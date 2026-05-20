/PM मोदी पर टिप्पणी के बाद बवाल, मदन राठौड़ ने राहुल गांधी को घेरा, बोले - 'संस्कार ही नहीं सीखे'

Rajasthan Politics News: राहुल गांधी के प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी में आक्रोश है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को संस्कार नहीं सिखाए, राहुल गांधी दिमाग से दिवालिया हो गए, जो कुछ भी बयान दे रहे हैं.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वर्तमान हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश को आर्थिक संकट में डालने का आरोप लगाया. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और आरएसएस पर टिप्पणी करने पर राजस्थान में भी 86 बवाल देखने को मिल रहा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तो राहुल गांधी को दिमाग से दिवालिया घोषित करते हुए कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें संस्कार ही नहीं सिखाए. राहुल गांधी के बोलने में संस्कारों का अभाव नजर आता है. उनके वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें इसी तरह की भाषा सिखाई है. देशभक्ति और राष्ट्रीय चरित्र वाले व्यक्तित्व प्रधानमंत्री मोदी को गद्दार शब्द कहना निंदनीय है .

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मदन राठौड़ ने कहा कि राहुल गांधी की निंदा के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं. राहुल गांधी को सबक मिलेगा देश की जनता ने पहले ही नकार दिया. राहुल गांधी वो व्यक्ति है जो अपनी पार्टी को राजनीतिक शून्य तक ले आया. खुद राहुल गांधी भी राजनीतिक सुनने पर पहुंच गए. राहुल गांधी के बयान के विरोध पर कहा विरोध किसका किया जाए राहुल गांधी का व्यक्तित्व हो तो आलोचना भी करें. राहुल गांधी की बुद्धि और दिमाग का दिवालियापन साबित हो रहा है.

इधर पीएम मोदी के विदेश दौरों पर विपक्ष के सवालों को लेकर राठौड़ ने कहा -कई देशों में पेट्रोल डीजल को लेकर अफ़रा तफरी मची है. वहीं हमारे देश के जहाज पेट्रोल डीजल लेकर आ रहे हैं. अमेरिका और इजरायल और ईरान की भी हालत खराब है. तेल उत्पादन होने के बाद भी उसे समुद्र में बहाया जा रहा है इसके बावजूद हम जहाज से तेल गैस लेकर आ रहे हैं, इसका लोहा मानना चाहिए, लेकिन विपक्ष सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहता है. इसलिए मनमानी तरीके से बयान दिए जा रहे हैं.

मदन राठौड़ ने कहा कांग्रेस नेता किस दुनिया में जी रहे हैं, उन्हें पता नहीं पूरी दुनिया इस संकट को समझ रही है लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं समझ रहे हैं. कांग्रेस नेताओं को हमारे साथ बैठकर वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, वो ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि जनता सचेत नहीं हो और भगदड़ मच जाए.

राठौड़ ने कहा, हमारी व्यवस्थाएं सही है सक्षम अधिकारियों से बात हुई है केंद्र राज्य के सक्षम अधिकारी से बात हुई कहीं कोई मारामारी की स्थिति नहीं है. प्रधानमंत्री ने जो कहा उसका भी गलत अर्थ निकाल रहे हैं खड़ी देशों के कारण आवक कम है उसको भी हम कितना ठीक कर रहे हैं ये वो देख नहीं रहे. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी सरकार पेट्रोल डीजल लाने में सफल हो रही है धन्यवाद नहीं दे सकते, चुप तो रहे पैनिक क्रिएट नहीं करें .

प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री विदेश जा कर ऐसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं कि खाड़ी देशों पर दबाव बने. यदि प्रधानमंत्री जी सब तरफ से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कांग्रेस नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है.

भारत के पड़ोसी और अन्य देशों में अपराध अपनी मची हुई है कई देशों की हालत खराब है. खाड़ी देश तेल उत्पादन कर रहे हैं लेकिन समुद्र में डाल रहे हैं ऐसी परिस्थितियों हम लेकर आ रहे हैं. विपक्ष केवल सुर्खियां पैदा करने का काम कर रहा है.