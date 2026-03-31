जो PM मोदी ने सराहा, वो RIC क्यों अधूरा? अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार से पूछा बड़ा सवाल

Ashok Gehlot IntezaarShastra: राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब तक इंतजारशास्त्र के 9 चैप्टर जारी कर चुके हैं. गहलोत प्रदेश की बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार से सवाल एक-एक करके 9 सवाल पूछे हैं.

इंतजारशास्त्र चैप्टर - 1

भाजपा सरकार का "इंतजारशास्त्र" राजस्थान के युवाओं के भविष्य पर भारी पड़ रहा है! टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई और MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट, पुणे की तर्ज पर हमने राजस्थान के युवाओं को सुशासन और सोशल साइंसेज में वर्ल्ड-क्लास ट्रेनिंग देने के लिए 'महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट' का निर्माण कराया. जयपुर के JLN मार्ग पर ₹233 करोड़ की लागत से बना 'महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट' (MIGSS) साल 2024 से तैयार खड़ा है, लेकिन भाजपा सरकार इसे शुरू नहीं कर रही है.शिक्षा के मंदिर को राजनीतिक द्वेष से ऊपर रखें एवं इसे अविलंब शुरू करें.

इंतजारशास्त्र चैप्टर – 2

आईपीडी टावर में देरी से मरीजों के जीवन से समझौता हो रहा है. जयपुर के SMS अस्पताल का 1200 बेड वाला IPD टावर, जो बनकर हजारों मरीजों को राहत देने वाला था, आज सरकारी लापरवाही का शिकार है. भाजपा सरकार के दौर इस टावर में एक नई मंजिल तक नहीं बनी है, क्यों?इसकी लागत 400 करोड़ से बढ़कर 764 करोड़ पहुंच गई, लेकिन काम लगभग ठप पड़ा है.क्या कांग्रेस सरकार की परियोजना होने की सजा जनता भुगत रही है?

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इंतजारशास्त्र चैप्टर - 3

जयपुर के महिला चिकित्सालय (सांगानेरी गेट) में बन रहा IPD टावर भी आज भाजपा सरकार की उपेक्षा और संवेदनहीनता का शिकार है. हमारी कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने के संकल्प के साथ फरवरी 2023 में करीब ₹117 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया था. बड़े दुख की बात है कि जिस प्रोजेक्ट को अगस्त 2025 तक पूरा होकर जनता को समर्पित हो जाना चाहिए था, वह आज वर्तमान सरकार की सुस्ती के कारण अधर में लटका है. क्या भाजपा सरकार के लिए प्रदेश की महिलाओं का स्वास्थ्य प्राथमिकता नहीं है? आखिर कब तक हमारी माताएं-बहनें इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और इंतजार करेंगी?

इंतजारशास्त्र चैप्टर- 4

"क्या कोई भी संवेदनशील सरकार अस्पतालों के निर्माण पर रोक लगाती है?" जयपुर के चारों कोनों पर प्रस्तावित 4 सैटेलाइट अस्पतालों का काम अटकाकर एवं बन्द कर भाजपा सरकार ने जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया है. आगरा और दिल्ली रोड (कानोता-अचरोल) के अस्पतालों को रद्द करना बेहद शर्मनाक है. दुर्घटना के 'गोल्डन ऑवर' में मिलने वाले इलाज पर ब्रेक लगाकर सरकार जनता की जान जोखिम में क्यों डाल रही है?

इंतजारशास्त्र चैप्टर - 5

मुख्यमंत्री आवास से महज 100 मीटर की दूरी पर जब विकास की यह स्थिति है, तो शेष राजस्थान का क्या हाल होगा? आज बात जयपुर के सिविल लाइन्स आरओबी की, जिसे हमारी सरकार ने 2021 में जनता को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शुरू किया था. दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2026 आ गया, पर भाजपा सरकार की सुस्ती और राजनीतिक द्वेष के कारण यह प्रोजेक्ट आज 'एक्सीडेंट ज़ोन' बन चुका है.क्या जनता की सुविधा से ऊपर राजनीति है? जवाब दे सरकार!

इंतजारशास्त्र चैप्टर - 6

खेल-विरोधी सोच ने डुबोया राजस्थान का नाम!

जयपुर के चौंप में बनने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम आज भाजपा सरकार की लापरवाही की भेंट चढ़ गया है. कांग्रेस सरकार ने राजस्थान का मान बढ़ाने के लिए इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम की आधारशिला रखी थी, जिसे 2024 तक पूरा होना था परंतु, 36 महीने बाद भी यह प्रोजेक्ट अधर में है! राजनीतिक द्वेष छोड़िए, खिलाड़ियों के भविष्य से खिलवाड़ बंद कीजिए!

इंतजारशास्त्र चैप्टर - 7

भाजपा सरकार न तो युवाओं को नौकरी दे रही और न ही सुरक्षित एवं स्वच्छ वातावरण

भाजपा सरकार की अदूरदर्शिता से हो रही है 'प्रताप नगर कोचिंग हब' की दुर्दशा. एक तरफ करोड़ों की लागत से बना देश का पहला व्यवस्थित कोचिंग हब धूल फांक रहा है, दूसरी तरफ सरकार त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक ₹185 करोड़ की अनावश्यक एलिवेटेड रोड थोप रही है. पहले से पर्याप्त कैंपस वाली आईआईटी जोधपुर को जयपुर में बेवजह दिया जा रहा है कोचिंग हब परिसर. आखिर किसके दबाव में नहीं हो रही कोचिंग संस्थानों की शिफ्टिंग?

इंतजारशास्त्र चैप्टर - 8

भाजपा सरकार का दिव्यांगों के हक पर प्रहार! क्या गांधी और बाबा आम्टे के नाम से इतनी चिढ़ है कि दिव्यांगों का भविष्य दांव पर लगा दिया? जयपुर का दिव्यांग विश्वविद्यालय 2 कमरों में सिमटा है और जोधपुर में काम ठप.राजनीतिक प्रतिशोध की ये कैसी आग, जिसमें प्रदेश का विशेष योग्यजन झुलस रहा है? सरकार जवाब दे!

इंतजारशास्त्र चैप्टर - 9

PM मोदी और फ्रेंच राष्ट्रपति मैक्रों ने जिस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में हुए आयोजन में भाग लिया और इसे सराहा, भाजपा सरकार ने उस RIC के 'गेस्ट हाउस' का काम क्यों रोका? RIC में शानदार आयोजन हो रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, पर ठहरने के लिए गेस्ट हाउस का बजट रोककर सरकार जनता का पैसा महंगे होटलों पर लुटा रही है. यह कैसी नकारात्मक राजनीति है? क्या यह 2014 की पुनरावृत्ति है जब पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने RIC का काम रोक दिया था और कांग्रेस सरकार आने पर इसका काम हुआ.

बताया जा रहा है कि अभी अशोक गहलोत के इंतज़ारशास्त्र के करीब 10 से 15 चैप्टर बाकी हैं. गहलोत इंतज़ारशास्त्र जारी कर बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं.

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