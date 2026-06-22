/पांचना बांध विवाद से मचा सियासी तूफान, राठौड़ का गहलोत पर तीखा वार-‘अब किस मुंह से कर रहे हैं बात?’

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Rajasthan Politics News: पांचना बांध और प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में सियासी तकरार शुरू हो चुकी है. कांग्रेस नेताओं के आराेपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला है. राठौड़ ने पांचना बांध मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कठघरे में खड़े करते हुए कहा कि वो खुद दोषी हैं, अब किस मुंह से बात कर रहे हैं.
अशोक गहलोत पर बोला तीखा हमला
प्रदेश में इस वक्त पांचना बांध और प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले पर राजनीति तकरार चल रही है. कांग्रेस नेता प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. बीजेपी प्रदेश कार्यलय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पांचना बांध विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर तीखा हमला बोला.
अब वो किस मुंह से बात करते हैं - मदन राठौड़
राठौड़ ने कहा कि जो लोग आज इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस लंबे समय से लंबित विवाद के समाधान के लिए क्या कदम उठाए. यह विवाद आज नया पैदा नहीं हुआ, जब वह मुख्यमंत्री थे तब इसका समाधान कर देना चाहिए था. अब वो किस मुंह से बात करते हैं, यह समझ नहीं आता. इस मामले में जो खुद अपराधी है वो हैं गहलोत.
घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
मदन राठौड़ ने जोधपुर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह मामला गंभीर और चिंता का विषय है तथा इसकी जांच जारी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. राठौड़ ने कहा कि किसी भी स्तर पर यदि लापरवाही सामने आती है तो उसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार की प्राथमिकता आमजन को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. वहीं इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत, जवाबदेह और चाक-चौबंद बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम हो रहा है.
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