'तैयारी शून्य, परेशानी फुल!' ईरान-इजरायल युद्ध पर अशोक गहलोत ने सरकार पर बोला हमला

Ashok Gehlot On Iran Israel War: जयपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय हालात और केंद्र सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच बनते तनावपूर्ण हालात को लेकर सरकार ने समय रहते कोई ठोस तैयारी नहीं की. उनके मुताबिक राहुल गांधी पहले ही इस तरह की स्थिति को लेकर आगाह कर चुके थे, लेकिन सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया.

मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि मौजूदा हालात के चलते देश में एलपीजी की कमी जैसी स्थिति बन रही है. उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह कह रहे हैं कि सरकार जनता को राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर पहले से तैयारी होती तो ऐसी नौबत नहीं आती. उन्होंने यह भी कहा कि अंतरराष्ट्रीय युद्ध कब तक चलेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं है.

गहलोत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि ट्रंप कभी मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, तो कभी उनके बारे में अलग तरह के बयान देते हैं. ऐसे में इन रिश्तों को समझ पाना मुश्किल हो जाता है.

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इस दौरान गहलोत ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया के कई हिस्सों में अस्थिरता बढ़ रही है. ईरान और इजरायल के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है, जो समय-समय पर टकराव की स्थिति में बदल जाता है. मध्य पूर्व का यह क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील रहा है, जहां छोटे घटनाक्रम भी बड़े संघर्ष का रूप ले सकते हैं. इस तरह के हालात का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल आपूर्ति पर पड़ता है.

उन्होंने कहा कि जब भी इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो उसका सीधा असर भारत जैसे देशों पर पड़ता है, खासकर ईंधन और गैस की कीमतों पर. इसी वजह से एलपीजी जैसी जरूरी चीजों की उपलब्धता प्रभावित होती है और आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है.

गहलोत ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के हालिया बयान की भी आलोचना की. साथ ही उन्होंने राज्य सरकार के अधूरे प्रोजेक्ट्स को लेकर कहा कि वे सोशल मीडिया के जरिए लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, ताकि सरकार का ध्यान इस ओर जाए. अंत में उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में सरकार को सतर्क और सक्रिय रहना चाहिए, ताकि आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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