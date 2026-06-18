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राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं होती दिखाई दे रही है. हालांकि, कोर्ट ने सरकार को 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने के निर्देश दिए हुए हैं. बता दें कि आयोग ने चुनाव में खर्च सीमा बढ़ा दी थी. 

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 18, 2026, 06:00 PM|Updated: Jun 18, 2026, 06:00 PM
राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने का मन है? पहले जान लें नया खर्च नियम, सरपंच से पार्षद तक का बदल गया है पूरा गणित
Image Credit: Rajasthan Panchayat Chunav

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में होने वाले पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर लगातार संशय का माहौल बना हुआ है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनावी खर्च की सीमा बढ़ा दी है. माना जा रहा है कि इससे चुनावी माहौल अब पहले से ज्यादा व्यवस्थित और वास्तविक जरूरतों के हिसाब से चल सकेगा. लंबे समय से उम्मीदवारों की तरफ से खर्च सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही थी, जिस पर आयोग ने यह फैसला लिया.

सरपंच चुनाव में प्रत्याशी अब कितना कर सकेंगे खर्च?
सरपंच पद के उम्मीदवार अब अपने चुनाव प्रचार में पहले की तुलना में ज्यादा पैसा खर्च कर सकेंगे. पहले यह सीमा 50 हजार रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. आयोग का कहना है कि बदलते समय और प्रचार के बढ़ते साधनों को देखते हुए यह जरूरी था.

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जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में क्या है खर्च की सीमा?
जिला परिषद और पंचायत समिति के उम्मीदवारों के लिए भी खर्च सीमा बढ़ा दी गई है. पहले जिला परिषद सदस्य 1.5 लाख रुपये तक खर्च कर सकते थे, जो अब बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है. इसी तरह पंचायत समिति सदस्य के लिए सीमा 75 हजार से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये कर दी गई है.

नगरीय निकाय चुनाव में कितना खर्च कर सकता है उम्मीदवार?
नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के चुनावों में भी खर्च सीमा बढ़ाई गई है. नगर निगम पार्षद के लिए अब 3.5 लाख रुपये तक खर्च करने की अनुमति है. नगर परिषद में यह सीमा 2 लाख रुपये और नगर पालिका में 1.5 लाख रुपये कर दी गई है.

खर्च बढ़ोतरी पर क्या बोला राज्य निर्वाचन आयोग?
राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार, समय-समय पर चुनाव खर्च सीमा में बदलाव किया जाता है. उनका कहना है कि इसका मकसद चुनाव को ज्यादा पारदर्शी और व्यावहारिक बनाना है, ताकि उम्मीदवार अपने प्रचार को बेहतर तरीके से कर सकें.

राजस्थान में कब होंगे पंचायत चुनाव?
राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य सरकार को हर हाल में 31 जुलाई तक पंचायत और स्थानीय निकाय चुनाव संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं. हालांकि, इससे पहले अदालत ने सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक का समय दिया था, लेकिन संसाधनों की कमी और ओबीसी रिपोर्ट का हवाला देकर सरकार ने समय बढ़ाए जाने की मांग की थी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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