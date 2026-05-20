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PM मोदी पर टिप्पणी के बाद बवाल, मदन राठौड़ ने राहुल गांधी को घेरा, बोले - 'संस्कार ही नहीं सीखे'

Rajasthan News: राहुल गांधी के पीएम पर दिए बयान से बीजेपी नाराज है. मदन राठौड़ ने उन्हें “दिमाग से दिवालिया” बताते हुए कहा कि कांग्रेस ने राहुल को संस्कार नहीं दिए और उनके बयान देशहित के खिलाफ हैं. उन्होंने विपक्ष पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 20, 2026, 07:27 PM|Updated: May 20, 2026, 07:27 PM
PM मोदी पर टिप्पणी के बाद बवाल, मदन राठौड़ ने राहुल गांधी को घेरा, बोले - 'संस्कार ही नहीं सीखे'
Image Credit: Madan Rathore Slams Rahul Gandhi

Rajasthan Politics News: राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी में आक्रोश है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को संस्कार नहीं सिखाए, राहुल गांधी दिमाग से दिवालिया हो गए, जो कुछ भी बयान दे रहे हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वर्तमान हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को आर्थिक संकट में डालने का आरोप लगाया. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस पर टिप्पणी करने पर राजस्थान में भी 86 बवाल देखने को मिल रहा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तो राहुल गांधी को दिमाग से दिवालिया घोषित करते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें संस्कार ही नहीं सिखाए. राहुल गांधी के बोलने में संस्कारों का अभाव नजर आता है. उनके वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इसी तरह की भाषा सिखाई है. देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र वाले व्यक्तित्व प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार शब्द कहना निंदनीय है .

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मदन राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी की निंदा के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं. राहुल गांधी को सबक मिलेगा देश की जनता ने पहले ही नकार दिया. राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो अपनी पार्टी को राजनीतिक शून्य तक ले आया. खुद राहुल गांधी भी राजनीतिक सुनने पर पहुंच गए. राहुल गांधी के बयान के विरोध पर कहा विरोध किसका किया जाए राहुल गांधी का व्यक्तित्व हो तो आलोचना भी करें. राहुल गांधी की बुद्धि और दिमाग का दिवालियापन साबित हो रहा है.

इधर पीएम मोदी के विदेश दौरों पर विपक्ष के सवालों को लेकर राठौड़ ने कहा -कई देशों में पेट्रोल डीजल को लेकर अफ़रा तफरी मची है. वहीं हमारे देश के जहाज पेट्रोल डीजल लेकर आ रहे हैं. अमेरिका और इजरायल और ईरान की भी हालत खराब है. तेल उत्पादन होने के बाद भी उसे समुद्र में बहाया जा रहा है इसके बावजूद हम जहाज से तेल गैस लेकर आ रहे हैं, इसका लोहा मानना चाहिए, लेकिन विपक्ष सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहता है. इसलिए मनमानी तरीके से बयान दिए जा रहे हैं.

मदन राठौड़ ने कहा कांग्रेस नेता किस दुनिया में जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं पूरी दुनिया इस संकट को समझ रही है लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं समझ रहे हैं. कांग्रेस नेताओं को हमारे साथ बैठकर वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, वो ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि जनता सचेत नहीं हो और भगदड़ मच जाए.

राठौड़ ने कहा, हमारी व्यवस्थाएं सही है सक्षम अधिकारियों से बात हुई है केंद्र राज्य के सक्षम अधिकारी से बात हुई कहीं कोई मारामारी की स्थिति नहीं है. प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका भी गलत अर्थ निकाल रहे हैं खड़ी देशों के कारण आवक कम है उसको भी हम कितना ठीक कर रहे हैं ये वो देख नहीं रहे. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार पेट्रोल डीजल लाने में सफल हो रही है धन्यवाद नहीं दे सकते, चुप तो रहे पैनिक क्रिएट नहीं करें .

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री विदेश जा कर ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि खाड़ी देशों पर दबाव बने. यदि प्रधानमंत्री जी सब तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है.

भारत के पड़ोसी और अन्य देशों में अपराध अपनी मची हुई है कई देशों की हालत खराब है. खाड़ी देश तेल उत्पादन कर रहे हैं लेकिन समुद्र में डाल रहे हैं ऐसी परिस्थितियों हम लेकर आ रहे हैं. विपक्ष केवल सुर्खियां पैदा करने का काम कर रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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