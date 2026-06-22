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पांचना बांध विवाद से मचा सियासी तूफान, राठौड़ का गहलोत पर तीखा वार-‘अब किस मुंह से कर रहे हैं बात?’

Rajasthan News: पांचना बांध और प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने पर सियासत तेज हो गई है. बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पुराने समय में समाधान क्यों नहीं किया. उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच और कार्रवाई की बात कही.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 22, 2026, 10:30 PM|Updated: Jun 22, 2026, 10:30 PM
पांचना बांध विवाद से मचा सियासी तूफान, राठौड़ का गहलोत पर तीखा वार-‘अब किस मुंह से कर रहे हैं बात?’
Image Credit: Rajasthan Politics News Madan Rathore On Ashok Gehlot

Rajasthan Politics News: पांचना बांध और प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में सियासी तकरार शुरू हो चुकी है. कांग्रेस नेताओं के आराेपों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा हमला बोला है. राठौड़ ने पांचना बांध मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत को कठघरे में खड़े करते हुए कहा कि वो खुद दोषी हैं, अब किस मुंह से बात कर रहे हैं.

अशोक गहलोत पर बोला तीखा हमला
प्रदेश में इस वक्त पांचना बांध और प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले पर राजनीति तकरार चल रही है. कांग्रेस नेता प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. बीजेपी प्रदेश कार्यलय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पांचना बांध विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर तीखा हमला बोला.

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अब वो किस मुंह से बात करते हैं - मदन राठौड़
राठौड़ ने कहा कि जो लोग आज इस मुद्दे पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने इस लंबे समय से लंबित विवाद के समाधान के लिए क्या कदम उठाए. यह विवाद आज नया पैदा नहीं हुआ, जब वह मुख्यमंत्री थे तब इसका समाधान कर देना चाहिए था. अब वो किस मुंह से बात करते हैं, यह समझ नहीं आता. इस मामले में जो खुद अपराधी है वो हैं गहलोत.

घटना दुर्भाग्यपूर्ण, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी
मदन राठौड़ ने जोधपुर में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह मामला गंभीर और चिंता का विषय है तथा इसकी जांच जारी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरे मामले को संवेदनशीलता के साथ देख रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. राठौड़ ने कहा कि किसी भी स्तर पर यदि लापरवाही सामने आती है तो उसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सरकार की प्राथमिकता आमजन को बेहतर और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है. वहीं इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. अध्यक्ष ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत, जवाबदेह और चाक-चौबंद बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और सुविधाओं के विस्तार पर लगातार काम हो रहा है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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