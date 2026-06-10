/मानेसर विवाद पर फिर भड़की कांग्रेस की जंग! गहलोत-पायलट खेमे आमने-सामने

Rajasthan Politics News: राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत लंबे समय से चली आ रही है. राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के नेताओं के बीच चली आ रही यह पुरानी सियासी लड़ाई एक बार फिर तूल पकड़ती नजर आ रही है.

लंबे समय से अशोक गहलोत मानेसर का जिक्र करते आ रहे हैं. हाल ही में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर कई आरोप लगाए थे. गहलोत लंबे समय से मानेसर कांड का जिक्र बार-बार कर रहे हैं, जिससे अब गहलोत और पायलट गुट आमने-सामने नजर आ रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान में मानेसर के जिक्र से सियासी भूचाल मचा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवालों का आज बिना नाम लिए, इशारों-इशारों में सचिन पायलट ने भी जवाब दिया. पायलट ने कहा, "मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, मैं बहुत संभलकर बोलता हूं." पायलट ने कहा, "सम्मान देना जरूरी है. आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कार देंगे, तभी यह देश सही रास्ते पर चलेगा. मैंने अपने साथ काम करने वाले सभी नेताओं का मान-सम्मान किया है. हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे." पायलट ने कहा, "अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वह सच बोल रहा है या झूठ. मैंने हमेशा कहा है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है. हमारी बात अगर कोई नहीं भी मानता हो, तो उसको मान-सम्मान देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप आपके साथ चल पड़े." सचिन पायलट आज करौली के ग्राम सकरघटा में आयोजित स्व. राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम व किसान सम्मेलन में पहुंचे थे.

कार्यक्रम के दौरान पायलट समर्थक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने कहा, "पूर्व सीएम अशोक गहलोत बार-बार यह कहते हैं कि जो विधायक मानेसर गए, उनको 10-10 करोड़ रुपए दिए गए." रमेश मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चैलेंज करते हुए कहा, "अगर मैंने पैसे लिए हैं, तो मेरा नारको टेस्ट कर लो, और आप भी नारको टेस्ट करा दो. आपने बीटीपी, निर्दलीय और भाजपा विधायकों को कितने रुपए दिए, वो हमारे पास भी कागज हैं." मीणा ने कहा, "इस व्यक्ति को पार्टी ने तीन बार मुख्यमंत्री बनाया, हर बार पार्टी को हराया. इस पर राहुल गांधी जी विचार करें. ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं किया, तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा."

कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान पर बीजेपी भी जमकर निशाने साध रही है. बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर गहलोत के रहते हुए पैसों का लेनदेन हुआ है, तो वह सबसे फेल मुख्यमंत्री माने जाएंगे. कांग्रेस में चल रही बयानबाजी से अब राजस्थान कांग्रेस की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है. राजस्थान कांग्रेस अब गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है.