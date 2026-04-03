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'अभी खाली बैठें है, मन लगाने के लिए कुछ तो चलाएं' - गहलोत के इंतजार शास्त्र पर मदन राठौड़ ने साधा निशाना

Rajasthan News: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि वे इंतजार शास्त्र चला रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस पर निशाना साधा और NSUI विरोध पर जवाब दिया, संगठन मजबूत करने की बैठक का भी ऐलान किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 03, 2026, 06:26 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 06:26 PM IST

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'अभी खाली बैठें है, मन लगाने के लिए कुछ तो चलाएं' - गहलोत के इंतजार शास्त्र पर मदन राठौड़ ने साधा निशाना

Rajasthan Politics News: राजस्थान की सियासत में बयानबाज़ी का पारा चढ़ा हुआ है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है. राठौड़ ने गहलोत के ‘इंतजार शास्त्र’ को लेकर तंज कसते हुए कहा कि अब वो खाली बैठे “सियासी सीरीज” चला रहे हैं. सिर्फ गहलोत ही नहीं, राठौड़ ने गहलोत के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को निशाने पर लेते हुए कहा कि तीनों जलेबी रेस खेल रहे हैं.

राजस्थान की सियासत में नेता बयानबाजी को ही सबसे बड़ा हथियार बना रहे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इंतजार शास्त्र पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत साहब के पास अब कोई काम नहीं है और व्यस्त रहने के लिए वो इंतजार शास्त्र की “सियासी सीरीज” चला रहे हैं. इतना ही नहीं, राठौड़ ने गहलोत की भाषा पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके बोल बिगड़ रहे हैं.
राठौड़ ने कहा कि गहलोत के हालिया बयानों से साफ है कि उनकी शब्दावली बदल रही है. गहलोत पर उम्र का असर हो गया और यही वजह है कि उन्होंने पहले “संन्यास आश्रम” वाला बयान दिया था. हालांकि राठौड़ ने ये भी कहा कि अगर कोई शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो 100 साल से भी ज्यादा समाज सेवा कर सकता है. गहलोत साहब को हर बात में फायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो ठीक नहीं है.

वहीं महिला आरक्षण बिल को लेकर भी राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि विपक्ष का इस बिल पर सवाल उठाना पूरी तरह गलत है. क्योंकि लोकसभा में ये बिल सर्वसम्मति से लाया गया था और उस समय कांग्रेस भी इसका हिस्सा थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राज्यसभा में बिल लाने को लेकर सवाल उठाने पर राठौड़ ने कहा कि जब लोकसभा में इसे सर्वसम्मति से पास किया जा चुका है तो कोई सवाल उठा रहा है तो नादानी की बात है.

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अब इस पर बचाना बातें करने से क्या फायदा. क्या महिला विरोधी हैं वो, क्लियर करें, फिर विरोध क्यों कर रहे हैं? लोकसभा में सर्व सम्मति से पारित किया गया तो अब राज्यसभा में विरोध क्यों? बंगाल चुनाव से पहले पेश करने के सवाल पर राठौड़ ने कहा चुनाव तो आयोग करवा रहा है, इसमें आपत्ति की क्या बात है? कांग्रेस नेता को अदृश्य भय क्यों सता रहा है?

विश्व विद्यालय में NSUI के विरोध प्रदर्शन पर भी राठौड़ ने कांग्रेस को घेरा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब हताशा में इस तरह के विरोध कर रही है. राजस्थान यूनिवर्सिटी में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का विरोध करना कांग्रेस की सोच को दर्शाता है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के पास कोई काम नहीं, महिला कार्यक्रम का विरोध करना गलत… राठौड़ यहीं नहीं रुके. उन्होंने कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान पर भी तंज कस दिया. कहा कि कांग्रेस में इन दिनों “जलेबी रेस” चल रही है. जहां गहलोत, डोटासरा और टीकाराम जूली एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हैं.

बीजेपी के संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी राठौड़ ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 6 अप्रैल को सीकर में स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा. प्रदेश प्रभारी राधा मोहनदास अग्रवाल सीकर कार्यक्रम में शामिल होंगे. इसके बाद 7 अप्रैल को प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है. इसमें प्रदेश प्रभारी भी शामिल होंगे। बैठक में संगठन के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी.

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