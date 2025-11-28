Zee Rajasthan
सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे के बाद हलचल तेज, राजस्थान कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी!

Rajasthan Cabinet Shuffle: मदन राठौड़ की टीम घोषित होने के बाद राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज. सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल बढ़ी. छह पद खाली, कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में. जातीय-क्षेत्रीय संतुलन के साथ नए चेहरों के शामिल होने की चर्चा गर्म.

Published: Nov 28, 2025, 05:11 PM IST | Updated: Nov 28, 2025, 05:11 PM IST

सीएम भजनलाल के दिल्ली दौरे के बाद हलचल तेज, राजस्थान कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी!

Rajasthan Politics News: राजस्थान की राजनीति आज फिर गर्म हो उठी है. मदन राठौड़ की नई टीम के ऐलान के बाद अब प्रदेश में सारी नजरें मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पर टिक गई हैं. माना जा रहा है कि भजनलाल सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ से पहले ही कैबिनेट में बड़ा बदलाव कर सकती है. इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे ने अटकलों को और तेज कर दिया है.

राज्य के सियासी गलियारों में इन दिनों हलचलें चरम पर हैं. मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएँ फिर जोर पकड़ने लगी हैं. राठौड़ की टीम के गठन के बाद यह अटकलें और मजबूत हो गई हैं कि सरकार जल्द ही अपनी कैबिनेट को नया आकार दे सकती है. कुछ गैर-प्रदर्शनकारी मंत्रियों की छुट्टी होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि कई विधायक खुद को दावेदार मानते हुए पद की आस में इंतजार कर रहे हैं.

सीएम के दिल्ली दौरे के बाद राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया. कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली में हुए मंथन के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की प्रक्रिया कभी भी शुरू हो सकती है. इस बीच उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने साफ किया कि मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल पूरी तरह सीएम का अधिकार है और यह निर्णय वे उचित समय पर ही लेंगे.

सूत्र बताते हैं कि सरकार ने इस बड़े बदलाव के लिए पूरा होमवर्क तैयार कर लिया है. मंत्रियों के कामकाज, जनता से जुड़ाव, क्षेत्रीय पकड़ और एंटी-इंकमबेंसी के बारे में निजी एजेंसियों से सर्वे तक करवाए गए हैं. माना जा रहा है कि सरकार के विजन को जमीन पर उतारने वाले मंत्री अपनी कुर्सी बचा लेंगे, जबकि आधा दर्जन मंत्रियों पर संकट गहरा सकता है. वहीं कुछ चहेते मंत्रियों को प्रमोशन मिलने की भी चर्चाएँ तेज हैं.

राठौड़ के संगठन में दो दावेदार विधायकों को जगह मिलने के बाद इस बात पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कुलदीप धनखड़ और कैलाश वर्मा को क्या प्रवक्ता पद से ही संतोष करना पड़ेगा. उधर, यह भी कयास हैं कि अब किसी मंत्री को हटाकर संगठन में भेजे जाने की संभावना कम है, क्योंकि राठौड़ की टीम पहले ही घोषित हो चुकी है.

फिलहाल भजनलाल कैबिनेट में छह मंत्री पद खाली हैं. बताया जा रहा है कि जिन मंत्रियों के कामकाज को लेकर सीएम संतुष्ट नहीं हैं, उनकी कुर्सी जाना तय माना जा रहा है. विवादों में रहे कुछ नामों पर भी खतरा मंडरा रहा है.

सूत्रों का यह भी दावा है कि वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे कुछ विधायकों को इस बार जगह मिल सकती है. इनमें पुष्पेंद्र सिंह राणावत और श्रीचंद कृपलानी के नाम प्रमुख बताए जा रहे हैं. झुंझुनूं से भी एक विधायक को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है. वहीं गुर्जर समुदाय से मंत्री जवाहर बेढम के प्रमोशन की संभावना जताई जा रही है. जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए एक जाट, एक सिख और एक यादव चेहरा भी शामिल किया जा सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

