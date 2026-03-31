इंतजार शास्त्र पर जुबानी जंग तेज, राठौड़ ने बोले - अब गहलोत 'इंतजार नहीं, संतोष शास्त्र' अपनाएं!

Rajasthan Politics News: राजस्थान की सियासत में 'इंतजार शास्त्र' पर जुबानी जंग तेज हो गई है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सीधा हमला बोला है. राठौड़ ने कहा - अब गहलोत को इंतजार नहीं, संतोष शास्त्र अपनाना चाहिए . इंतजार करते करते वो सूख जाएंगे. उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा की नई टीम के ऐलान के साथ ही बीजेपी अब सभी मोर्चों में संगठन विस्तार की तैयारी में है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इंतजार शास्त्र से राज्य सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं. इधर गहलोत के इंतजार शास्त्र पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मंगलवार को अशोक गहलोत पर तीखा और सीधा हमला बोला है. मदन राठौड़ ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत का समय अब पूरा हो चुका है, अब उन्हें नई पीढ़ी को मौका देना चाहिए. इंतजार छोड़कर संतोष शास्त्र अपनाना चाहिए . वानप्रस्थ या सन्यास आश्रम अपना लेना चाहिए.

इतना ही नहीं, राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि उनका शब्द चयन भी ठीक नहीं रहा. गहलोत जी मंत्री बेटों को राजनीति से दूर रखने की बात करते हैं, लेकिन खुद के बेटे केा आगे कर रखा था. गहलोत ने जो पार्टी कई राज्यों और देश में शासन करती थी, उस कांग्रेस पार्टी को गर्त में डाल दिया. गहलोत को पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र में प्रभारी बनाया, वहां बंटाधार कर दिया. गहलोतजी का जलवा अब खत्म हो चुका है. राठौड़ ने कटाक्ष किया 'इंतजार करते-करते गहलोत सूखते जाएंगे'.

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बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने परिवारवाद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर पलटवार किया. डोटासरा के इस बयान जब तक मैं हूं मेरे परिवार से कोई राजनीति में नहीं आएग, पर राठौड़ ने पलटवार करते हुए कहा , डोटासरा ने तो अपने परिवार से आरएएस जाने क्या कुछ बैकडोर से बना दिया. पुत्रों को उधर कर दिया तो राजनीति के लिए कुछ बचा ही नहीं है. साथ ही राठौड़ ने कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगाते हुए कहा, राजनीति में परिवारवाद की जगह नहीं होनी चाहिए. नेहरू से लेकर गांधी परिवार तक सत्ता एक ही परिवार में रही है, जबकि हमारे यहां पता नहीं कि अगला अध्यक्ष कौन होगा ?

महिला आरक्षण को लेकर भी राठौड़ ने कहा कि देश में जल्द महिला आरक्षण लागू हो सकता है. नई पीढ़ी और महिलाओं को आगे लाने का समय आ गया है. उन्होंने यहां तक कहा गहलोत भी सुनीताजी को आगे लाएं, हम शुभकामनाएं देते हैं. हमारी पार्टी में हमारी पार्टी में प्रतिभाशाली महिला कार्यकर्ता हैं. इसी सत्र में महिला आरक्षण होने की संभावना है. डिलिमिटेशन की संभावना है.

राजनीति में उम्र को लेकर भी राठौड़ ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि राजनीति में उम्र नहीं, सोच और चेतना मायने रखती है. लेकिन जब विवेक खत्म हो जाए, तब उम्र असर दिखाती है. यह बयान सीधे तौर पर गहलोत पर सियासी कटाक्ष माना जा रहा है. राठौड़ ने कहा कि व्यक्ति नए सृजन करने की स्थिति में शब्द चयन और काम करने की ललक तथा सेवा की भावना है, तब उम्र बाधक नहीं है. उम्र इसलिए कहा कि मानसिक रूप से सोच लिया कभी कुछ बोल दिया, अति उत्साह में नकारा निकम्मा कह दें, कभी गले लगाने के लिए कह दें कि यह सनकी स्वभाव है. कभी इतने उतावले हो जाएं कि इंतजार शास्त्र शुरू कर दें. ये सारा विवेक शून्य हो गया तो फिर उम्र असर कर जाती है. यदि योग्यता क्षमता है राजनीति में सेवा की भावना से आया है तो जनसेवा करके जनाधार तैयार किया है. निर्णय तो जनता करेगी, लेकिन अनुपयुक्त नहीं माना जाएगा. किसी को हस्तक्षेप कर के दूसरे को नहीं आने दूंगा यह ठीक नहीं है.

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