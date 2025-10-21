राजस्थान में रामा-श्यामा के बहाने सियासी मेलजोल तेज! नेताओं के घरों पर लगी लंबी कतारें

Jaipur News: दीपावली पर लक्ष्मीपूजन के दूसरे दिन मंगलवार से रामा-श्यामा का दौर शुरू हो गया है. लोग एक-दूसरे से मिलकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं. आमजन और पार्टी कार्यकर्ता वरिष्ठ राजनेताओं को से मुलाकात करके उन्हें बधाई दे रहे हैं. बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के घरों पर सुबह से ही बधाई देने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है. रामश्यामा के बहाने निकाय चुनावों के लिए शक्ल दिखाने और आशीर्वाद पाने की भी होड़ मची है.

कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं के घर में लगे जमावड़े

दीपावली के बाद रामा-श्यामा का सिलसिला शुरू हो गया है. कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं के घर लगे जमावड़े को लेकर सियासी मायने भी निकाले जा सकते हैं. किसी भी त्यौहार के बाद रामा श्यामा करने का पारम्परिक चलन चल रहा है. रामा श्यामा की यह परंपरा परिवार, रिश्तेदारों के साथ-साथ अब राजनीतिक दलों में भी चल रही है. कांग्रेस हो या भाजपा या अन्य दल इन पार्टियों के बड़े नेताओं के घर पर कार्यकर्ता और अन्य नेता त्यौहार बहाने मेल मुलाकात करने जा रहे हैं. प्रदेश में निकट भविष्य में निकाय और पंचायत चुनाव है और इनमें वरिष्ठ नेताओं की भूमिका मानकार कार्यकर्ता, स्थानीय नेता बड़ी संख्या में उनसे रामा श्यामा करने पहुंच रहे हैं. उनकी कोशिश है कि रामा श्यामा के बहाने वरिष्ठ नेता उनका चेहरा पहचान लें, जिससे जरूरत के वक्त उनकी पैरवी करने में आसानी हो सके. यह बात दूसरी है कि वरिष्ठ नेताओं का रामा श्यामा को लेकर अपना अपना तर्क है.

क्या बोले भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी?

बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी मानते हैं की राजनीति में रामा श्यामा सीधे सीधे संपर्क का एक अच्छा साधन है. प्राचीन परंपरा और संवाद चल रहा है उसको भी बल मिलता है. बिना किसी जाति सम्प्रदाय के भेदभाव के लोग सम्पर्क करते हैं. इसी तरह की परम्परा राजनीति में भी कार्यकर्ता नेताओं से मेल मुलाकात करते हैं.

भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बोले

इसी तरह बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना हैं कि राजनीति में लोक व्यवहार में त्योहारों पर होने वाली मेल मुलाकातों का बड़ा फायदा देखने को मिलता है. पूनिया ने कहा कि राजनेता के लिए जन्म मरण और परण के अलावा त्यौहार अपने आप में बड़े महत्वशाली है जिसमें सीधे जनता से जुड़ाव रहता है, लेकिन राजनीति में वह इस बात से भी तफाक रखते हैं कि इसका फायदा छोटे नेताओं को बड़े नेताओं के घर रामा श्यामा करने का फायदा मिलता है लेकिन सिद्धांत : इसे माना नहीं जा सकता है . हालांकि कार्यकर्ता जब निरंतर बड़े नेता के संपर्क में रहता है तो इसका फायदा निश्चित रूप से ही राजनीतिक में उन्हें मिलता है.

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर कार्यकर्ताओं की भीड़

कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के घर भी उनके कार्यकर्ता और कांग्रेस नेता बड़ी संख्या में पहुंचे. रामा श्यामा के बहाने छोटे-बड़े कार्यकर्ता अपने नेता तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं. प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि नेता उसे कहते हैं जो लोगों की नैया का धारण करें उन्होंने कहा कि राजनीति में राजनेता भी कभी स्थायी नहीं होते. हालांकि उनका कहना है कि त्यौहार कोई भी हो, मेल मुलाकात की परम्परा चली आ रही है, इसका किसी को राजनीतिक फायदा मिलता हो यह बात सही नहीं है.

कई दिन तक चलता है यह दौर

राजनीतिक दलों में रामा श्यामा का यह दौर दीपावली से शुरू होकर कई दिन तक चलता है. इस दौरान न केवल उनके क्षेत्र बल्कि प्रदेशभर से कार्यकर्ता और अन्य लोग वरिष्ठ नेताओं के घर पहुंचते हैं.

