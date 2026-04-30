/पायलट को लेकर ‘सियासी तूफान’! बीजेपी के बयान से कांग्रेस में मचा घमासान

Rajasthan News: सचिन पायलट को लेकर राजस्थान की सियासत गरमा गई है. बीजेपी के बयान के बाद कांग्रेस-बीजेपी में बयानबाजी तेज है और पायलट समर्थक खुलकर सामने आ रहे हैं. गहलोत और बीजेपी के बयानों से प्रदेश में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है.
Rajasthan Politics News: राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सचिन पायलट का जिक्र बार-बार हो रहा है. सचिन पायलट को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है.
बीजेपी के बयान से बढ़ी हलचल
बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हाल ही में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने सचिन पायलट को बहरूपिया कहा था. इसके बाद राजस्थान में सियासी भूचाल मच गया है. सचिन पायलट के करीबी नेताओं ने प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस नेता बीजेपी को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं.
सचिन पायलट को लेकर लगातार प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है. बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सचिन पायलट को समझदार नेता बताते हुए कहा कि वे बीजेपी में आने के बारे में सोच सकते हैं. बीजेपी लगातार अलग-अलग तरीकों से सचिन पायलट को लेकर बयानबाजी कर रही है. इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.
पायलट समर्थक आए सामने
पूर्व विधायक इन्द्राज गुर्जर सचिन पायलट कांग्रेस के सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के मजबूत नेता हैं. सचिन पायलट कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे. पायलट समर्थक नेता लगातार उनके पक्ष में खुलकर बयान दे रहे हैं.
गहलोत के बयान भी चर्चा में
सचिन पायलट को लेकर लगातार राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हो रही हैं. एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों कई बार मानेसर प्रकरण का जिक्र कर चुके हैं, तो वहीं भाजपा भी सचिन पायलट को लेकर लगातार बयान दे रही है. जिसको लेकर पूरे प्रदेश में सचिन पायलट सुर्खियों में बने हुए हैं. आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है.
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