अशोक गहलोत का बड़ा दावा 'माहौल हमारे पक्ष में, बिहार में महागठबंधन की सरकार पक्की!'

Ashok Gehlot: अशोक गहलोत ने कहा कि बिहार में माहौल महागठबंधन के पक्ष में है और इस बार उनकी सरकार बनेगी. उन्होंने अमित शाह और नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता की सराहना की. रोजगार और शासन पर भी केंद्र सरकार को घेरा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 02, 2025, 03:00 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 03:00 PM IST

Rajasthan News: बिहार से लेकर राजस्थान तक राजनीतिक हलचल तेज है. महागठबंधन को लेकर लगातार बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं का दौर जारी है. इसी बीच राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि “माहौल पूरी तरह हमारे पक्ष में है, और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी.”

गहलोत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा और कहा कि “अमित शाह हमेशा नारेबाजी करते हैं, 26 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चले जाते हैं.” उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने पहले ही तय कर लिया था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, लेकिन अब दबाव में यह बात कही जा रही है कि चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा.

महागठबंधन में चल रही आपसी तकरार पर गहलोत ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है. जहां भी गठबंधन होता है, वहां कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होती है. ऐसा जम्मू-कश्मीर में भी हुआ था. उन्होंने कहा, “महागठबंधन एकजुट है और हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं. इस बार जनता बदलाव के मूड में है और हमारी सरकार बनेगी.”

गहलोत ने कहा कि तेजस्वी यादव का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और राहुल गांधी भी बिहार में बड़ा संदेश दे रहे हैं. उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा, “कभी पीएम का चेहरा कहलाने वाले नीतीश आज अपनी साख बचाने में जुटे हैं. 20 साल सत्ता में रहने के बाद भी जनता को कुछ नहीं मिला.”

उन्होंने मोकामा की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां कार्रवाई भी विपक्ष के दबाव में हुई. गहलोत ने कहा कि “इनके राज में घटनाएं रुक नहीं रही हैं, केवल डैमेज कंट्रोल की कोशिशें की जा रही हैं.”

लालू यादव की तारीफ करते हुए गहलोत बोले कि लालू ने बिहार का सामाजिक ढांचा बदल दिया. रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने हर परिवार तक नौकरी पहुंचाने की बात विशेषज्ञों की राय लेकर की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि तेजस्वी का वादा अव्यवहारिक नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.

