सचिन पायलट-गहलोत विवाद का सच आया सामने! हाईकोर्ट ने क्यों किया केस क्लोज?

Sachin Pilot: पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़े एसीबी के मामले में एफआईआर के आधार पर हाईकोर्ट ने केस बंद कर दिया है. इस मामले को सचिन पायलट से जोड़कर देखा जा रहा था. फैसला आने के बाद कांग्रेस जहां संभल-संभल कर बयान दे रही है, वहीं बीजेपी नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं.

एसीबी में दर्ज था मुकदमा

पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान चले राजनीतिक उठापटक के वक्त एसीबी में दर्ज हुए मुकदमे में अब जाकर फैसला आया है. एसीबी की ओर से मामले में एफआर लगा दी गई है और इसी बुनियाद पर हाईकोर्ट ने केस को बंद करने के आदेश दिए हैं. जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला आया, भाजपा सरकार के मंत्री पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं. वहीं कांग्रेस इसे अपना आंतरिक मामला बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है.

2020 में गहलोत और पायलट में संघर्ष हुआ था शुरू

2020 में राजस्थान की गहलोत सरकार की ओर से अपने विरोधियों पर सरकार गिराने और रिश्वतखोरी के लगाए गए आरोप प्रमाणित नहीं पाए गए. दिसंबर 2018 में सत्ता संभालने के बाद से ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया था. तत्कालीन कांग्रेस सरकार दो खेमों में बंट गई थी. एक तरफ गहलोत थे, तो दूसरी तरफ पायलट. गहलोत ने पायलट को डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ के पद से बर्खास्त करा दिया था. हालात ये थे कि गहलोत की मर्जी के आगे पार्टी आलाकमान भी कुछ नहीं कर पा रहा था. चूंकि कांग्रेस विधायकों का पलड़ा गहलोत के पक्ष में था, निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों को भी गहलोत ने अपने साथ ले लिया था. इस दौरान दिल्ली से आए पर्यवेक्षक भी बिना विधायक दल की बैठक किए खाली हाथ लौट गए थे. गहलोत समर्थक विधायकों और मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को नाटकीय घटनाक्रम के तहत इस्तीफे सौंपकर पार्टी आलाकमान पर इतना दबाव बना दिया था कि आलाकमान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था.

दोनों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ

इसी दौरान मानेसर में पायलट समर्थक भी गहलोत के खिलाफ जमकर लोहा ले रहे थे, पर विधायकों की संख्या कम होने से पायलट का प्लान ऊंची उड़ान नहीं भर पाया. उस वक्त की सरकार को जयपुर और जैसलमेर की होटलों में कैद तक होना पड़ा था. पर गहलोत आखिर जादूगर निकले और पूरे पांच साल उन्होंने इसी उठापटक के बीच अपनी सरकार का कार्यकाल पूरा कर लिया. इसी दौरान एसीबी और एसओजी में तत्कालीन सरकार ने अपने विरोधियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए, पर एसीबी प्रकरण में अपराध बनना प्रमाणित ही नहीं कर पाई. हाईकोर्ट में एसीबी ने एफआर पेश की, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर केस को बंद करने के आदेश दिए हैं.

फैसले से जख्म हो गए ताजा

जाहिर है इस मामले में आए फैसले ने कांग्रेस के पुराने जख्म फिर ताजा कर दिए हैं. गहलोत और पायलट समर्थक सियासी मजबूरियों के चलते भले ही इस मामले पर ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे, पर भाजपा सरकार गहलोत सरकार में दर्ज हुए ऐसे मामलों पर कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ ले रही है.

आज-कल साथ भी दिखाई देते हैं दोनों

बहरहाल, भजनलाल सरकार के सत्ता संभालने के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत कभी मुलाकातें करते हैं, तो कभी पार्टी के कार्यक्रमों में साथ-साथ भी दिखते हैं. पर अभी भी दोनों एक-दूसरे के कितने करीब हैं, ये प्रदेश की जनता से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है. गहलोत चौथी बार भी सीएम की दौड़ में बने रहने के लिए अपनी सक्रियता को कहीं कम नहीं करना चाहते, तो पायलट अभी से ही अपनी अलग राहें बनाने में जुटे हैं. जाहिर है भाजपा इसमें अपना पूरा फायदा देख रही है और लोगों को पूर्ववर्ती सरकार के वक्त हुए घटनाक्रम की यादें ताजा करा रही है, ताकि जनता की स्मृतियों में मानेसर, जैसलमेर और जयपुर के घटनाक्रम की यादें ताजा रहें और फिर कांग्रेस की इसी फूट के बलबूते उसके सत्ता में वापसी के आसार भी जिंदा रहें.

