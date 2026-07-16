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पंचायत-निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम! डोटासरा पर बरसे मदन राठौड़, बोले- जनता फिर BJP पर लगाएगी मुहर

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि वह कोर्ट के हर आदेश का पालन करेगी और चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 16, 2026, 09:54 PM|Updated: Jul 16, 2026, 09:54 PM
पंचायत-निकाय चुनाव पर सियासी संग्राम! डोटासरा पर बरसे मदन राठौड़, बोले- जनता फिर BJP पर लगाएगी मुहर
Image Credit: मदन राठौड़ ने राजस्थान निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics News: राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर चुनाव टालने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि वह चुनाव से भाग नहीं रही, बल्कि कोर्ट के हर आदेश का पालन करते हुए पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने को तैयार है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आरोपों पर पलटवार करते हुए दावा किया कि जनता का भरोसा बीजेपी सरकार पर कायम है और पंचायत-निकाय चुनाव में भी जनादेश बीजेपी के पक्ष में आएगा.

सियासी बयानबाजी चरम पर
राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों को लेकर भले ही तस्वीर अभी पूरी तरह साफ नहीं हो, लेकिन सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है. कोर्ट ने चुनाव को लेकर टाइम लाइन मांगी है, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला है. इधर बीजेपी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कहा कि बीजेपी चुनाव से पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है. जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करेगा, बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. राठौड़ ने डोटासरा के उस आरोप को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी चुनाव से बचना चाहती है. उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ना किसी भी राजनीतिक दल का मूल दायित्व है और बीजेपी इसके लिए पूरी तरह तैयार है.

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मदन राठौड़ ने भाजपा का रुख किया साफ
मदन राठौड़ ने पंचायत-निकाय चुनाव को लेकर कोर्ट के आदेश पर भी पार्टी का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी कोर्ट की अवमानना नहीं करेगी. कोर्ट जो भी आदेश देगा, सरकार और संगठन उसका पूरी तरह पालन करेंगे. उन्होंने कहा कि सरकार न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करती है और चुनाव प्रक्रिया भी कानून के दायरे में ही आगे बढ़ेगी. ऐसे में विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश हैं.

चुनाव में जीत का किया दावा
बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने दावा किया कि हाल के उपचुनावों में बीजेपी ने करीब 85 प्रतिशत सीटों पर जीत दर्ज की है. ऐसे में चुनाव से भागने का सवाल ही नहीं उठता. प्रदेश में बीजेपी का संगठन मजबूत है, सरकार के कामकाज पर जनता का भरोसा है और यही विश्वास पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में भी दिखाई देगा.

कांग्रेस को कई मुद्दों पर घेरा
वार्ड पुनर्गठन और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को कठघरे में खड़ा किया. मदन राठौड़ ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने वार्डों का गठन अव्यवस्थित तरीके से किया था, जिसे वर्तमान सरकार ने व्यवस्थित किया है. उन्होंने स्वीकार किया कि ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मामला आयोग की रिपोर्ट तैयार होने की प्रक्रिया में तकनीकी कारणों से पेच अटका, लेकिन सरकार इसका समाधान निकालने के लिए काम कर रही है और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप आगे बढ़ेगी.

बीजेपी का संगठन पूरी तरह तैयार
फिलहाल बीजेपी का दावा है कि संगठन पूरी तरह तैयार है, सरकार कोर्ट के आदेशों का पालन करेगी और जनता एक बार फिर बीजेपी के कामकाज पर मुहर लगाएगी. लेकिन कांग्रेस लगातार चुनाव टालने और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रही है. ऐसे में अब सबकी निगाहें न्यायालय की अगली सुनवाई और राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर टिकी हैं, जो राजस्थान की पंचायत और निकाय राजनीति की दिशा तय करेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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