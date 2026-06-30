/'मेरे बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया...' CM के स्वागत वाले बयान पर अशोक गहलोत ने तोड़ी चुप्पी

Ashok Gehlot: मुख्यमंत्री निवास जाकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत करने वाले बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी स्थिति साफ करते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अगर यमुना का पानी नीमकाथाना तक पहुंचता है तो वह मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे. गहलोत ने कहा कि यह किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश की खुशी होगी. उन्होंने साथ ही जेल के अंदर हुई हत्या की घटना और पेपर लीक मामले पर भी राज्य सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए.

CM के स्वागत वाले बयान पर दी सफाई

अशोक गहलोत ने कहा कि उन्होंने नीमकाथाना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह बात कही थी. उस समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीमकाथाना तक यमुना का पानी पहुंचाने की बात कही थी. इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि यदि वास्तव में यमुना का पानी वहां पहुंचता है तो वह मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे. गहलोत ने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है, जबकि आज भी वह अपने उसी बयान पर कायम हैं. उनका कहना था कि पानी आने से सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान को खुशी होगी.

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1994 के यमुना जल समझौते का किया जिक्र

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच वर्ष 1994 में यमुना जल समझौता हुआ था, लेकिन कई दशक बीत जाने के बाद भी इसे पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका. उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य और केंद्र में कांग्रेस तथा बीजेपी दोनों की सरकारें रहीं, लेकिन समझौते का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाया. गहलोत ने कहा कि अगर अब यह समझौता धरातल पर उतरता है और शेखावाटी सहित प्रदेश के प्यासे इलाकों तक यमुना का पानी पहुंचता है तो यह राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि होगी.

यमुना जल परियोजना से बढ़ी उम्मीदें

हाल ही में केंद्र सरकार, राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना को लेकर एमओए पर हस्ताक्षर किए गए हैं. इसके बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है. इस योजना के तहत शेखावाटी क्षेत्र के कई जिलों तक पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल पहुंचाने की तैयारी की जा रही है. लंबे समय से पानी की कमी झेल रहे इलाकों के लोगों को इससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

जेल में हत्या पर सरकार से पूछे सवाल

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुई हत्या की घटना पर गहलोत ने कहा कि हत्या कहीं भी हो, हत्या करने वाला अपराधी ही होता है. उन्होंने कहा कि जेल जैसी सुरक्षित जगह पर इस तरह की घटना होना सरकार की बड़ी लापरवाही को दिखाता है. उन्होंने सवाल उठाया कि जेल के अंदर हथियार और मोबाइल कैसे पहुंच जाते हैं. गहलोत ने कहा कि इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं और सरकार को जेल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है.

पेपर लीक मामले पर भी साधा निशाना

पेपर लीक मामले पर बोलते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसमें विरोधी सफल भी हो गए. हालांकि अब धीरे-धीरे सच्चाई सामने आ रही है और पूरा मामला उजागर हो चुका है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े ऐसे मामलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए और सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए.