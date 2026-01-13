Zee Rajasthan
Rajasthan News: महेंद्रजीत मालवीय को लेकर बीजेपी में ही घमासान मचा है. कोई उन्हें पार्टी छोड़ चुका बता रहा है तो कोई आज भी बीजेपी में. किरोड़ीलाल मीणा के तीखे हमलों और अरुण चतुर्वेदी के उलट बयानों से पार्टी असमंजस में दिख रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 13, 2026, 08:42 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 08:42 PM IST

मालवीय को लेकर बीजेपी में विरोधाभासी बयान, जल बिन मछली की तरह गद्दी बिना तड़प रहे थे - किरोड़ी, चतुर्वेदी ने बताया सिर्फ अटकलें बताया

Rajasthan Politics: लगता है बीजेपी में सब ठीक नहीं है… महेंद्रजीत मालवीय के बीजेपी छोड़ने को लेकर पार्टी के भीतर ही विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं. कोई उन्हें पार्टी से बाहर मान रहा है, तो कोई आज भी बीजेपी में बता रहा है. यानी मालवीय को लेकर खुद बीजेपी असमंजस में नजर आ रही है. पार्टी के ही बड़े नेताओं के बयान एक-दूसरे से बिल्कुल उलट हैं. एक तरफ कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा मालवीय पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो जल बिन मछली की तरह गद्दी बिना तड़फ रहे थे, इसलिए चले गए. तो वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी मालवीय के जाने को केवल अटकलें बताते हुए सिरे से खारिज किया.

वागड़ के आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालवीय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, लेकिन 23 महीने में ही उन्होंने वापव कांग्रेस में जाने का ऐलान कर दिया. मालवीय के इस तरह पार्टी छोड़ने को लेकर बीजेपी असमंजस में है. पार्टी के नेता ही विरोधीभासी बयान दे रहे हैं. कार्यकर्ता सुनवाई के लिए बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा से जब महेंद्रजीत मालवीय के कांग्रेस में जाने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने बेहद सख्त और आक्रामक बयान दिया.

डॉ. मीणा ने राजनीति को तीन विचारधाराओं में बांटते हुए मालवीय को सीधे-सीधे सत्ता और पद की राजनीति करने वाला नेता बताया. डॉ मीणा ने कहा कि “तीन तरह की विचारधाराएं हैं… एक अंत्योदय की, दूसरी एकात्म मानववाद की, और तीसरी वो, जो केवल पद पाने के लिए राजनीति करते हैं. महेंद्र मालवीय जैसे लोग पद नहीं मिलता तो मछली की तरह तड़पते हैं. बीजेपी में सेवा और विचारधारा की राजनीति है, यहां गद्दी के लिए जगह नहीं है.”

डॉ. किरोड़ीलाल मीणा यहीं नहीं रुके. उन्होंने यह तक कह दिया कि मालवीय बीजेपी में बिना गद्दी के “जल बिन मछली” की तरह तड़प रहे थे. यहां तक कि मालवीय के बीजेपी में दम घुटने के आरोप पर भी डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने तीखी प्रतिक्रिया दी. “मछली को पानी से बाहर पटक दो तो दम घुटता है. मालवीय बिना गद्दी के तड़प रहे थे, तो इसमें कोई क्या कर सकता है. बीजेपी में वर्क इज वर्कशिप है.”

मालवीय को दो साल पहले बीजेपी में शामिल कराए जाने पर सवाल उठे तो डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने हमारे यहां जो आता है पीछे गंदगी लेकर आता है, लेकिन हमारे यहां आकर साफ हो जाता है. उसकी सफाई करने का तरीका हमारे पास है. यह भी कहा कि जो भी बीजेपी में आता है, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो, “हमारी पार्टी में जो आया है, अगर भ्रष्टाचारी है तो कार्रवाई होगी. 63 थानेदार, RPSC मेंबर जेल गए हैं, कांग्रेस राज में ऐसा नहीं हुआ.”

इधर भले ही डॉ किरोड़ी लाल, मंत्री सुरेश रावत ने मालवीय के पार्टी छोड़ने को लेकर बयान दिया हो लेकिन पार्टी के भीतर यह बयानबाज़ी सभी को रास नहीं आ रही. बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने मालवीय के पार्टी छोड़ने की खबरों को पूरी तरह गलत बताया. “महेंद्रजीत मालवीय आज भी बीजेपी में हैं. वो पार्टी छोड़कर नहीं गए हैं. हमारा उनसे लगातार संपर्क है, वो भाजपा में हैं और भाजपा के साथ हैं.” हालांकि डॉ. चतुर्वेदी ने डॉ. किरोड़ीलाल मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत के बयानों पर कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया.

कुल मिलाकर तस्वीर साफ है… महेंद्रजीत मालवीय को लेकर बीजेपी के भीतर ही दो राय नजर आ रही हैं. एक तरफ मंत्री खुलेआम हमला बोल रहे हैं कि मालवीय गए तो दूसरी तरफ वरिष्ठ नेता अब भी उन्हें पार्टी का हिस्सा बता रहे हैं. ऐसे में सवाल यही है, क्या मालवीय वाकई बीजेपी छोड़ चुके हैं या फिर पार्टी के भीतर विरोधाभासी बयान किसी बड़े सियासी घटनाक्रम का संकेत है ?

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

