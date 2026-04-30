Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /पायलट को लेकर ‘सियासी तूफान’! बीजेपी के बयान से कांग्रेस में मचा घमासान

पायलट को लेकर ‘सियासी तूफान’! बीजेपी के बयान से कांग्रेस में मचा घमासान

Rajasthan News: सचिन पायलट को लेकर राजस्थान की सियासत गरमा गई है. बीजेपी के बयान के बाद कांग्रेस-बीजेपी में बयानबाजी तेज है और पायलट समर्थक खुलकर सामने आ रहे हैं. गहलोत और बीजेपी के बयानों से प्रदेश में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Apr 30, 2026, 10:56 PM|Updated: Apr 30, 2026, 10:56 PM
पायलट को लेकर ‘सियासी तूफान’! बीजेपी के बयान से कांग्रेस में मचा घमासान
Image Credit:

Rajasthan Politics News: राजस्थान की राजनीति में इन दिनों सचिन पायलट का जिक्र बार-बार हो रहा है. सचिन पायलट को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच इसे लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है.

बीजेपी के बयान से बढ़ी हलचल
बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल की ओर से सचिन पायलट को लेकर दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हाल ही में बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने सचिन पायलट को बहरूपिया कहा था. इसके बाद राजस्थान में सियासी भूचाल मच गया है. सचिन पायलट के करीबी नेताओं ने प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं. कांग्रेस नेता बीजेपी को बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सचिन पायलट को लेकर लगातार प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है. बीजेपी प्रदेश प्रभारी के बयान के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सचिन पायलट को समझदार नेता बताते हुए कहा कि वे बीजेपी में आने के बारे में सोच सकते हैं. बीजेपी लगातार अलग-अलग तरीकों से सचिन पायलट को लेकर बयानबाजी कर रही है. इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं.

पायलट समर्थक आए सामने
पूर्व विधायक इन्द्राज गुर्जर सचिन पायलट कांग्रेस के सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के मजबूत नेता हैं. सचिन पायलट कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे और बीजेपी का विरोध करेंगे. पायलट समर्थक नेता लगातार उनके पक्ष में खुलकर बयान दे रहे हैं.

गहलोत के बयान भी चर्चा में
सचिन पायलट को लेकर लगातार राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हो रही हैं. एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले दिनों कई बार मानेसर प्रकरण का जिक्र कर चुके हैं, तो वहीं भाजपा भी सचिन पायलट को लेकर लगातार बयान दे रही है. जिसको लेकर पूरे प्रदेश में सचिन पायलट सुर्खियों में बने हुए हैं. आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव! चलती कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

Petrol Diesel Price Today: राजस्थान में आज फिर DOWN हुए पेट्रोल-डीजल के रेट, जानें जयपुर से लेकर अजमेर तक के लेटेस्ट अपडेट

धौलपुर में खुशियों से मातम तक! 5100 के नेग पर भिड़े लोग, दो बहनों की शादी के 2 दिन बाद खून-खराबा

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, तेज आंधी और बारिश की संभावना, जानें अगले 5 दिन का मौसम अपडेट

PM Kisan 23वीं किस्त पर बड़ा अपडेट, जानें कब खाते में आएंगे 2000 रुपये!

युवक ने जान देने से पहले बनाया वीडियो, स्टेटस किया अपडेट, सामने आई मौत की वजह

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'पापड़ का शहर'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'मंगोड़ी का गांव'?

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, आंधी-बारिश से गर्मी पर लगा ब्रेक, जानें अपने जिलों का हाल

जयपुर को ठंडक देने आ रहे काले बादल, बस कुछ देर में गरज-चमक के साथ होगी जोरदार बारिश

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में धड़ाम से गिरे पेट्रोल-डीजल के दाम, जानें आपके शहर में क्या है ताजा प्राइस

खैरथल में डोली की जगह उठी अर्थी, मातम में बदली खुशियां, 7 फेरे लेने से पहले दुल्हन की मौत

राजस्थान में मौसम का बड़ा बदलाव! 18 जिलों में बारिश-आंधी और बिजली गिरने का खतरा

राजस्थान का वो अनोखा गांव, जहां 3000 बीघा जमीन… लेकिन कोई भी नहीं है मालिक!

जयपुर में भीषण आंधी-तूफान के साथ बादल मचाने वाला हैं कहर, बस थोड़ी देर में उधम काटेगा मौसम!

Rajasthan News: गैस सिलेंडर पर राहत या महंगा? जयपुर-उदयपुर-जोधपुर का आज का लेटेस्ट LPG रेट

राजस्थान में भीषण गर्मी का कहर! शिक्षा विभाग ने जारी की एडवाइजरी

Jaipur: जयपुर में आज कई घंटों तक गुल रहेगी बिजली, जानें कटौती का समय और इलाके

राजस्थान पुलिस में चली तबादला एक्सप्रेस! 52 डिप्टी SP के एक साथ हुए ट्रांसफर, देखें लिस्ट

राजस्थान की ये ड्रिंक आपको तपती गर्मी में भी रखेगी ठंडा-ठंडा कूल-कूल! एक बार जरूर करें ट्राई

राजस्थान में सोने की फिर डूबी नैया, चांदी हुई नरम, जानें लेटेस्ट प्राइस

जयपुर मेट्रो फेज-2 को लेकर आया सबसे बड़ा अपडेट, सिर्फ 20 दिन में हुआ ये काम!

दौसा के मोटी बूंदी वाले लड्डू, जिसके टेस्ट के आगे फीकी है हर मिठाई, जानें इसकी पारंपरिक रेसिपी

कैथून में मकान की छत ढही, बिजली कटौती बनी वरदान, कुछ ही मिनटों के फासले से बची 3 जिंदगियां

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल-जलकर मर गए 5 लोग, धधकती कार में दर्दनाक मौत से हड़कंप

शर्मीली जंगली बिल्ली सियागोश की रक्षा के लिए रणथंभौर में कार्यशाला, प्रोजेक्ट कैरेकल लॉन्च

राजस्थान में कब आएगा मानसून, भीषण गर्मी और लू के बीच क्या सामने आई खुशखबरी?

राजस्थान की ये मारवाड़ी सब्जी, एक बार खाएंगे तो भूल जाएंगे हर दूसरी डिश, नोट कर लें ये रेसिपी

गर्मी में भी ताकत देगा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, भूल नहीं पाएंगे स्वाद!

चांदी रही जस की तस, सोना गिरा धड़ाम से नीचे! जानें आज के ताजा भाव

Rajasthan News: भीषण गर्मी ने बढ़ाई चिंता, CM भजनलाल की अपील, स्कूलों के लिए सख्त निर्देश

LPG Cylinder Price Today: 1 मई से पहले LPG पर बड़ा बदलाव, क्या फिर बढ़ेंगे सिलेंडर के दाम? जानें आज के लेटेस्ट रेट

राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक, आंधी और हल्की बारिश का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

Rajasthan News: बजरी दलाल बनाम भ्रष्टाचार की CD, खंडार में बैरवा-गोठवाल की जंग ने पकड़ा उग्र रूप

Rajasthan News: राजस्थान की ‘जलेबी सड़क’, जितनी खूबसूरती है उतना ही रोमांच सफर, देखें Photos

Rajasthan Petrol Diesel Price: राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर से लेकर उदयपुर तक जारी हुए प्राइस

गोल्ड में आई जबरदस्त तेजी, सिल्वर जस की तस! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

कैसे लगी दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेवे पर चलती गाड़ी में आग? जिसमें जिंदा जलकर मर गए 5 लोग, तस्वीरों ने बयां किया खौफनाक मंजर

क्या आपको पता है राजस्थान के किस गांव को कहां जाता है 'अचार का गांव'?

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'मक्खन बड़ा का शहर'?

राजस्थान पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा अपडेट! सरकार की अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला

Tags:
rajasthan politics news
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! एक अधिकारी को दोहरी कुर्सी से हटाया, ट्रांसपोर्ट विभाग में हड़कंप

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! एक अधिकारी को दोहरी कुर्सी से हटाया, ट्रांसपोर्ट विभाग में हड़कंप

jodhpur news
2

पायलट को लेकर ‘सियासी तूफान’! बीजेपी के बयान से कांग्रेस में मचा घमासान

rajasthan politics news
3

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर मौत का तांडव! चलती कार बनी आग का गोला, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

alwar news
4

Zee Rajasthan Energy Conclave Jaipur: ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर और रोहित गुप्ता ने कहा-राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में रच रहा नया इतिहास

jaipur news
5

मंत्री राज्‍यवर्धन सिंह राठौड़ की हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Rajasthan News