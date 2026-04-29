/मशाल जुलूस में नाराजगी का वीडियो वायरल, राठौड़ बोले-गुस्सा नहीं, सुरक्षा थी!

Madan Rathore Viral Video: बीजेपी के मशाल जुलूस में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के महिलाओं पर गुस्सा और नाराजगी के मामले ने सियासत तेज हो गई है. बीजेपी इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता रही है. वहीं कांग्रेस बीजेपी का असली चेहरा उजागर होने की बात कह रहा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि बहनों के प्रति किसी प्रकार की नाराजगी नहीं थी, बल्कि उनकी सुरक्षा की चिंता का भाव था. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी महिला सम्मान का सिर्फ दिखावा करती है. बाकी हकीकत सामने आ गई. बीजेपी की महिला नेताओं ने कहा कि राठौड़ ने परिवार के मुखिया के तौर पर सुरक्षा की चिंता की थी. अब देखना है कि यह मामला किस हद तक जाता है.

लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के गिरने के बाद बीजेपी देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रही है. इस कड़ी में 28 अप्रैल को मंगलवार शाम जयपुर के अमर जवान ज्योति पर मशाल जुलूस आयोजित किया गया. इसमें महिला नेता, कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए. इस दौरान जुलूस में शामिल महिलाएं जलती मशालें हाथ में लेकर एक-दूसरे के बेहद करीब खड़े होकर प्रदर्शन करने लगी. यह देखकर वहां मौजूद प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने दूरी बनाए रखने के लिए महिला नेताओं को समझाने का प्रयास किया. लेकिन उन्होंने अनसुनी कर दी. इस पर राठौड़ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए महिलाओं से न केवल डांट डपट की बल्कि जुलूस छोड़कर वहां से चले गए. राठौड़ की यही नाराजगी मीडिया और सियासी हलकों में मुद्दा बन गई.

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इधर मामला बढ़ा तो बुधवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सफाई देने पर उतर आए. राठौड़ ने कहा कि मशाल जुलूस होता है तो सुरक्षा जरूरी है. हमारी बहनें मशाल लेकर जाएं, इस दौरान किसी का पल्लू किसी की चुन्नी आग की चपेट में आ जाए. हमने कहा कि दस फीट की दूरी से चलें, यह बात जुलूस में शामिल बहनों को समझा रहे थे. सांकेतिक प्रदर्शन करना था, लेकिन बहनें मान नहीं रही थी. व्यवस्था को संभालना था, इसलिए जोर से बोलना पड़ा. राठौड़ ने कहा कि परिवार की बात है, सुरक्षा पहले है, प्रदर्शन करना जरूरी नहीं है. यदि किसी के पल्लू में आग लग जाए हानि हो सकती है.

राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को हल्की राजनीति नहीं करनी चाहिए. कांग्रेस या बीजेपी किसी की बहन हो, उसे चोट लग जाए दर्द सबको होता है. कांग्रेस नेताओं को मानवता का ध्यान रखना चाहिए, इतनी हल्की राजनीति नहीं करनी चाहिए. हमने सावधानी रखने का काम किया, इसमें गलत क्या किया ? राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुद्दा विहिन है, उसमें ढूंढ़ रहा है. यदि बुद्धि और विवेक नहीं है तो परिवार से प्राप्त किया हो यह समझना चाहिए. उनके हिसाब से राजनीति महत्वपूर्ण हो गई, किसी बहन की सुरक्षा नहीं की जाए ?

राठौड़ ने सफाई देते हुए कहा कि रही डांटने की बात तो परिवार में किसी को डांटना फटकारना है तो परिवाद का सदस्य ही कहेगा. विपक्ष को इसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है. वो अपना घर संभालें दूसरे के घरों के तांक झांक करने की विपक्ष की गंदी आदत है. नाराज होकर नहीं गया, जाते समय कहकर गया हूं डिस्टेंस नहीं बना रहे तो जा रहा हूं. राठौड़ बोले - मेरा कार्यक्रम नहीं था बहनों का था, मेरा काम नहीं था रहकर क्या करना था श्रेय लेना था क्या?

इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि बीजेपी नेता महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, यह कल के वाकये से समझ में आ गया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने किस तरह महिलाओं को फटकार लगाई है. बीजेपी ड्रोन दीदी, लखपति दीदी जैसे नाम दे रखे हैं, बीजेपी सिर्फ दिखावा करती है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध केवल चुनाव तक था. कल से एजेंडा बदल जाएगा, कल से ये प्रदर्शन करें तो बता देना. महिला सशक्तिकरण का दावा अपनी जगह है लेकिन महिलाओं को सम्मान बीजेपी करती है वो अलग है.

इधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य कांग्रेस नेताओं ने बयानों में राठौड़ पर हमले शुरू कर दिए तो बीजेपी की महिला नेता और पदाधिकारी राठौड़ के समर्थन में उतर आए. बीजेपी प्रदेश महासचिव श्रवण सिंह बगड़ी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष हमारे अभिभावक है, सबकी सुरक्षा उनका दायित्व है. मशाल जुलूस में पहले भी घटनाएं हो चुकी है, इसलिए एहतिआत बरतने के लिए उन्होंने अभिभावक के रूप में कहा था. इस तरह की घटना नहीं घटे, सुरक्षा के हिसाब से अनहोनी नहीं हो इसलिए इस तरीके के निर्देश दिए. इसमें कहीं बुराई नहीं है . जरूरत पड़े तो अभिभावक को डांटना भी चाहिए. राठौड़ ने पिता की तरह समझाया था, पिता अपने बच्चों को समझा नहीं सकता क्या ? कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम करी है , जो उनका काम करते हैं वहीं बीजेपी अच्छे काम करती रहेगी.

राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा और प्रदेश मंत्री एकता अग्रवाल ने भी राठौड़ का समर्थन करते हुए कहा कि एक परिवार के मुखिया की तरह उन्होंने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और जहां जरूरत पड़ी, वहां सख्ती भी दिखाई. इसे अनुशासन और जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए. वहीं सुमन शर्मा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष ने परिवार के सदस्य के नाते सबकी सुरक्षा के लिहाज से समझाया, इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है. खैर दोनों ही पक्षों की अपने अपने बयान और सफाई है, लेकिन आने वाले दिनों में यह मामला क्या रंग लेता है यह देखने वाली बात होगी.