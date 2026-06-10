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मानेसर विवाद पर फिर भड़की कांग्रेस की जंग! गहलोत-पायलट खेमे आमने-सामने

Rajasthan News: राजस्थान कांग्रेस में गहलोत-पायलट विवाद फिर गरमा गया है. मानेसर कांड को लेकर गहलोत के बयानों पर पायलट ने बिना नाम लिए जवाब दिया. वहीं रमेश मीणा ने गहलोत को नारको टेस्ट की चुनौती दी. बीजेपी भी इस सियासी टकराव पर कांग्रेस को घेर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jun 10, 2026, 10:15 PM|Updated: Jun 10, 2026, 10:15 PM
मानेसर विवाद पर फिर भड़की कांग्रेस की जंग! गहलोत-पायलट खेमे आमने-सामने
Image Credit: Rajasthan Politics News Ashok Gehlot And Sachin Pilot

Rajasthan Politics News: राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अदावत लंबे समय से चली आ रही है. राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस के नेताओं के बीच चली आ रही यह पुरानी सियासी लड़ाई एक बार फिर तूल पकड़ती नजर आ रही है.

लंबे समय से अशोक गहलोत मानेसर का जिक्र करते आ रहे हैं. हाल ही में अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर कई आरोप लगाए थे. गहलोत लंबे समय से मानेसर कांड का जिक्र बार-बार कर रहे हैं, जिससे अब गहलोत और पायलट गुट आमने-सामने नजर आ रहे हैं.

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राजस्थान में मानेसर के जिक्र से सियासी भूचाल मचा हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सवालों का आज बिना नाम लिए, इशारों-इशारों में सचिन पायलट ने भी जवाब दिया. पायलट ने कहा, "मेरा व्यक्तिगत झगड़ा किसी से नहीं है, मैं बहुत संभलकर बोलता हूं." पायलट ने कहा, "सम्मान देना जरूरी है. आने वाली पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कार देंगे, तभी यह देश सही रास्ते पर चलेगा. मैंने अपने साथ काम करने वाले सभी नेताओं का मान-सम्मान किया है. हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं रहे." पायलट ने कहा, "अगर आप किसी की आंख में आंख डालकर देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि वह सच बोल रहा है या झूठ. मैंने हमेशा कहा है, मोहब्बत की दुकान खोलनी है. हमारी बात अगर कोई नहीं भी मानता हो, तो उसको मान-सम्मान देकर उसके कंधे इतने दबा दो कि अपने आप आपके साथ चल पड़े." सचिन पायलट आज करौली के ग्राम सकरघटा में आयोजित स्व. राजेश पायलट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम व किसान सम्मेलन में पहुंचे थे.

कार्यक्रम के दौरान पायलट समर्थक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने कहा, "पूर्व सीएम अशोक गहलोत बार-बार यह कहते हैं कि जो विधायक मानेसर गए, उनको 10-10 करोड़ रुपए दिए गए." रमेश मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चैलेंज करते हुए कहा, "अगर मैंने पैसे लिए हैं, तो मेरा नारको टेस्ट कर लो, और आप भी नारको टेस्ट करा दो. आपने बीटीपी, निर्दलीय और भाजपा विधायकों को कितने रुपए दिए, वो हमारे पास भी कागज हैं." मीणा ने कहा, "इस व्यक्ति को पार्टी ने तीन बार मुख्यमंत्री बनाया, हर बार पार्टी को हराया. इस पर राहुल गांधी जी विचार करें. ऐसे व्यक्ति को कंट्रोल नहीं किया, तो कांग्रेस का बेड़ा गर्क हो जाएगा."

कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान पर बीजेपी भी जमकर निशाने साध रही है. बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर गहलोत के रहते हुए पैसों का लेनदेन हुआ है, तो वह सबसे फेल मुख्यमंत्री माने जाएंगे. कांग्रेस में चल रही बयानबाजी से अब राजस्थान कांग्रेस की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है. राजस्थान कांग्रेस अब गुटों में बंटी हुई नजर आ रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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