राजस्थान में हैरान करने वाला मामला! शिक्षा मंत्री ने खुद के खिलाफ जांच के आदेश दिए

Rajasthan News: राजस्थान में शिक्षा और पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर पर सोशल मीडिया में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का वीडियो वायरल हुआ. मंत्री ने खुद जांच के आदेश दिए और खैराबाद पंचायत समिति में वाटर कूलर खरीद का रिकॉर्ड सीज कर जांच शुरू कराई.
Madan Dilawar: प्रदेश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक मंत्री ने खुद के खिलाफ ही जांच के आदेश दे दिए. दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. जिसमें कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार की बाते सुनाई दे रही थी. इस वीडियों में मंत्री पर भी आरोप लगाए गए. जिसके बाद अब मंत्री ने खुद ने ही खुद के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए.
वीडियो वायरल,मंत्री ने दिए जांच के आदेश
राजस्थान में मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियों वायरल हुआ, जिसमें कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार की बातें सुनाई दे रही हैं. वायरल वीडियो के बाद शिक्षा और पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने खुद ही के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए. कोटा में वाटर कूलर खरीद पर कथित भ्रष्टाचार के मामले में पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने कोटा जिला कलेक्टर को खत लिखा और कहा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा. जिसमें कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार की बातें सुनाई दे रही. इसमें मेरा, मेरे परिवार का नाम लेकर आरोप लगाए गए हैं.
5 सदस्यों की टीम बनाई गई
वायरल वीडियो के बाद मंत्री ने 5 सदस्यों की टीम बनाकर पूरे प्रकरण की जांच कराने के आदेश दिए. मंत्री मदन दिलावर ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि वायरल वीडियो में व्यक्ति कह रहा था शायद इतना पैसा ले रहे हैं, तो पैसा वहां तक जा भी रहा होगा. मैं पूरे मामले में इन्वोल्व हूं तो जांच करके मुझे भी कडी से कडी सजा मिलनी चाहिए. मंत्री का कहना है कि वीडियो में कोई 10 प्रतिशत,कोई 45 प्रतिशत,कोई 20 प्रतिशत पैसे की बात कर रहा था. इस मामले में पंचायतीराज सचिव को भी निर्देश दिए हैं. वीडियो में नामजद कुछ नहीं है.
वाटर कूलर खरीद का कथित मामला
वायरल वीडियो खैराबाद पंचायत समिति में वाटर कूलर का बताया जा रहा है. जिसके बाद में शिक्षा, पंचायती राजमंत्री मदन दिलावर ने खैराबाद पंचायत समिति में वाटर कूलर खरीद में कथित भ्रष्टाचार की जांच के निर्देश दिए हैं. उन्होंने पिछले एक वर्ष में खरीदे गए वाटर कूलरों के रिकॉर्ड सीज कर 7 दिन में जांच पूरी कर कार्रवाई करने को कहा है. मंत्री दिलावर ने कोटा जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर यह निर्देश दिए. पत्र में कहा गया है कि खैराबाद पंचायत समिति में पिछले एक वर्ष में खरीदे गए सभी वाटर कूलरों की गुणवत्ता, भुगतान और संबंधित सभी रिकॉर्ड तत्काल सीज किए जाएं. जांच में अनियमितता, कमीशनखोरी या भ्रष्टाचार पाए जाने पर दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई होगी.
वीडियो उपलब्ध नहीं करवाया
पूरे मामले पर मंत्री मदन दिलावर ने जांच के आदेश तो दे दिए, लेकिन कोटा का वायरल वीडियो उपलब्ध नहीं करवाया है. ऐसे में अब वायरल वीडियो के बाद देखना होगा कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में किस किस पर गाज गिरेगी?
