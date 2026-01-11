Zee Rajasthan
निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूती, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की वापसी तय

Rajasthan News: निकाय चुनाव से पहले वागड़ की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ है. दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा छोड़कर कांग्रेस में लौट रहे हैं. उनकी वापसी को कांग्रेस के लिए मजबूती माना जा रहा है, जिससे क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं.

Published: Jan 11, 2026, 02:41 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 02:41 PM IST

निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को मजबूती, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की वापसी तय

Rajasthan Nikay Chunav: वागड़ की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. निकाय चुनाव से पहले दिग्गज आदिवासी नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस में वापसी करने जा रहे हैं. उनकी घर वापसी को कांग्रेस के लिए बड़ी राजनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है.

गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन अब उन्होंने दोबारा कांग्रेस में लौटने का फैसला किया है. इसी सिलसिले में उन्होंने राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात भी की है.

महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कहा कि वागड़ क्षेत्र के कार्यकर्ता और जनता कांग्रेस को ही स्वीकार करती है. उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में कांग्रेस की सोच और नीतियां लोगों को ज्यादा समझ आती हैं.

भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का नारा दिया गया, लेकिन जिस तरह का सहयोग और काम आगे बढ़ने चाहिए थे, वह देखने को नहीं मिला. उन्होंने कहा कि वे चाहते थे कि उनके द्वारा शुरू किए गए विकास कार्य रुके नहीं, लेकिन भाजपा में रहते हुए उन्हें संतुष्टि नहीं मिली.

बीएपी को लेकर उन्होंने कहा कि विकास वही कर सकता है जो सत्ता में होता है. उनके मुताबिक आने वाले कई दशकों तक बीएपी के सत्ता में आने की संभावना नहीं है, ऐसे में क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के साथ होना जरूरी है.

महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी से वागड़ की राजनीति में समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं, खासकर निकाय चुनाव से पहले इसे अहम माना जा रहा है.

क्या होते हैं निकाय चुनाव?
निकाय चुनाव वे चुनाव होते हैं जिनके जरिए शहरों और कस्बों की स्थानीय सरकार चुनी जाती है. इन्हें स्थानीय निकाय चुनाव भी कहा जाता है. इन चुनावों से नगर निकायों के जनप्रतिनिधि तय होते हैं, जो शहर के विकास और प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते हैं.

निकाय चुनावों के तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के लिए पार्षद चुने जाते हैं. कई जगहों पर इन्हीं पार्षदों में से मेयर (महापौर) या सभापति का चयन किया जाता है. यह चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं.

इन चुनावों का मुख्य उद्देश्य शहरों में सड़क, पानी, सफाई, स्ट्रीट लाइट, नालियां, पार्क और कचरा प्रबंधन जैसी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करना होता है. चुने गए प्रतिनिधि स्थानीय समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाते हैं और समाधान के लिए फैसले लेते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

