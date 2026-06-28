Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /'जिन्होंने राम का विरोध किया, वो आज सबसे ज्यादा चिल्ला रहे', राम मंदिर से कन्हैयालाल तक विपक्ष पर बरसे मदन राठौड़

'जिन्होंने राम का विरोध किया, वो आज सबसे ज्यादा चिल्ला रहे', राम मंदिर से कन्हैयालाल तक विपक्ष पर बरसे मदन राठौड़

Rajasthan News: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राम मंदिर दान विवाद, कन्हैयालाल हत्याकांड, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी पर लगे आरोप और बीजेपी के डिजिटल प्रशिक्षण अभियान पर कांग्रेस को घेरा. उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए बीजेपी का पक्ष मजबूती से रखा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Sharma
Published: Jun 28, 2026, 04:57 PM|Updated: Jun 28, 2026, 04:57 PM
'जिन्होंने राम का विरोध किया, वो आज सबसे ज्यादा चिल्ला रहे', राम मंदिर से कन्हैयालाल तक विपक्ष पर बरसे मदन राठौड़
Image Credit: राम मंदिर दान विवाद पर मदन राठौड़ ने कांग्रेस को घेराSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Madan Rathore: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक साथ कई बड़े राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष को घेरा. अयोध्या राम मंदिर में मिले दान पर उठ रहे सवाल हों, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के आरोप हों, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर सब्सिडी का मामला हो या फिर बीजेपी का डिजिटल प्रशिक्षण अभियान राठौड़ ने हर मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष को आड़े हाथ लिया.

विपक्ष की मंशा पर खड़े किए सवाल
अयोध्या में भगवान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले दान और कथित गड़बड़ियों पर उठ रहे सवालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए. राठौड़ ने कहा कि जिन लोगों ने कभी राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, भगवान श्रीराम के अस्तित्व तक को कोर्ट में चुनौती दी, जिन्होंने मंदिर निर्माण में कोई सहयोग नहीं दिया, वही आज सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं. जिन्होंने राम निर्माण के लिए एक रूपया तक नहीं दिया, वो ही आज सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिसने मंदिर निर्माण में योगदान दिया है, वही सवाल पूछने का नैतिक अधिकार रखता है. वहीं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय का बचाव करते हुए राठौड़ ने उन्हें निष्कलंक और ईमानदार व्यक्ति बताया. उन्होंने कहा कि अगर किसी स्तर पर कोई अपराध हुआ है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन बिना तथ्य किसी व्यक्ति की छवि खराब करना उचित नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर क्या बोले?
उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के चार वर्ष पूरे होने पर भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि आज कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि घटना के समय प्रदेश में उसकी ही सरकार थी. राठौड़ ने कहा कि कन्हैयालाल ने जान का खतरा बताते हुए कई बार पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई. अब सत्ता बदलने के बाद कांग्रेस पीड़ित परिवार के नाम पर राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिले.

बीजेपी के डिजिटल प्रशिक्षण अभियान को लेकर दिया बयान
बीजेपी के डिजिटल प्रशिक्षण अभियान को लेकर भी मदन राठौड़ ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा, बल्कि उन्हें यह भी समझाया जा रहा है कि बीजेपी अन्य राजनीतिक दलों से किस तरह अलग है. राठौड़ के मुताबिक प्रशिक्षण में राष्ट्रहित, विकास, संगठन की कार्यप्रणाली और जनसेवा के विषयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में अलग-अलग पदाधिकारियों को विभिन्न बूथों पर भेजा गया है और उन्हें भी एक बूथ पर प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी मिली है.

केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी केस को लेकर बोले मदन राठौड़
केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर खेत के लिए एक करोड़ रुपये की सब्सिडी लेने के आरोपों को भी मदन राठौड़ ने पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि भागीरथ चौधरी एक सरल स्वभाव के किसान हैं और जिस योजना से उन्हें सब्सिडी मिली, उस विभाग या समिति से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना तथ्यों के केवल राजनीतिक आरोप लगाने में जुटा है. उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े हर काम में कमी निकालना विपक्ष की आदत बन गई है, जबकि भागीरथ चौधरी की छवि निष्कलंक है और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल

ट्रेंडिंग न्यूज़

डूंगरपुर में हाईवे बन गया, लेकिन किसानों का पैसा अटका! 3 साल बाद भी नहीं मिला मुआवजा

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

झालावाड़ में खूनी प्लॉट, जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने ही बहाया खून, भतीजे ने सीने में घोंपा चाकू!

अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

जयपुर मेट्रो में गूंजे राजस्थान के सुर, कमायचा की मधुर तान पर मंत्रमुग्ध हुए यात्री, देखें वीडियो

EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

राजस्थान में तबादलों की जंग तेज. मंत्रियों के घरों पर उमड़ी कर्मचारियों की भीड़, 5 जुलाई से पहले बढ़ी हलचल

टेलीग्राम के जरिए चल रहा था करोड़ों का साइबर सिंडिकेट, टेक्निकल एक्सपर्ट समेत चार दबोचे

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

2 साल से फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हवाई पट्टी के पास दबोचा

मातम में बदल गई शादी की खुशियां, करंट से बुझ गया घर का इकलौता चिराग, दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

झुंझुनूं में पल्स पोलियो अभियान शुरू, 1551 बूथों पर बच्चों को पिलाई जाएगी दवा

Sri Ganganagar: हेरोइन तस्करी मामले में आरोपी की पत्नी भी गिरफ्तार, 4 साल से चला रहा था पाकिस्तान कनेक्शन

बहरोड़ में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईवे पार कर रहे बुजुर्ग और बाइक सवार की मौत

दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Pratapgarh Crime News : जमीनी विवाद में सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, तलवार-तीर और लाठियां चलीं, सात घायल

कोटपूतली में कांग्रेस का शिक्षा व्यवस्था पर हमला, नेता बोले- पेपर लीक से 21 लाख छात्रों का भविष्य प्रभावित

राजस्थान में मौसम ने बदला रुख, 34 जिलों में आंधी-बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

TAGS:
rajasthan politics
Madan Rathore
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'जिन्होंने राम का विरोध किया, वो आज सबसे ज्यादा चिल्ला रहे', राम मंदिर से कन्हैयालाल तक विपक्ष पर बरसे मदन राठौड़
rajasthan politics
2
karauli news
3
Jhunjhunu News
4
Rajasthan Crime
5
Sikar news