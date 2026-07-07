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क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय

Rajasthan News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 31 जुलाई तक नहीं होने की संभावना पर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, जबकि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और चुनाव कराने का फैसला निर्वाचन आयोग का विषय है. 

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 07, 2026, 04:34 PM|Updated: Jul 07, 2026, 04:34 PM
क्या टलेंगे पंचायत चुनाव? राठौड़ का बड़ा बयान- OBC रिपोर्ट हमारा नहीं, निर्वाचन आयोग का विषय
Image Credit: मदन राठौड़ (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव तय समय पर नहीं होने की संभावना के बीच सियासत तेज हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग के 31 जुलाई तक चुनाव नहीं होने की जानकारी सरकार को दिए जाने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने-सामने हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि उनकी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार निर्वाचन आयोग का विषय है, सरकार या बीजेपी का नहीं.

फिर से राजस्थान की राजनीति गरमाई
31 जुलाई तक पंचायत और निकाय चुनाव नहीं होने की स्थिति ने प्रदेश की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है. कोर्ट में चुनाव समय पर नहीं होने की जानकारी दिए जाने के बाद विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है. वहीं बीजेपी का कहना है कि चुनाव कराने को लेकर उसकी तैयारी पूरी है और फैसला निर्वाचन आयोग को करना है.

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मदन राठौड़ ने दिया बयान
मदन राठौड़ ने कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को मिलनी है और उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय होगी. उन्होंने कहा कि यह बीजेपी या सरकार की समस्या नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है. राठौड़ ने यह भी दोहराया कि बीजेपी हाईकोर्ट के निर्देशों का पूरा सम्मान करती है. ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लेकर निर्वाचन आयोग कोर्ट गया है हम नहीं . कांग्रेस के ओबीसी विभाग के आंदोलन को लेकर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस भले ही जनता को भड़काए, जनता बहकने वाली नहीं है. जनता ने ही कांग्रेस को विपक्ष में बिठाया है.

कांग्रेस के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया
कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए राठौड़ ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पीछे हटने वाली पार्टी नहीं है. उन्होंने दावा किया कि हाल के उपचुनावों और स्थानीय निकायों में बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है. उनके मुताबिक कांग्रेस हार के डर से मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रही है, जबकि बीजेपी हर चुनाव के लिए तैयार है. कांग्रेस चुनाव टालने के लिए बहाने बनाएं तो बनाएं.
राठौड़ ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि प्रदेश में हुए 78 उपचुनाव में से 62 हमने जीते हैं, जितने उपचुनाव चाहे जिला परिषद और पंचायत के हुए हैं, हम जीते हैं. विधानसभा उपचुनाव में भी सात में से कांग्रेस केवल एक जीती है. ऐसे में वो किस मुंह से हम पर आरोप लगा रहे हैं.

कांग्रेस OBC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव बोले
निकाय-पंचायत चुनावों में देरी को लेकर कांग्रेस OBC विभाग के प्रदेश अध्यक्ष हरसहाय यादव ने कहा, कोर्ट के आदेश के बाद भी चुनाव टालने का काम किया जा रहा है. चुनाव टालकर संविधान के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है. प्रदेश में कांग्रेस का अच्छा माहौल है, इसलिए बीजेपी की सरकार चुनाव टाल रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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