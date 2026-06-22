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'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

Rajasthan News: पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सवाल के जवाब में कहा कि वे राजस्थान की जनता से कभी दूर नहीं हो सकते और सेवा ही उनका कर्तव्य है. उन्होंने किसी पद की लालसा से इनकार किया और पार्टी नेतृत्व के हर फैसले को स्वीकार करने की बात कही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jun 22, 2026, 07:18 PM|Updated: Jun 22, 2026, 07:18 PM
'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत
Image Credit: Ashok Gehlot Viral Statement

Ashok Gehlot: जब एक पत्रकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल किया कि अब राजस्थान में ही राजनीति करेंगे या दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, तो उनका जवाब काफी स्पष्ट और भावनात्मक रहा. गहलोत ने अपनी ही शैली में जवाब देते हुए कहा कि वे राजस्थान की जनता से कभी दूर नहीं हो सकते और जहां भी रहें, उनका जुड़ाव हमेशा प्रदेश से ही रहेगा.

गहलोत का बड़ा बयान: राजस्थान से दूरी नामुमकिन
पत्रकार के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा - "देखिए, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोहराता हूं- 'मैं थांसू दूर नहीं' (मैं आपसे दूर नहीं हूं). अब मैं चाहे लंदन जाऊं, दिल्ली जाऊं, जयपुर रहूं, जोधपुर जाऊं या जालौर जाऊं, मैं राजस्थान की जनता से कभी दूर नहीं हो सकता. मैं कहीं भी रहूं, राजस्थान वासियों की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य और धर्म है. राजस्थान की जनता ने मुझे पांच बार सांसद बनाया, छह बार विधायक बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया और तीन-तीन बार मुख्यमंत्री की ज़िम्मेदारी दी. तीन बार मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं होती!"

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सोनिया-राहुल गांधी पर जताया भरोसा
अपने बयान में गहलोत ने कांग्रेस नेतृत्व का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीन बार मुख्यमंत्री बनने का अवसर दिया और हर बार पूरे पांच-पांच साल तक काम करने का मौका मिला. उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में यह बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी मुख्यमंत्री को लगातार इतना लंबा समय मिले. गहलोत ने इसे अपने राजनीतिक जीवन की बड़ी उपलब्धि बताया.

पद की कोई लालसा नहीं: गहलोत
पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अब उनका उद्देश्य किसी पद की मांग करना नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी, चाहे वह राजस्थान में हो, दिल्ली में संगठन से जुड़ी हो या किसी अन्य स्तर पर, वे उसे पूरी निष्ठा से स्वीकार करेंगे. लेकिन वे खुद किसी पद की मांग नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि हाईकमान का हर फैसला उन्हें स्वीकार होगा और वे खुद को “सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ” मानते हैं.

पार्टी और देश की चुनौतियों पर राय
गहलोत ने कहा कि आज देश और पार्टी दोनों के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं, जिन्हें गंभीरता से समझने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना होना चाहिए और जमीनी स्तर पर लोगों के बीच रहकर काम करना चाहिए.

राहुल गांधी के आह्वान का जिक्र
उन्होंने राहुल गांधी के संदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि दलितों, आदिवासियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर कहीं भी अन्याय हो, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तुरंत उनके साथ खड़ा होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करना चाहिए. गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की यह सोच ही आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीति की दिशा तय करेगी.

राजस्थान की राजनीति में गहलोत का महत्व
राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत एक ऐसे नेता माने जाते हैं जिनका लंबा अनुभव और संगठन पर मजबूत पकड़ उन्हें अलग पहचान देता है. वे कई दशकों से प्रदेश की राजनीति का केंद्र रहे हैं. चाहे सत्ता में हों या विपक्ष में, उनकी रणनीति और जनसंपर्क की शैली हमेशा चर्चा में रही है. कांग्रेस संगठन में भी उन्हें एक मजबूत स्तंभ माना जाता है. उनके बयान अक्सर राजनीतिक दिशा तय करने वाले माने जाते हैं और राजस्थान की राजनीति में उनकी मौजूदगी आज भी उतनी ही प्रभावशाली मानी जाती है जितनी पहले थी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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