हैं कि सरकार नहीं बनने का नुकसान उन्हें उठाना पड़ा है. गहलोत ने भरोसा जताया कि जल्द ही इस पूरे मामले का समाधान निकलेगा और भविष्य में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी.

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राम मंदिर ट्रस्ट पर उठाए सवाल
राम मंदिर से जुड़े मामले पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि जब इतने दिनों से विवाद चल रहा था तो शुरुआत में ही ट्रस्ट को भंग कर निष्पक्ष जांच करानी चाहिए थी. उनका कहना था कि कैमरों की फुटेज हटाए जाने जैसी बातें सामने आई हैं, इसलिए पूरे मामले की गंभीर जांच जरूरी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि मामले को दबाने की कोशिश की गई. गहलोत ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और वीएचपी की ओर से कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई. उनके अनुसार गांव-गांव से लोगों ने आस्था के साथ चंदा दिया था और यदि किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो यह लोगों के विश्वास के साथ बड़ा खिलवाड़ है.

UCC पर बिना ड्राफ्ट सुझाव मांगने पर सवाल
समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर सरकार द्वारा जनता से सुझाव लेने की प्रक्रिया पर भी गहलोत ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहले ही यह बात कह चुकी है कि बिना ड्राफ्ट सार्वजनिक किए सुझाव मांगना उचित नहीं है. उनका कहना था कि जब लोगों को प्रस्तावित कानून की जानकारी ही नहीं होगी तो वे अपनी राय कैसे देंगे.

नितिन गडकरी के दौरे पर कही यह बात
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के राजस्थान दौरे को लेकर गहलोत ने कहा कि उनका आकर हालात देखना अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि कई जगहों से सड़कों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही हैं. आज आधुनिक तकनीक से विकास कार्य हो रहे हैं, इसलिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें बननी चाहिए ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके और लोगों की जान सुरक्षित रहे.

भरतपुर गोलीबारी पर सरकार को घेरा
भरतपुर गोलीबारी की घटना का जिक्र करते हुए गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है और सरकार इसे नियंत्रित करने में सफल नहीं दिख रही. गहलोत का कहना था कि लगातार सामने आ रही घटनाएं इस बात का संकेत हैं कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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