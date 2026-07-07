/क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव तय समय पर नहीं होने की संभावना के बीच सियासत तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के 31 जुलाई तक चुनाव नहीं होने की जानकारी सरकार को दिए जाने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार निर्वाचन आयोग का विषय है, सरकार या बीजेपी का नहीं.

फिर से राजस्थान की राजनीति गरमाई

31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं होने की स्थिति ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है. कोर्ट में चुनाव समय पर नहीं होने की जानकारी दिए जाने के बाद विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है. वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव कराने को लेकर उसकी तैयारी पूरी है और फैसला निर्वाचन आयोग को करना है.

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मदन राठौड़ ने दिया बयान

मदन राठौड़ ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को मिलनी है और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी. उन्होंने कहा कि यह बीजेपी या सरकार की समस्या नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है. राठौड़ ने यह भी दोहराया कि बीजेपी हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरा सम्मान करती है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर निर्वाचन आयोग कोर्ट गया है हम नहीं . कांग्रेस के ओबीसी विभाग के आंदोलन को लेकर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस भले ही जनता को भड़काए, जनता बहकने वाली नहीं है. जनता ने ही कांग्रेस को विपक्ष में बिठाया है.

कांग्रेस के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए राठौड़ ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि हाल के उपचुनावों और स्थानीय निकायों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है. उनके मुताबिक कांग्रेस हार के डर से मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है, जबकि बीजेपी हर चुनाव के लिए तैयार है. कांग्रेस चुनाव टालने के लिए बहाने बनाएं तो बनाएं.

राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि प्रदेश में हुए 78 उपचुनाव में से 62 हमने जीते हैं, जितने उपचुनाव चाहे जिला परिषद और पंचायत के हुए हैं, हम जीते हैं. विधानसभा उपचुनाव में भी सात में से कांग्रेस केवल एक जीती है. ऐसे में वो किस मुंह से हम पर आरोप लगा रहे हैं.

कांग्रेस OBC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव बोले

निकाय-पंचायत चुनावों में देरी को लेकर कांग्रेस OBC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव ने कहा, कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव टालने का काम किया जा रहा है. चुनाव टालकर संविधान के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है. प्रदेश में कांग्रेस का अच्छा माहौल है, इसलिए बीजेपी की सरकार चुनाव टाल रही है.