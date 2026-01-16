कांग्रेस में बड़ी घर वापसी की तैयारी! मालवीय समेत 7 नेताओं पर PCC वार रूम में मंथन

Rajasthan Politics News: PCC वार रूम में आज कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक हुई. बैठक में महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित 7 नेताओं की कांग्रेस में वापसी को लेकर चर्चा हुई. अनुशासन कमेटी के चेयरमैन उदयलाल आंजना सहित कमेटी के सदस्यों ने नेताओं की वापसी को लेकर विस्तार से चर्चा की.

कांग्रेस का दामन छोड़कर जाने वाले महेंद्रजीत सिंह मालवीय की वापसी को लेकर आज कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक हुई. मालवीय के साथ कांता भील, खिलाड़ी बैरवा, कैलाश मीणा, सुभाष तंबोली, गोपाल गुर्जर और रामचन्द्र सराधना की वापसी के आवेदनों पर भी अनुशासन कमेटी ने चर्चा की. बैठक में कमेटी सदस्य हाकम अली खान, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत और विनोद गोठवाल मौजूद रहे.

अनुशासन कमेटी के चेयरमैन उदयलाल आंजना ने कहा कि जिन लोगों के संबंध में एजेंडा मिला था, उन सभी के बारे में चर्चा की गई है. निर्णय प्रदेश अध्यक्ष को करना है, कमेटी अपनी रिपोर्ट PCC चीफ को सौंप देगी. उन्होंने कहा कि नेताओं के पार्टी छोड़ने के कारण और आरोपों पर भी चर्चा की गई है. नेताओं की वापसी को लेकर संबंधित जिला अध्यक्षों से भी बातचीत की गई है. अंतिम निर्णय आलाकमान करेगा. जो लोग पार्टी छोड़कर गए थे, उन्होंने जाकर देख लिया कि कांग्रेस से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, वापस आना चाहते हैं तो उन्हें लिया जाएगा.

पूर्व मंत्री शकुंतला रावत का बीजेपी पर हमला

शकुंतला रावत ने कहा कि बीजेपी के पास सक्षम नेता नहीं हैं, इसलिए वह कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाकर उन्हें बीजेपी में शामिल कराने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि जो नेता वहां गए, वे वहां जाकर परेशान हो गए हैं और अब वापस कांग्रेस की तरफ आना चाहते हैं. आने वाले समय में बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे.

उन्होंने कहा कि कई लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं कि अनुशासन कमेटी में हमारा भी प्रस्ताव जाना चाहिए. बीजेपी पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर गई, इसी तरह बड़े-बड़े नेताओं को लेकर जा रहे हैं. हमें समझ में नहीं कि वो क्या दबाव देते हैं. शकुंतला रावत ने कहा महेंद्रजीत सिंह मालवीय जैसे ही कांग्रेस में जाने की बात की, ACB को भेजकर उनका डराने का काम कर रहे हैं. यही हरकतें रही तो राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में बीजेपी का सफाया हो जाएगा.

कमेटी सदस्य हाकम अली खान ने कहा कि बहुत सारे बीजेपी के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप अनुशासन कमेटी में हैं, अगर हम कांग्रेस में आना चाहें तो क्या आप हमें ले सकते हो क्या? हाकम अली खान बड़ा दावा करते हुए कहा ऐसे नामों पर भी चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे नाम हैं, आने वाले समय में सभी नाम सामने आ जाएंगे. कई बीजेपी नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में आना चाहते हैं.

