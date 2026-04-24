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'जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते', पंचायत चुनाव पर गहलोत के बयान पर पटेल का पलटवार

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत चुनावों पर सियासत तेज, अशोक गहलोत के बयान पर जोगाराम पटेल का पलटवार. बोले-“जिनके घर शीशे के…”. सरकार ने कहा OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद ही होंगे चुनाव, तैयारियां पूरी, अब तारीखों का इंतजार.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 24, 2026, 09:11 PM|Updated: Apr 24, 2026, 09:11 PM
'जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते', पंचायत चुनाव पर गहलोत के बयान पर पटेल का पलटवार
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Rajasthan Politics News: राजस्थान में पंचायतीराज दिवस के मौके पर पंचायत चुनावों को लेकर फिर सियासत तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद अब संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. पटेल ने कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते. साथ ही उन्होंने दावा किया कि भजनलाल सरकार कानून व्यवस्था से लेकर पंचायत चुनावों की तैयारियों तक हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है. पंचायत चुनावों को लेकर बयानबाजी के बीच अब सवाल यही है कि आखिर चुनाव कब होंगे और किस आधार पर होंगे.

राजस्थान में पंचायत चुनावों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. एक तरफ कांग्रेस सरकार पर देरी का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के पुराने रिकॉर्ड पर सवाल उठा रही है. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा.

पटेल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय कमजोर किया. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासित राज्यों में समय पर पंचायत चुनाव तक नहीं कराए गए. ऐसे में कांग्रेस को मौजूदा सरकार पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. पटेल ने तंज कसते हुए कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते, कांग्रेस पहले अपना रिकॉर्ड देखे.”

जोगाराम पटेल ने साफ कहा कि पंचायत चुनावों को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह गंभीर है. उन्होंने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करना चाहती है. इसके लिए ओबीसी आयोग का गठन किया जा चुका है और आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. पटेल ने कहा कि जैसे ही आयोग अपनी रिपोर्ट देगा, उसके बाद आगे की चुनावी प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जाएगी. सरकार चाहती है कि चुनाव पूरी पारदर्शिता और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत कराए जाएं. पटेल ने जोर दिया बीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव होंगे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ये जरूरी प्रक्रिया है.”

सरकार का दावा है कि पंचायत चुनावों की बाकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. परिसीमन की प्रक्रिया, मतदाता सूचियों का काम और प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. अब सिर्फ निर्वाचन विभाग की घोषणा का इंतजार है. पटेल ने कहा कि जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा, सरकार चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. यानी सरकार अब किसी भी समय पंचायत चुनावी रण का बिगुल बजने की बात कह रही है.

इस दौरान जोगाराम पटेल ने “वन स्टेट, वन इलेक्शन” के विचार पर भी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से प्रशासनिक खर्च कम होगा, संसाधनों की बचत होगी और बार-बार आचार संहिता लगने की स्थिति भी कम होगी. हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और पंचायत चुनावों में देरी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़कर सवाल उठा रहा है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है, जबकि बीजेपी इसे कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बता रही है.

राजस्थान में पंचायत चुनाव सिर्फ स्थानीय निकाय का मामला नहीं हैं, बल्कि ये गांव की राजनीति से लेकर बड़े सियासी समीकरणों तक असर डालते हैं. पंचायत चुनावों के नतीजे अक्सर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों का मूड भी बताते हैं. यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रही हैं. अब सबकी नजर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है. रिपोर्ट आते ही पंचायत चुनावों की तारीखों का रास्ता साफ हो सकता है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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