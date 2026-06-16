Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /"देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी", पूर्व CM गहलोत का बड़ा बयान, BJP-RSS पर साधा निशाना

"देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी", पूर्व CM गहलोत का बड़ा बयान, BJP-RSS पर साधा निशाना

Rajasthan News: अशोक गहलोत ने कहा देश ‘हिंदू राष्ट्र’ बन चुका है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है. उन्होंने BJP-RSS पर अल्पसंख्यकों पर दबाव का आरोप लगाया. वह बोले कि इंदिरा गांधी होतीं तो BJP पर बैन लगातीं. राहुल गांधी के कोटा दौरे व पेपर लीक मुद्दे पर सरकार को घेरा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jun 16, 2026, 06:05 PM|Updated: Jun 16, 2026, 06:05 PM
"देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी", पूर्व CM गहलोत का बड़ा बयान, BJP-RSS पर साधा निशाना
Image Credit: Rajasthan Politics News Ashok Gehlot

Ashok Gehlot: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए देश व्यवहारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन चुका है, अब सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है. उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और इसका असर देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ रहा है.

गहलोत ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह बात कही थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज जीवित होतीं तो बीजेपी और RSS की गतिविधियों को देखते हुए कड़ी कार्रवाई करतीं. उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर चुनावी माहौल बनाया जाता है और इसी वजह से बीजेपी लगातार राजनीतिक लाभ हासिल करती रही है. गहलोत का कहना था कि देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर दबाव बढ़ा है और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हुई है. उन्होंने चर्चों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती थीं.

Add Zee News as a Preferred Source

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता दी, लेकिन उसकी नरम नीति का फायदा RSS को मिला. उन्होंने कहा कि RSS को बने हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं और इस दौरान कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया. गहलोत ने दावा किया कि अगर कांग्रेस भी उसी तरह की राजनीति करती जैसी आज बीजेपी कर रही है, तो न तो बीजेपी इतनी मजबूत होती और न ही RSS का इतना विस्तार हो पाता.

राहुल गांधी के 17 जून को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर भी गहलोत ने विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का युवा संवाद कार्यक्रम देशभर के युवाओं से जुड़ने की एक बड़ी पहल है और इसकी शुरुआत कोटा से इसलिए की जा रही है क्योंकि कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है. गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है. उनका कहना था कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है.

पेपर लीक के मुद्दे पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि यह केवल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का विषय है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भी इस समस्या को गंभीरता से उठाया था और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई थी. गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर समस्या को देखने के बजाय सिर्फ राजस्थान को निशाना बनाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जिसने भी पेपर लीक जैसा अपराध किया है, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है.

नीट पेपर लीक प्रकरण का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि इस मामले ने देशभर के छात्रों और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया. लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, परिवार आर्थिक परेशानियां झेलकर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, लेकिन जब परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठते हैं तो युवाओं का भरोसा टूटता है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की जरूरत है ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय न हो. गहलोत का मानना है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

कर्नाटक के गृह मंत्री द्वारा RSS को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि RSS को इन सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास में दो बार RSS पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी संगठन को समाप्त करने की राजनीति नहीं की, बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से अपने विचार रखे. वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज कई नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी अपनी नहीं लगती, बल्कि उन्हें ऊपर से निर्देशित किया जाता है.

बिजली-पानी की समस्याओं, मंत्रियों की कार्यशैली और प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर भी गहलोत ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार में अनुभव की कमी साफ दिखाई दे रही है और कई जगहों पर जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है. गहलोत ने दावा किया कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव है और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अधिक गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है. उनके इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज होने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:झालावाड़ में ‘ऑपरेशन दिव्य प्रहार’ से हड़कंप! नशा माफियाओं की करोड़ों की संपत्ति एक झटके में फ्रीज

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने ली करवट, आज 26 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, दिल्ली की 4 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट

कोटा ACB ने वन विभाग की चौकी पर मारा छापा, 10 हजार की रिश्वत लेते रिश्वतखोर गार्ड गिरफ्तार

लू और तपती गर्मी का रामबाड़ है राजस्थान की ये ड्रिंक! पूरे दिन शरीर में बरकरार रहेगी एनर्जी

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत का मामला, न्याय दिलाने के लिए झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण, आगामी 4 से 5 दिन जारी रहेगी आंधी-तूफान के साथ बारिश

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा से पहले विश्वेन्द्र सिंह की दो टूक, बोले- अभी बाहर से लड़ाके बुलाने की जरूरत नहीं

पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर UDH मंत्री झाबरसिंह खर्रा का बयान, जानें क्या कहा?

झुंझुनूं में इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में हजारों ग्रामीणों की 15 KM पदयात्रा, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

Rajasthan News: बालोतरा में भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और कार की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

RSS में बदलाव के संकेत, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम बोले-संघ में लाइक-डिसलाइक नहीं, संगठन विचार सर्वोपरि

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

Bikaner News: पिता की मौत का सदमा नहीं सह पाई बेटी, सुनते ही उठा लिया खौफनाक कदम

तो क्या 17 जून को सुबह 10 बजे से नहीं आएगा पीने का पानी ? PHED कॉन्ट्रेक्टर्स ने दी चेतावनी

अलवर में रिटायर्ड महिला टीचर के घर लाखों की चोरी, परिवार को कमरों में किया बंद

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

झुंझुनूं में धूलभरी आंधी के बाद झमाझम बारिश, तापमान में आई गिरावट

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

Rajasthan Weather Update: सुबह-सुबह मौसम ने बदली चाल, राजस्थान के 3 जिलों में गरज-चमक और धूलभरी आंधी की चेतावनी

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

शादी किसी और से, दिल किसी और के लिए धड़का..., कपल ने साथ में की आत्महत्या

जयपुर वालों के लिए बड़ा अपडेट! सोना और चांदी दोनों हुए महंगे, जानिए आज के ताजा रेट

Rajasthan News: राजस्थान को मिलेगा पहला 6 एयरोब्रिज वाला एयरपोर्ट, 4 जुलाई को पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

TAGS:
Rajasthan Politics
Rajasthan News
Ashok gehlot

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
"देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी", पूर्व CM गहलोत का बड़ा बयान, BJP-RSS पर साधा निशाना
Rajasthan Politics
2
Jodhpur news
3
Jhalawar News
4
Udaipur News
5
Rajasthan crime