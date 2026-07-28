/'BJP का युवा राष्ट्रभक्त, कांग्रेस का युवा...' मदन राठौड़ के बयान से मचा सियासी बवाल

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Rajasthan Politics News: भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं बचे हैं, इसलिए वह केवल हंगामा करके सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रही है. उन्होंने संसद की कार्यवाही से लेकर पंचायत और निकाय चुनाव तक कई मुद्दों पर कांग्रेस को घेरा. साथ ही दावा किया कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और पंचायत व निकाय चुनावों में जीत हासिल करेगी. उन्होंने युवाओं की राजनीति को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच बड़ा अंतर बताया.
लोकसभा की कार्यवाही पर कांग्रेस को घेरा
मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस लगातार निराशा और हताशा में दिखाई दे रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार होने और कई मांगें मान लेने के बाद भी कांग्रेस हंगामा कर रही है. उनका कहना था कि जब बातचीत का रास्ता खुला था तो चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं किया.
'जनता का पैसा बर्बाद कर रही कांग्रेस'
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है, इसके बावजूद कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर विपक्ष किस बात को लेकर विरोध कर रहा है. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केवल संसद का समय खराब कर रही है और इससे जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है.
निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी का दावा
आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राठौड़ ने कहा कि बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर रही है. उन्होंने विश्वास जताया कि पार्टी को चुनाव में जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा. उनके मुताबिक संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं.
युवाओं को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की तुलना
मदन राठौड़ ने युवाओं की राजनीति को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में कांग्रेस से जुड़े युवाओं का व्यवहार सबने देखा है. उनके अनुसार कुछ युवाओं ने पत्थरबाजी की और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है.
'बीजेपी का युवा राष्ट्रहित को प्राथमिकता देता है'
राठौड़ ने कहा कि बीजेपी का युवा राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखता है और अनुशासन के साथ राजनीति करता है. उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के युवा देशहित और विकास की सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि कांग्रेस के युवा समाज में गलत संदेश देने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता दोनों दलों के युवाओं के व्यवहार का अंतर अच्छी तरह समझती है और चुनाव में इसका जवाब भी देगी.
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