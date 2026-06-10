/राज्यसभा प्रत्याशी नामांकन रद्द होते ही मचा सियासी तूफान! मदन राठौड़ बोले- अपनी गलती छिपा रही कांग्रेस

Rajasthan Politics News: मध्य प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान रद्द कर दिया गया. कांग्रेस इस को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दे रही है. इसको लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह नियमों और कानून के तहत संचालित होती है. यदि किसी उम्मीदवार ने नामांकन में तथ्य छिपाए हैं तो चुनाव आयोग और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी कमियों को छिपाने के लिए अनावश्यक आरोप लगा रही है, जबकि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है.

मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस की ओर से मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन नामांकन रद्द होने के बाद चुनावी मुकाबले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं. कांग्रेस इस फैसले का विरोध कर रही है, जबकि भाजपा इसे पूरी तरह नियमों के तहत हुई कार्रवाई बता रही है. चुनाव से पहले इस मुद्दे ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है.

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वहीं राजस्थान में भी राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं. भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सतीश पूनियां को उम्मीदवार बनाया है. दूसरी ओर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में अभिषेक मनु सिंघवी पर भरोसा जताया है. दोनों दल अपने-अपने विधायकों के समर्थन को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं और चुनाव को प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है.

मध्य प्रदेश में भाजपा की ओर से भी अपने उम्मीदवारों को लेकर रणनीति बनाई गई है. विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भाजपा की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस भी अपने समर्थन को एकजुट रखने की कोशिश में जुटी हुई है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी की नजर मतदान और उसके नतीजों पर टिकी हुई है.

राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है. वर्तमान में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है. फिलहाल राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं. राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसे कभी भंग नहीं किया जाता. इसके एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं.

राज्यसभा चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं कराए जाते. इसके लिए संबंधित राज्यों के विधायक मतदान करते हैं. चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है. जिस राज्य में जितनी सीटें रिक्त होती हैं, वहां उसी के अनुसार उम्मीदवार मैदान में उतरते हैं और विधायकों के वोट के आधार पर विजेता तय होते हैं. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के राज्यसभा चुनाव कई कारणों से चर्चा में हैं. मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना और राजस्थान में बड़े नेताओं की दावेदारी ने चुनाव को और रोचक बना दिया है. अब सभी की नजर 18 जून को होने वाले मतदान और उसके परिणामों पर टिकी हुई है.