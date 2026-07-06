/राजस्थान में UCC पर सियासी घमासान! मदन राठौड़ बोले- आपत्ति है तो विधानसभा में उठाएं मामला

Rajasthan Politics News: प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर समिति जनता के सुझाव ले रही है. वहीं दूसरी और कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान तेज हो गया है. कांग्रेस ने समिति की सुझाव लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे रोकने की मांग कर दी. अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा है कि सुझाव देना सभी का अधिकार है और अगर किसी को आपत्ति है तो उसका मंच विधानसभा है. इतना ही नहीं, रोजगार के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों को भी राठौड़ ने महज राजनीतिक नाटक बताया.

राजस्थान में यूसीसी अब सिर्फ कानून का विषय नहीं. बल्कि सियासत का नया मैदान बन चुका है. एक तरफ बीजेपी इसे समान अधिकार और समान कानून का आधार बता रही है. तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रक्रिया और जनसुनवाई पर सवाल उठा रही है. पंचायत और निकाय चुनावों से पहले यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति में नई बहस बन सकता है. राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर सुझाव लेने के लिए समिति गठित की है. समिति आमजन, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों से राय ले रही है ताकि रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जा सके. लेकिन इसी प्रक्रिया पर कांग्रेस ने सवाल उठाते हुए सुझाव लेने की प्रक्रिया को तत्काल रोकने की मांग की है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार पहले अपनी मंशा स्पष्ट करे और व्यापक चर्चा के बाद ही आगे बढ़े.

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कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान

कांग्रेस की आपत्ति पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि सरकार किसी पर कानून थोप नहीं रही, बल्कि पहले समाज की राय ले रही है और अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो वह भी समिति के सामने अपने सुझाव रख सकती है. राठौड़ ने कहा कि यूसीसी का उद्देश्य किसी वर्ग के अधिकार कम करना नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून की व्यवस्था सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि जैसे बजट बनाने से पहले अलग-अलग वर्गों से सुझाव लिए जाते हैं, वैसे ही यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी व्यापक राय ली जा रही है. समिति की रिपोर्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया तय होगी और यदि विधेयक लाया जाता है तो उस पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा होगी.

यूसीसी पर बीजेपी की राय

सभी नागरिकों के लिए समान कानून

आमजन से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी

सभी राजनीतिक दल भी दे सकते हैं सुझाव

समिति की रिपोर्ट के बाद बनेगी आगे की रणनीति

जरूरत हुई तो विधानसभा में आएगा विधेयक

सदन में होगी विस्तृत चर्चा

मदन राठौड़ ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं बल्कि अच्छे कार्यों में सहयोग देना भी है. उनका कहना था कि यदि कांग्रेस को किसी प्रावधान पर आपत्ति है तो वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात समिति और विधानसभा दोनों जगह रख सकती है. कांग्रेस केवल विरोध की राजनीति करती है. यूसीसी पर बहस के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला भी तेज कर दिया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों को लेकर भी तीखा पलटवार किया और कहा कि जो लोग सदन में चर्चा से बचते हैं, वे बाहर बयानबाजी कर रहे हैं. राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र में बहस का सबसे बड़ा मंच विधानसभा होती है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों को यूसीसी पर आपत्ति है, वे विधानसभा में आकर अपनी बात रखें. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस बिना पूरी प्रक्रिया का इंतजार किए केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही है. भाजपा का दावा है कि यूसीसी सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की दिशा में जरूरी कदम है और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा.

युवाओं को रिकॉर्ड संख्या में दी नौकरियां - मदन राठौड़

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार के रोजगार संबंधी दावों पर सवाल उठाए तो भाजपा ने इसे भी राजनीतिक ड्रामा बताया. मदन राठौड़ ने कहा कि वर्तमान सरकार ने युवाओं को रिकॉर्ड संख्या में नौकरियां दी हैं और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पिछली कांग्रेस सरकार अपने ही नेताओं की आपसी खींचतान में उलझी रही, जबकि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार देने और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करने पर काम कर रही है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब युवाओं के मुद्दे पर केवल राजनीति कर रही है.

आने वाले दिनों में यूसीसी बन सकता है बड़ा मुद्दा

राजनीतिक जानकारों की मानें तो यूसीसी आने वाले दिनों में भाजपा के लिए बड़ा वैचारिक मुद्दा बन सकता है. पंचायत और निकाय चुनावों से पहले बीजेपी इसे समान अधिकार और सुशासन के एजेंडे के रूप में पेश करना चाहती है, जबकि कांग्रेस प्रक्रिया, सामाजिक सहमति और संवैधानिक पहलुओं को मुद्दा बना रही है. ऐसे में आने वाले समय में यूसीसी पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं.