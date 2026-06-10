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राज्यसभा प्रत्याशी नामांकन रद्द होते ही मचा सियासी तूफान! मदन राठौड़ बोले- अपनी गलती छिपा रही कांग्रेस

Rajasthan News: मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए साजिश करार दिया, जबकि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कार्रवाई चुनावी नियमों और कानूनी प्रावधानों के तहत की गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byPreeti tanwar
Published: Jun 10, 2026, 03:13 PM|Updated: Jun 10, 2026, 03:13 PM
राज्यसभा प्रत्याशी नामांकन रद्द होते ही मचा सियासी तूफान! मदन राठौड़ बोले- अपनी गलती छिपा रही कांग्रेस
Image Credit: Rajasthan Politics News Rajya Sabha

Rajasthan Politics News: मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान रद्द कर दिया गया. कांग्रेस इस को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है. इसको लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और कानून के तहत संचालित होती है. यदि किसी उम्मीदवार ने नामांकन में तथ्य छिपाए हैं तो चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी कमियों को छिपाने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रही है, जबकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है.

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद चुनावी मुकाबले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है, जबकि भाजपा इसे पूरी तरह नियमों के तहत हुई कार्रवाई बता रही है. चुनाव से पहले इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है.

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वहीं राजस्थान में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं. भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सतीश पूनियां को उम्मीदवार बनाया है. दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी पर भरोसा जताया है. दोनों दल अपने-अपने विधायकों के समर्थन को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है.

मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से भी अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बनाई गई है. विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस भी अपने समर्थन को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हुई है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजर मतदान और उसके नतीजों पर टिकी हुई है.

राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है. वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है. फिलहाल राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं. राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसे कभी भंग नहीं किया जाता. इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं.

राज्यसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं कराए जाते. इसके लिए संबंधित राज्यों के विधायक मतदान करते हैं. चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है. जिस राज्य में जितनी सीटें रिक्त होती हैं, वहां उसी के अनुसार उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और विधायकों के वोट के आधार पर विजेता तय होते हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के राज्यसभा चुनाव कई कारणों से चर्चा में हैं. मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना और राजस्थान में बड़े नेताओं की दावेदारी ने चुनाव को और रोचक बना दिया है. अब सभी की नजर 18 जून को होने वाले मतदान और उसके परिणामों पर टिकी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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