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राजस्थान में OBC पर कांग्रेस का बड़ा दांव! पहली बैठक में बना चुनावी मास्टरप्लान

Rajasthan News: राजस्थान में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस ने चुनावी रणनीति तेज कर दी है. जयपुर में हुई पहली ओबीसी एडवाइजरी काउंसिल बैठक में जातिगत जनगणना, आरक्षण, राजनीतिक भागीदारी और विजन डॉक्यूमेंट पर मंथन हुआ. कांग्रेस ने सरकार पर ओबीसी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jul 16, 2026, 10:20 PM|Updated: Jul 16, 2026, 10:20 PM
राजस्थान में OBC पर कांग्रेस का बड़ा दांव! पहली बैठक में बना चुनावी मास्टरप्लान
Image Credit: जयपुर के आरआईसी में राजस्थान ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक आयोजित हुई.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan OBCCongress Advisory Council Meeting: राजस्थान में ओबीसी वर्ग को कांग्रेस के साथ जोड़ने और उसके मुद्दों को धार देने के लिए कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया है. जयपुर के आरआईसी में राजस्थान ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक आयोजित हुई, जिसमें ओबीसी से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

राजस्थान ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की पहले बैठक का हुआ आयोजन
आरआईसी में आयोजित राजस्थान ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक में कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, डॉ. चंद्रभान, कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव, पूर्व विधायक प्रह्लाद गुंजल सहित काउंसिल के पदाधिकारी शामिल हुए. बैठक में ओबीसी वर्ग की भागीदारी बढ़ाने और संगठन स्तर पर उनकी भूमिका को मजबूत करने को लेकर मंथन किया गया.

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जातिगत जनगणना वैज्ञानिक तरीके से नहीं होने का लगाया आरोप
कांग्रेस ने सरकार पर जातिगत जनगणना वैज्ञानिक तरीके से नहीं कराने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जातिगत जनगणना पूरी पारदर्शिता और वैज्ञानिक आधार पर होनी चाहिए. राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने कहा कि ओबीसी वर्ग को लेकर जिस स्तर की स्टडी होनी चाहिए, वह नहीं हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर आंदोलन में ओबीसी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन बाद में उन्हें ट्रस्ट में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. उनका कहना था कि भाजपा ओबीसी समाज का सिर्फ राजनीतिक इस्तेमाल करती है, लेकिन उनके हितों के लिए ठोस कदम नहीं उठाती.

ओबीसी के मुद्दों पर कांग्रेस का मंथन
आरआईसी में ओबीसी कांग्रेस एडवाइजरी काउंसिल की पहली बैठक
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी पर चर्चा
ओबीसी के लिए विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी कांग्रेस
विजन डॉक्यूमेंट के लिए बनाई जाएगी समिति
ओबीसी वर्ग को संगठन से जोड़ने की रणनीति पर मंथन
जातिगत जनगणना वैज्ञानिक तरीके से कराने की मांग
ओबीसी को उनकी हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी मिले : कांग्रेस

बैठक में क्या-क्या तय किया गया?
बैठक में यह भी तय किया गया कि कांग्रेस ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी. इसके लिए एक समिति का गठन किया जाएगा, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में ओबीसी की भागीदारी बढ़ाने के सुझाव तैयार करेगी.

क्या बोले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा?
पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ओबीसी की जितनी आबादी और हिस्सेदारी है, उसी अनुपात में उन्हें हर क्षेत्र में भागीदारी मिलनी चाहिए. ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की भी वकालत की. डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की मांग को सरकार ने स्वीकार तो किया, लेकिन उस पर गंभीरता से काम नहीं हो रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ओबीसी के मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करती रहेगी. प्रदेश में निकाय पंचायत चुनावों की तैयारी के बीच अब कांग्रेस ओबीसी के मुद्दों को लेकर रणनीति तैयार कर रहीं है ओबीसी को लेकर कांग्रेस की तैयारी चुनाव में कितनी कारगार साबित होगी ये देखना दिलचस्प होगा.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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