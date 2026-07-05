/पूर्व CM पर राठौड़ का तीखा पलटवार, बोले- तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर करते हैं गहलोत

Rajasthan Politics News: राजस्थान की राजनीति में रिफाइनरी से लेकर यमुना जल समझौते और कानून-व्यवस्था को लेकर सियासी जुबानी जंग तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोरदार पलटवार किया है. राठौड़ ने गहलोत पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया. वहीं, कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि गहलोत को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.

रिफाइनरी को लेकर गहलोत के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार

रिफाइनरी के उद्घाटन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से झूठ बुलवाने के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं. राठौड़ ने रिफाइनरी परियोजना के इतिहास का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत बीजेपी की वसुंधरा राजे सरकार के समय हुई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस सरकार ने जरूरी प्रक्रियाएं पूरी किए बिना ही कार्यक्रम आयोजित कर दिया. राठौड़ का दावा है कि 2013 में सत्ता में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नए सिरे से एमओयू कर परियोजना को व्यवहारिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाया. इसके बाद फिर गहलोत सरकार आई, लेकिन सरकार बचाने के चक्कर में वे होटलों में बैठे रहे. उन्होंने गलत तरीके से कंपनी के साथ एमओयू किया.

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कानून-व्यवस्था पर भी साधा निशाना

गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह क्षेत्र भरतपुर में व्यापारियों को गोली मारने का मुद्दा उठाने पर मदन राठौड़ ने कहा कि अपराध होना गंभीर बात है, लेकिन उस पर तत्काल कार्रवाई होना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अपराध नियंत्रण के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. संसाधन उपलब्ध कराकर राजस्थान पुलिस बेड़े को मजबूत किया गया है. अपराध होने के बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई कर अपराधियों को पकड़ रही है. राठौड़ ने कहा कि गहलोत सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं. चाहे कोई भी मामला हो, वे सोशल मीडिया पर टिप्पणी कर देते हैं. वे यह नहीं देखते कि मामले का इतिहास क्या है और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं.

मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले राठौड़

प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाओं को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी. राठौड़ ने कहा कि पार्टी संगठन और सरकार के भीतर समय-समय पर प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है, लेकिन मंत्रिमंडल में फेरबदल का फैसला मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है. इस विषय पर अंतिम निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा.

कांग्रेस के आरोपों का भी दिया जवाब

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के उस आरोप पर भी बीजेपी ने जवाब दिया, जिसमें भाजपा पर दूसरी पार्टियों को तोड़ने की राजनीति करने का आरोप लगाया गया था. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को पहले अपने राजनीतिक इतिहास को देखना चाहिए. उन्होंने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई जनप्रतिनिधि राष्ट्रीय हित में भाजपा से जुड़ना चाहता है तो उसका स्वागत है. उन्होंने कहा कि भाजपा किसी को तोड़ती नहीं है, बल्कि लोग अपनी इच्छा से पार्टी में शामिल हो रहे हैं.

आरोप-प्रत्यारोप के बीच गरमाई सियासत

राजस्थान की राजनीति में रिफाइनरी, यमुना जल समझौते और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है. आने वाले दिनों में यह सियासी टकराव किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी.