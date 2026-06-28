/'जिन्होंने राम का विरोध किया, वो आज सबसे ज्यादा चिल्ला रहे', राम मंदिर से कन्हैयालाल तक विपक्ष पर बरसे मदन राठौड़

Madan Rathore: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एक साथ कई बड़े राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष को घेरा. अयोध्या राम मंदिर में मिले दान पर उठ रहे सवाल हों, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर कांग्रेस के आरोप हों, केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर सब्सिडी का मामला हो या फिर बीजेपी का डिजिटल प्रशिक्षण अभियान राठौड़ ने हर मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष को आड़े हाथ लिया.

विपक्ष की मंशा पर खड़े किए सवाल

अयोध्या में भगवान श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए मिले दान और कथित गड़बड़ियों पर उठ रहे सवालों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए. राठौड़ ने कहा कि जिन लोगों ने कभी राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, भगवान श्रीराम के अस्तित्व तक को कोर्ट में चुनौती दी, जिन्होंने मंदिर निर्माण में कोई सहयोग नहीं दिया, वही आज सबसे ज्यादा सवाल उठा रहे हैं. जिन्होंने राम निर्माण के लिए एक रूपया तक नहीं दिया, वो ही आज सबसे ज्यादा चिल्ला रहे हैं. उन्होंने कहा कि जिसने मंदिर निर्माण में योगदान दिया है, वही सवाल पूछने का नैतिक अधिकार रखता है. वहीं विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी चंपत राय का बचाव करते हुए राठौड़ ने उन्हें निष्कलंक और ईमानदार व्यक्ति बताया. उन्होंने कहा कि अगर किसी स्तर पर कोई अपराध हुआ है तो कानून अपना काम करेगा, लेकिन बिना तथ्य किसी व्यक्ति की छवि खराब करना उचित नहीं है.

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उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर क्या बोले?

उदयपुर के चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड के चार वर्ष पूरे होने पर भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों का जवाब देते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि आज कांग्रेस सवाल उठा रही है, जबकि घटना के समय प्रदेश में उसकी ही सरकार थी. राठौड़ ने कहा कि कन्हैयालाल ने जान का खतरा बताते हुए कई बार पुलिस और प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने गंभीरता नहीं दिखाई. अब सत्ता बदलने के बाद कांग्रेस पीड़ित परिवार के नाम पर राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिले.

बीजेपी के डिजिटल प्रशिक्षण अभियान को लेकर दिया बयान

बीजेपी के डिजिटल प्रशिक्षण अभियान को लेकर भी मदन राठौड़ ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को सिर्फ तकनीकी प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा, बल्कि उन्हें यह भी समझाया जा रहा है कि बीजेपी अन्य राजनीतिक दलों से किस तरह अलग है. राठौड़ के मुताबिक प्रशिक्षण में राष्ट्रहित, विकास, संगठन की कार्यप्रणाली और जनसेवा के विषयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में अलग-अलग पदाधिकारियों को विभिन्न बूथों पर भेजा गया है और उन्हें भी एक बूथ पर प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी मिली है.

केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी केस को लेकर बोले मदन राठौड़

केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पर खेत के लिए एक करोड़ रुपये की सब्सिडी लेने के आरोपों को भी मदन राठौड़ ने पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि भागीरथ चौधरी एक सरल स्वभाव के किसान हैं और जिस योजना से उन्हें सब्सिडी मिली, उस विभाग या समिति से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि विपक्ष बिना तथ्यों के केवल राजनीतिक आरोप लगाने में जुटा है. उन्होंने कहा कि कृषि से जुड़े हर काम में कमी निकालना विपक्ष की आदत बन गई है, जबकि भागीरथ चौधरी की छवि निष्कलंक है और उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह निराधार हैं.