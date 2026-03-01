फिर से चर्चाओं में मदन दिलावर, आखिर क्यों पूछा - टीम अविनाश गहलोत की या BJP की?

Rajasthan Politics News: पाली की दो पंचायतों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने सफाई व्यवस्था की पोल खोलते हुए टीम को फटकार लगाई. लेकिन ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की है, जिसमें उन्होंने पूछा - ‘टीम अविनाश गहलोत की है या भाजपा की?’
Madan Dilawar: पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने पाली की दो पंचायतों का औचक निरीक्षण किया. औचक निरीक्षण में सफाई व्यवस्था की पोल जरूर खुली, लेकिन मंत्री का एक बयान पार्टी और दूसरे मंत्रियों के बीच चर्चा का विषय बन गया. आखिरकार दिलावर ने पाली दौरे के दौरान ऐसा कहा कि एक बार फिर उनके बयान की चर्चा होने लगी.
निरीक्षण से ज्यादा चर्चा मंत्री के सवालों की
पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर एक बार फिर से चर्चाओं में है. पाली में दिलावर गए तो पंचायतों के आकस्मिक निरीक्षण पर थे, लेकिन औचक निरीक्षण के ज्यादा चर्चाएं मंत्री के सवालों की है. निरीक्षण के दौरान जब कार्यकर्ता ने मंत्री मदन दिलवार से कहा कि ये पूरी टीम हमारे मंत्री अविनाश गहलोत की है. इस पर मंत्री मदन दिलावर ने पलट कर सवाल पूछ लिया कि टीम अविनाश गहलोत की है या भारतीय जनता पार्टी की? आप किसके महामंत्री हो, गहलोत के या बीजेपी के. इस पर कार्यकर्ता ने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हूं. मंत्री के इस बयान की चर्चा अब पार्टी और दूसरे मंत्रियों के बीच भी होने लगी है.
इन दो पंचायतों का निरीक्षण
पंचायतीराज मंत्री मदन दिलवार ने 2 ग्राम पंचायतों झाला की चौकी, बर पंचायत में निरीक्षण किया. जिसमें मंत्री ने गहरी नाराजगी जताई. मंत्री को गंदगी का ढेर, रोजाना सफाई नहीं होने की शिकायत मिली. सफाई व्यवस्था का जायजा के दौरान मंत्री को ये तस्वीर दिखाई दी. इस पर पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने जताई गहरी नाराजगी. उन्होंने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए जांच के आदेश दिए और कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मंत्री दिलावर ने बीडीओ अतुल सोलंकी की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई.
बाजार में फैली गंदगी और कचरे के ढेर को देखकर मंत्री ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ गोपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हो. मेरे बार-बार कहने के बाद भी गांव में प्रतिदिन सफाई क्यों नहीं हो रही है? राज्य सरकार गांव में सफाई के लिए भरपूर पैसा भेज रही है? तो फिर पैसा कहां जा रहा है?
अबकी बार का निरीक्षण ज्यादा चर्चाओं में
लेकिन सफाई के औचक निरीक्षण के ज्यादा मंत्री की चर्चा दूसरे मंत्री पर किए गए बयानों पर है. वैसे भी मंत्री दिलावार अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चाओं में ही रहते है. इससे पहले भी मंत्री ने पंचायतों का निरीक्षण किया था, लेकिन अबकी बार का निरीक्षण ज्यादा चर्चाओं में है.
