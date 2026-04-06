पूर्व CM राजे की सरकार-संगठन को खरी-खरी, दल-बदलुओं से सावधान रहने की दी चेतावनी

Rajasthan Politics News: राजनीति में संदेश और संकेत दोनों मायने रखते हैं. बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर जयपुर से ऐसा ही एक बड़ा संदेश निकला है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सरकार और संगठन को साफ शब्दों में खरी खरी नसीहत दी है. राजे ने कहा कि पार्टी को कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से सींचा है, ऐसे में मूल विचाराधारा के कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता दें और दल-बदलू नेताओं से सावधान रहें.

भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस पर जयपुर स्थित प्रदेश मुख्यालय में सोमवार को संगोष्ठी आयोजित की गई. गोष्ठी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद घनश्याम तिवाड़ी, मंजू शर्मा सहित नेता मौजूद थे. कार्यक्रम की खास बात यह रही कि बूथ अध्यक्ष को वरिष्ठ नेताओं के साथ मंच पर स्थान दिया गया, जिससे यह संदेश देने की कोशिश की गई कि संगठन की असली ताकत जमीनी कार्यकर्ता ही हैं.

संगोष्ठी में पूर्व सीएम राजे ने संगठन और सरकार को दो टूक सीधी नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी की असली ताकत उसके मूल कार्यकर्ता हैं. यह जरूरी हमारी मूल विचारधारा के कार्यकर्ताओं को हर वक्त सम्मान मिलना चाहिए . खतरा तो हम लोगों उन से है जो पहले अपना सोचते हैं. पार्टी में ऐसे तो कई लोग हैं जो इधर से उधर गए, उधर जीत कर इधर आ गए, इनसे बडा खतरा है. राजे ने कहा कि नियुक्तियां और दायित्व उन लोगों को देना चाहिए जिनमें संगठन के प्रति निष्ठा, समर्पण और संस्कार हो, इसलिए बार बार उनको चेक करने की जरूरत नहीं है. जो कार्यकर्ता मूल भाजपा से है, बचपन से उनमें पार्टी विचार है उन्हें मिलना चाहिए. हमारा सिद्धांत है विचारधारा से समझौता कभी नहीं करना चाहिए. राजे ने अटल बिहारी का उदाहरण देते हुए कहा कि वाजपेयी ने भरे सदन में कहा था पार्टी तोड़कर नया गठबंधन करने से यदि सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पूर्व सीएम राजे ने दल-बदल करने वाले नेताओं को लेकर चिंता जताई. कई ऐसे लोग होते हैं जो दल तो बदल लेते हैं, लेकिन उनका दिल और मानसिकता नहीं बदलती. ऐसे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं और पार्टी की मूल भावना से उनका कोई जुड़ाव नहीं होता. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पार्टी के लिए खतरा बन सकते हैं, क्योंकि उनकी निष्ठा विचारधारा के प्रति नहीं बल्कि स्वार्थ के प्रति होती है. हालांकि उन्होंने यह भी माना कि कुछ नेता पार्टी में पूरी तरह समाहित हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सतर्क रहना जरूरी है. उन्होंने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा की पहचान हमेशा सिद्धांतों और नैतिकता से रही है. सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण विचारधारा होती है.

राजे की कार्यकर्ताओं की खरी खरी

पूर्व सीएम राजे ने संगठन और सरकार के साथ साथ कार्यकर्ताओं को भी खरी खरी सुनाई. राजे ने कहा कि पद से क्या मतलब है, अपना काम करो, पद अपने आप आएगा. संगठन में निष्ठा दिखाई है बचपन से काम किया है. पद को भूल जाइए काम करिए ये पार्टी बिना पद लालच के यहां तक पहुंची है. विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है. उस जगह पर बने रहना है तो यह हम पा सकते हैं पार्टी को मां मानकर काम करेंगे नेतृत्व को मजबूत करने का काम करेंगे आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे. हम सब चुनाव जीतने तक ही सीमित नहीं है हमने परिवार मानकर लोगों की मदद करते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-