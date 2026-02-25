भजनलाल सरकार के फैसलों पर जूली और डोटासरा का हमला, आंदोलन की दी चेतावनी

Rajasthan Politics News: जयपुर में भजनलाल कैबिनेट ने हाल ही में एक अहम फैसला लिया है. सरकार ने मंजूरी दी है कि दो से ज्यादा संतान वाले अब पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे. इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सियासत गरमा गई है और कांग्रेस ने इस कदम पर सरकार को तीखा आड़े हाथों लिया है.

PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह कानून भैरोसिंह शेखावत के समय लाया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि अब सरकार के फैसले जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर नहीं लिए जा रहे हैं. डोटासरा ने कहा कि RSS जो फैसला करता है, वही लागू करना पड़ता है. कानून क्या बनना चाहिए, इस पर मोहन भागवत और धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग निर्णय करते हैं.

डोटासरा ने कहा कि एक ओर एक समुदाय विशेष को जनसंख्या नियंत्रण की सलाह दी जाती है, वहीं दो बच्चों से अधिक के लिए लगी रोक को हटा दिया गया है और इसे लेकर सरकार खुशियां मना रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार की नीति क्या है - जनसंख्या नियंत्रण की पॉलिसी पर काम कर रही है या RSS के आदेश के अनुसार निर्णय ले रही है. उनका आरोप है कि पंचायत और निकाय चुनाव में हार के डर से ऐसा फैसला लिया गया और चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी. जूली ने कहा कि सरकार बिना किसी ठोस योजना के RSS के एजेंट को सेट करने के लिए ऐसे निर्णय ले रही है. उन्होंने याद दिलाया कि भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है और चीन को पीछे छोड़ चुका है. ऐसे में संसाधनों और देश की स्थिति पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है.

जूली ने कहा कि जागरूक लोग पहले ही एक या दो बच्चों तक सीमित रह चुके हैं. देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती पॉपुलेशन की है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार नीतियां बनाती है, लेकिन पॉपुलेशन की वजह से उनकी सफलता कम होती है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता जागरूक है और अपनी जरूरत के अनुसार एक या दो बच्चों पर सीमित रह रही है.

कांग्रेस ने ट्रेड डील के विरोध में भी आंदोलन की रणनीति तैयार की है. PCC मुख्यालय में हुई बैठक में गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहे. जिला अध्यक्षों और पदाधिकारियों के साथ मिलकर कांग्रेस ने प्रदेशभर में आंदोलन की रूपरेखा तय की.

इस आंदोलन की शुरुआत 9 मार्च को श्रीगंगानगर में आयोजित किसान सम्मेलन से होगी. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे. डोटासरा ने कहा कि इस ट्रेड डील से किसानों के हितों के साथ समझौता हुआ है और किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश भर में इस मामले पर जनता और किसानों को साथ लेकर आंदोलन करेगी.

राजस्थान में दो से ज्यादा संतान वाले लोगों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति देने का यह कदम राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कांग्रेस इसे चुनाव टालने और RSS के दबाव में लिए गए फैसले के रूप में देख रही है. वहीं सरकार का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र और पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए लिया गया है. इस फैसले के बाद आगामी महीनों में राज्य में राजनीतिक गतिविधियां और भी तेज होने की संभावना है, जबकि जनता और विपक्ष इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

