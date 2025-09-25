लोकतंत्र खतरे में या कांग्रेस की सियासी चाल? राजस्थान में पंचायत चुनाव पर उठे सवाल

Rajasthan Politics News: राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में पंचायती जारी है. इस मामले में कांग्रेस लगातार हमलावर है, वहीं बीजेपी पलटवार कर रही है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी के डीएनए में संविधान का अपमान करने और शहरी निकाय, पंचायत चुनाव टालने को लोकतंत्र का गला घोंटने के समान बताया. पूर्व सीएम के आरोप पर पलटवार करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि अपनी पार्टी में हासिए पर चले गए अशोक गहलोत हताशा और निराशा में है. इसलिए वो सुर्खियों में बने रहने के लिए निगेटिव कमेंट करते हैं.

गहलोत की टिप्पणियों पर भाजपा करती है पलटवार

पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जब भी मौका मिलता है वो बीजेपी नेताओं और सरकार पर टिप्पणियां कर देते हैं. गहलोत के इस हमले के जवाब में बीजेपी नेता पलटवार करते हैं. गहलोत ने शहरी निकाय और पंचायत चुनाव पर बीजेपी सरकार को घेरा तो संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल बचाव में उतरे. पटेल ने कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी पार्टी में हासिए पर चले गए हैं. उन्हें वो स्थान नहीं मिल रहा जो उन्हें मिलना चाहिए. हताशा और निराशा में डूबे अशोक गहलोत अब सिर्फ सुर्ख़ियों में रहने के लिए कोई न कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं.

निकाय और पंचायत राज संस्थाओं की हालत के जिम्मेदार भी गहलोत - पटेल

निकाय और पंचायत राज संस्थाओं की हालत के जिम्मेदार भी वही है. उन्होंने ढाई-तीन साल के अंतराल में चुनाव कराए, जिससे इन संस्थाओं का भट्ठा बैठ गया. कांग्रेस सरकार में जिन पंचायत-निकाय संस्थाओं को कमजोर किया वो आज इस तरह की बात करें वो ठीक बात नहीं है. पटेल ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव समय पर कराने के लिए भजन लाल सरकार संकल्पित है. हमारी तरफ से पूरी तैयारी है. हमने वार्डों का पुनर्गठन, पंचायत समितियों का सीमांकन आदि सब काम पूरे कर लिए हैं. अब जो भी देरी हो रही है वो संवैधानिक बाध्यताओं के कारण हो रही है. सरकार के स्तर पर कोई देरी नहीं है.

पेंडिंग मामले पर नहीं कर सकते कोई टिप्पणी

पूर्व सीएम गहलोत के हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देने पर पटेल ने कहा कि एक मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है. उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन सरकार के स्तर पर चुनाव में किसी तरह की कोई देरी नहीं है. चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है. आयोग को तय करना है कब चुनाव करवाने है. हालांकि अभी ओबीसी कमीशन आयोग भी डाटा कलेक्ट कर रहा है. जैसे ही कमीशन का काम पूरा होगा आयोग तारीखों की घोषणा कर देगा. पटेल ने कहा कि सरकार ने कभी भी तारीख नहीं बदली है और ना ही अपने कमिटमेंट से पीछे हटे हैं. कमिटमेंट तोडना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और उनके नेताओं का काम है. इसलिए सरकार को इस तरह से जिम्मेदार ठहराना ठीक बात नहीं है.

आखिर में क्या बोले मंत्री पटेल

जोगाराम पटेल ने कहा कि पूर्व सीएम अशोक गहलोत आज संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं. उन्होंने ही सबसे ज्यादा इनका दुरुपयोग किया है. अशोक गहलोत हर दिन सरकार को कोसने का काम कर हैं. लेकिन वो अपना रिपोर्ट कार्ड तो बताते कि केंद्र में मंत्री, प्रदेश के तीन बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या किया ? हमारी सरकार ने डेढ़ साल में वो कर दिखाया जो उन्होंने तीन बार मुख्यमंत्री रहकर नहीं किया. अशोक गहलोत चाहे तो जिस भी प्लेट फॉर्म पर रिपोर्ट कार्ड लेकर आ जाये हम बहस को तैयार हैं. पंचायत और निकाय चुनाव में आज जो भी कुछ विवाद हो रहा है वो उन्ही की देन है , इस लिए उन्हें याद रखना चाहिए कि जो कांच के मकान में रहते है. वह दूसरों के मकान पर पत्थर नहीं फेंकते.

