/"देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी", पूर्व CM गहलोत का बड़ा बयान, BJP-RSS पर साधा निशाना

Ashok Gehlot: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी हलकों में हलचल मचा दी है. जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान गहलोत ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए देश व्यवहारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बन चुका है, अब सिर्फ इसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है. उन्होंने बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और इसका असर देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ रहा है.

गहलोत ने कहा कि उन्होंने पहले भी यह बात कही थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आज जीवित होतीं तो बीजेपी और RSS की गतिविधियों को देखते हुए कड़ी कार्रवाई करतीं. उन्होंने आरोप लगाया कि धर्म के आधार पर चुनावी माहौल बनाया जाता है और इसी वजह से बीजेपी लगातार राजनीतिक लाभ हासिल करती रही है. गहलोत का कहना था कि देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर दबाव बढ़ा है और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा हुई है. उन्होंने चर्चों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पहले इस तरह की घटनाएं बहुत कम देखने को मिलती थीं.

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पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता दी, लेकिन उसकी नरम नीति का फायदा RSS को मिला. उन्होंने कहा कि RSS को बने हुए लगभग 100 साल हो चुके हैं और इस दौरान कांग्रेस ने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया. गहलोत ने दावा किया कि अगर कांग्रेस भी उसी तरह की राजनीति करती जैसी आज बीजेपी कर रही है, तो न तो बीजेपी इतनी मजबूत होती और न ही RSS का इतना विस्तार हो पाता.

राहुल गांधी के 17 जून को प्रस्तावित राजस्थान दौरे को लेकर भी गहलोत ने विस्तार से बात की. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का युवा संवाद कार्यक्रम देशभर के युवाओं से जुड़ने की एक बड़ी पहल है और इसकी शुरुआत कोटा से इसलिए की जा रही है क्योंकि कोटा देश का सबसे बड़ा कोचिंग हब माना जाता है. गहलोत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है. उनका कहना था कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम युवाओं की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास है.

पेपर लीक के मुद्दे पर बोलते हुए गहलोत ने कहा कि यह केवल राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे देश का विषय है. उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भी इस समस्या को गंभीरता से उठाया था और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत बताई थी. गहलोत ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर समस्या को देखने के बजाय सिर्फ राजस्थान को निशाना बनाने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि जिसने भी पेपर लीक जैसा अपराध किया है, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे मामले को राजनीतिक रंग देना उचित नहीं है.

नीट पेपर लीक प्रकरण का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि इस मामले ने देशभर के छात्रों और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया. लाखों छात्र वर्षों तक तैयारी करते हैं, परिवार आर्थिक परेशानियां झेलकर बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं, लेकिन जब परीक्षा की गोपनीयता पर सवाल उठते हैं तो युवाओं का भरोसा टूटता है. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की जरूरत है ताकि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय न हो. गहलोत का मानना है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

कर्नाटक के गृह मंत्री द्वारा RSS को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने कहा कि RSS को इन सवालों का जवाब देना चाहिए. उन्होंने याद दिलाया कि इतिहास में दो बार RSS पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन बाद में प्रतिबंध हटा लिया गया. गहलोत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी किसी संगठन को समाप्त करने की राजनीति नहीं की, बल्कि लोकतांत्रिक ढंग से अपने विचार रखे. वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज कई नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनकी अपनी नहीं लगती, बल्कि उन्हें ऊपर से निर्देशित किया जाता है.

बिजली-पानी की समस्याओं, मंत्रियों की कार्यशैली और प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर भी गहलोत ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि सरकार में अनुभव की कमी साफ दिखाई दे रही है और कई जगहों पर जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है. गहलोत ने दावा किया कि प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव है और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को अधिक गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है. उनके इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का दौर तेज होने की संभावना है.