महेश जोशी के ‘सत्य परेशान…’ बयान पर BJP का वार, जोगाराम बोले - घोटाले पर सवालों से क्यों भाग रहे मंत्री?

Rajasthan Politics News: जल जीवन मिशन केस में जमानत पर रिहा पूर्व मंत्री महेश जोशी के “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं” बयान पर BJP ने निशाना साधा. मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जोशी अगर निर्दोष हैं तो टेंडर, भुगतान और क्वालिटी से जुड़े सवालों के जवाब जनता को दें.

Published: Dec 04, 2025, 07:20 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 07:20 PM IST

महेश जोशी के ‘सत्य परेशान…’ बयान पर BJP का वार, जोगाराम बोले - घोटाले पर सवालों से क्यों भाग रहे मंत्री?

Jaipur News: जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में जमानत पर रिहा हुए पूर्व मंत्री महेश जोशी के 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं' बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है. संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया में भरोसे वाले सरकार पर आरोप नहीं लगाते. इतने पाक साफ हैं तो जोशी को घोटाले से जुड़े सवालों के जवाब जनता के सामने देने चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बाद पूर्व मंत्री महेश जोशी की बुधवार को सेंट्रल जेल से बाहर निकले. बाहर आते ही उन्होंने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि सत्य परेशान हो सकता है. पराजित नहीं. इसके बाद विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया. पटेल ने कहा कि महेश जोशी ने सही कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता. जोशी ने जो भी कार्य किया उसकी शिकायत कांग्रेस सरकार के समय हुई, मुकदमें भी कांग्रेस सरकार में ही दर्ज हुए. अब अगर जोशी न्यायिक प्रक्रिया और प्रजातंत्र को विश्वास करते है. तो आम जनता के बीच में स्पष्टीकरण दें कि बिना दस्तावेज टेंडर कैसे पास हुए. बिना पाइप लाइन बिछाए भुगतान कैसे पास हुआ? क्वालिटी के आरोप क्यों लगे?

पटेल ने कहा कि एजेंसी ने जांच के बाद एक्शन लिया , जिसकी वजह से उन्हें 7 महीने जेल में रहना पड़ा. अब अपने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई हुई तो मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है. जांच एजेंसी निष्पक्षता से कार्रवाई कर रही है. सरकार पर दोष मंढने की जगह जांच में सहयोग करें और जो आरोप लगे है इनका जवाब दें. इसलिए न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास करने वाले सरकार पर आरोप नहीं लगाएं . निष्पक्षता और पारदर्शिता भजनलाल सरकार का पहला उद्देश्य है. हम न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखते है.

जोशी ने दिया था ये बयान
जल जीवन मिशन से जुड़े एक मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के बाद कहा कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूं. मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है. केन्द्र सरकार केन्द्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष के नेताओं का निशाना बना रही है. जोशी ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है. लेकिन पराजित नहीं हो सकता. चूंकि मामला अदालत में चल रहा है. इसलिए इस मामले में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे.

