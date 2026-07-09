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कांग्रेस का 'हाईटेक अवतार' देख BJP में हलचल! राठौड़ बोले- पहले विचारधारा बदलो

Rajasthan News: राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब संगठन की ताकत को लेकर सियासी जंग तेज हो गई है. कांग्रेस ने 15 लाख पदाधिकारियों और डिजिटल मॉनिटरिंग वाले नए संगठन मॉडल का दावा किया, तो बीजेपी ने इसे अपनी कार्यप्रणाली की नकल बताया. दोनों दलों के बीच जुबानी वार भी तेज हो गया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 09, 2026, 10:16 PM|Updated: Jul 09, 2026, 10:16 PM
कांग्रेस का 'हाईटेक अवतार' देख BJP में हलचल! राठौड़ बोले- पहले विचारधारा बदलो
Image Credit: मदन राठौड़ (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics News: राजस्थान की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस के बीचअब मुकाबला सिर्फ चुनावी मैदान का नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती का भी बन रहा है. कांग्रेस ने 'संगठन सृजन अभियान' के जरिए करीब 15 लाख पदाधिकारियों का बड़ा नेटवर्क तैयार करने का दावा किया है और पहली बार टास्क मैनेजमेंट, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डिजिटल सिस्टम पर जोर दिया है. लेकिन कांग्रेस का ये नया 'अवतार' बीजेपी को रास नहीं आया. बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा कि कार्यप्रणाली की नकल से कुछ नहीं होगा. पहले "परिवार प्रथम" छोड़कर "राष्ट्र प्रथम" की भावना अपनानी होगी. जवाब में कांग्रेस ने कहा कि हमारा 140 साल का इतिहास है.

कांग्रेस की ओर से प्रदेशभर में शुरू किए गए संगठन सृजन अभियान में बूथ, वार्ड, ग्राम पंचायत, मंडल, ब्लॉक और जिला स्तर तक करीब 15 लाख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने का दावा किया गया है. इसमें सिर्फ नियुक्तियां ही नहीं, बल्कि हर पदाधिकारी के काम की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, टास्क मैनेजमेंट और रिव्यू सिस्टम भी तैयार किया गया है. कांग्रेस का दावा है कि इससे संगठन ज्यादा जवाबदेह और सक्रिय बनेगा.

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यह कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान
प्रदेशभर में 15 लाख पदाधिकारी
52 हजार बूथ पर 11 सदस्यीय कमेटी
14 हजार ग्राम पंचायतों में 21 सदस्यीय कार्यकारिण
2200 मंडलों में संगठन
400 ब्लॉकों में 31 सदस्यीय कार्यकारिणी
हर वार्ड में 11 सदस्यीय टीम
संगठनात्मक जिलों में 51 सदस्यीय कार्यकारिणी
22 विभाग-प्रकोष्ठों में 3000 पदाधिकारी
ऑनलाइन टास्क मैनेजमेंट

डिजिटल मॉनिटरिंग और रिव्यू सिस्टम
कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने तीखा राजनीतिक हमला बोला है. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की कार्यप्रणाली की नकल कर सकती है. लेकिनबीजेपी की कार्यशैली और विचारधारा नहीं अपना सकती. बीजेपी "राष्ट्र प्रथम", फिर पार्टी और तीसरे नम्बर पर फेमिली की भावना से काम करती है. जबकि कांग्रेस "परिवार प्रथम" दूसरे पर पार्टी और तीसरे पर राष्ट्र की राजनीति करती रही है. उनका कहना है कि केवल तकनीक अपनाने से नहीं, बल्कि राष्ट्र को सर्वोच्च मानने से संगठन मजबूत बनता है.

बीजेपी का दावा है कि उसका संगठन पहले से ही तकनीक आधारित बूथ मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम पर काम कर रहा है. सरल ऐप के जरिए अभियान की निगरानी होती है. बूथ से लेकर प्रदेश तक हर स्तर पर संगठनात्मक जिम्मेदारियां तय हैं और हर अभियान की रिपोर्ट सीधे संगठन तक पहुंचती है.

भाजपा की संगठन संरचना
प्रदेश अध्यक्ष से बूथ तक एकीकृत संगठन
44 संगठनात्मक जिले
1138 से ज्यादा मंडल
61,404 बूथ
8,090 शक्ति केंद्र
बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, बूथ समिति
7 मोर्चों , प्रकोष्ठ, विभाग की अलग संगठनात्मक संरचना
सरल ऐप से ऑनलाइन मॉनिटरिंग
डिजिटल रिपोर्टिंग और बूथ मैनेजमेंट
संगठन में करीब 70 लाख कार्यकर्ताओं का दावा

राठौड़ के तंज का जवाब कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भी उसी अंदाज में दिया. कहा कि बीजेपी का गठन हुए कुछ दशक ही हुए हैं. जबकि कांग्रेस का इतिहास सौ साल से भी ज्यादा पुराना है. उन्होंने कहा कि संगठनात्मक ढांचा कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा रहा है. बीजेपी पहले अपना इतिहास देखे, फिर कांग्रेस पर सवाल उठाए.

स्वर्णिम चतुर्वेदी ने राठौड़ पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक समय पर नहीं करा पाती. कई मोर्चों की पूरी टीम समय पर नहीं बन पाती. ऐसे में कांग्रेस के संगठन पर सवाल उठाना उचित नहीं है. कांग्रेस का दावा है कि उसका नया संगठनात्मक ढांचा गांव से लेकर प्रदेश स्तर तक पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूत करेगा.

राजनीतिक जानकारों की मानें तो कांग्रेस पिछले कई चुनावों में बूथ स्तर की कमजोरी और संगठनात्मक ढीलापन महसूस करती रही है. इसी वजह से अब पार्टी संगठन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ रही है. ताकि हर कार्यकर्ता की जवाबदेही तय हो सके. अगर यह व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही और जमीनी स्तर पर प्रभावी हुई. तो आगामी चुनावों में इसका असर दिखाई दे सकता है.

दूसरी ओर बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा उसका अनुशासित संगठन और मजबूत बूथ नेटवर्क माना जाता है. अब कांग्रेस उसी मॉडल की तर्ज पर संगठन को आधुनिक बनाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में भाजपा के लिए भी यह चुनौती होगी कि वह अपनी संगठनात्मक बढ़त बनाए रखे और कांग्रेस के नए प्रयोग का राजनीतिक जवाब भी दे.

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यह भी पढ़ें:पंचायत-नगरपालिका चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, चिरंजीव राव बोले- बूथ स्तर तक मजबूत करें संगठन

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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