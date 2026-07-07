/UCC पर राजस्थान की राजनीति गरमाई! कांग्रेस बोली- पहले ड्राफ्ट दिखाओ, फिर मांगो राय

Rajasthan UCC: राजस्थान में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. राज्य सरकार जहां UCC पर आम लोगों से सुझाव लेने की प्रक्रिया चला रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पूरे अभियान पर सवाल उठा दिए हैं. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है. कांग्रेस का कहना है कि बिना ड्राफ्ट सार्वजनिक किए लोगों से सुझाव मांगना सही प्रक्रिया नहीं है.

UCC पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार पहले UCC का मसौदा यानी ड्राफ्ट जनता के सामने रखे और उसके बाद सुझाव मांगे. उनका कहना है कि जब लोगों को यह पता ही नहीं होगा कि कानून में क्या प्रस्तावित है, तो वे सार्थक सुझाव कैसे दे पाएंगे. कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया है.

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डोटासरा बोले- जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार इस समय UCC पर सुझाव लेने में लगी है, लेकिन बिजली, पानी, रोजगार और आम लोगों की दूसरी समस्याओं पर कोई जनसुनवाई नहीं हो रही. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचने और जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है. डोटासरा ने यह भी कहा कि UCC समिति में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है, जिनकी वैचारिक पृष्ठभूमि पर भी सवाल उठ रहे हैं.

टीकाराम जूली ने ड्राफ्ट सार्वजनिक करने की मांग की

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार को सबसे पहले UCC का पूरा ड्राफ्ट सार्वजनिक करना चाहिए. उनका कहना है कि जब तक प्रस्तावित कानून की जानकारी लोगों को नहीं मिलेगी, तब तक सुझाव लेने का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास, कानून व्यवस्था और जनता से जुड़े दूसरे अहम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस विषय को आगे बढ़ा रही है.

खेजड़ी कानून का भी किया जिक्र

टीकाराम जूली ने सरकार को उसके पुराने वादों की भी याद दिलाई. उन्होंने कहा कि सरकार ने खेजड़ी संरक्षण कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. उनके अनुसार कई महत्वपूर्ण मुद्दे अभी भी अधूरे पड़े हैं, जबकि सरकार दूसरे विषयों पर ज्यादा जोर दे रही है.

विधानसभा में रखेगी अपना पक्ष

कांग्रेस ने साफ किया है कि यदि भविष्य में UCC से जुड़ा विधेयक विधानसभा में लाया जाता है, तो पार्टी उस पर विस्तार से अपनी राय रखेगी. फिलहाल कांग्रेस का कहना है कि कानून बनाने से पहले पारदर्शिता जरूरी है और जनता के सामने पूरा मसौदा रखा जाना चाहिए. वहीं सरकार की ओर से UCC पर सुझाव लेने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति लगातार गरमाती नजर आ रही है.