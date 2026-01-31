Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

उपचुनाव में हार पर भाजपा में भूचाल! गुटबाजी को लेकर सिंघवी का बयान, बोले - पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ तो बढ़ेगा नुकसान

Rajasthan News: अंता उपचुनाव में हार के ढाई महीने बाद मोरपाल सुमन के लेटर बम से भाजपा में घमासान मच गया है. हार के लिए हाड़ौती के नेताओं पर आरोप लगे हैं. जवाब में प्रताप सिंह सिंघवी ने गुटबाजी को जिम्मेदार ठहराया, जिससे पार्टी दो धड़ों में बंटती दिख रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Babulal Dhayal
Published: Jan 31, 2026, 05:56 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 05:56 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

अरे भैया... आज फिर डूब गई चांदी की लुटिया, सोने के दामों की भी हुई पिटाई, जानें गिरावट के बाद आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

अरे भैया... आज फिर डूब गई चांदी की लुटिया, सोने के दामों की भी हुई पिटाई, जानें गिरावट के बाद आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

Gold Silver Rate: सुनो, सुनो... इतने गिरे गोल्ड के दाम! सोच भी नहीं सकते आप, पढ़िए दोपहर 1 बजे के बाद के लेटेस्ट रेट
6 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Gold Silver Rate: सुनो, सुनो... इतने गिरे गोल्ड के दाम! सोच भी नहीं सकते आप, पढ़िए दोपहर 1 बजे के बाद के लेटेस्ट रेट

Silver Price Today: राजस्थान में चांदी के दामों का निकल गया जुलूस, तबाह हो गए रेट, एक दिन में दो बार पिटे भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

Silver Price Today: राजस्थान में चांदी के दामों का निकल गया जुलूस, तबाह हो गए रेट, एक दिन में दो बार पिटे भाव

उपचुनाव में हार पर भाजपा में भूचाल! गुटबाजी को लेकर सिंघवी का बयान, बोले - पोस्टमॉर्टम नहीं हुआ तो बढ़ेगा नुकसान

Rajasthan Politics News: अंता उपचुनाव में भाजपा की हार का जिन्न ढाई महीने बाद फिर बाहर निकल आया है. इस बार भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लेटर बम से बारां से लेकर जयपुर तक खलबली मची है. सुमन ने अपनी हार के लिए हाड़ौती के अधिकांश नेताओं को लपेटे में ले लिया है. पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक प्रतापसिंह सिंघवी ने मोरपाल सुमन पर पलटवार करते हुए उन पर जवाबी हमला बोला है.

मोरपाल सुमन अपनी हार का दर्द भूला नहीं पा रहे हैं. अपनी हार के लिए जिम्मेदार कारणों का हवाला देते हुए उनकी एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल है. इस लेटर बम में उन्होंने अपनी हार का ठीकरा हाड़ौती के कद्दावर नेताओं पर फोड़ा है, जिसमें उन्होंने वसुंधरा राजे और उनके सांसद पुत्र को छोड़कर किसी को नहीं बख्शा है. चिट्ठी में मोरपाल सुमन ने आरोप लगाया कि टिकट की घोषणा में अनावश्यक देरी हुई, जिससे संगठन और कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी. इसके अलावा कई प्रभावशाली नेताओं ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में काम किया, जिसके कारण पार्टी की करारी हार हुई.

लेटर बम के जरिए मोरपाल ने भाजपा के अधिकांश नेताओं पर हमला बोला है. इनमें पूर्व विधायक हेमराज मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष नंदलाल सुमन, आनंद गर्ग, अंता प्रधान प्रखर कौशल, उपप्रधान धर्मेन्द्र यादव, नगर पालिका चेयरमैन रामेश्वर खंडेलवाल, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष मुकेश धाकड़ और एसटी मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मवीर मीणा जैसे नामों का उल्लेख किया गया है. साथ ही ऊर्जा मंत्री के एक करीबी पर भी निशाना साधा गया है. सुमन का दावा है कि इन सभी ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया का साथ दिया और पार्टी के खिलाफ गद्दारी की. पूर्व मंत्री और छबड़ा से भाजपा विधायक प्रताप सिंह सिंघवी पर भी मोरपाल ने आरोपों की बौछार की है. सिंघवी ने जवाबी हमला बोलते हुए मोरपाल को पूर्वाग्रह से ग्रसित करार दिया. सिंघवी बोले, 'बारां जिले की भाजपा को गुटबाजी दीमक की तरह खा रही है. जल्द पोस्टमार्टम नहीं किया गया तो नुकसान की भरपाई मुश्किल होगी.'

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अंता उपचुनाव में प्रमोद जैन भाया की करीब सोलह हजार वोटों से जीत के बाद भाजपा में भूचाल आ गया था. प्रताप सिंह सिंघवी ने पार्टी आलाकमान को चिट्ठी तक लिख डाली थी. अपनी उपेक्षा के गंभीर आरोप लगाए थे. अब मोरपाल की चिट्ठी ने भाजपा के भीतर चल रहे अंतरकलह को जगजाहिर कर दिया है. पूरी की पूरी पार्टी पशोपेश में है. बारां भाजपा दो धड़ों में साफ-साफ बंट चुकी है. एक धड़ा वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाला है, जिसमें मोरपाल सुमन जैसे नेता आते हैं, तो दूसरे धड़े में बारां के तीन भाजपा विधायक और पार्टी संगठन से जुड़े नेताओं के साथ सरकार में शामिल मंत्री हैं. मोरपाल के लेटर के बाद प्रतापसिंह सिंघवी ने प्रदेश नेतृत्व से मांग तक कर डाली है कि पार्टी में फूट के लिए जो भी नेता जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों न हो.

मोरपाल सुमन को वसुंधरा राजे से आशीर्वाद के रूप में टिकट मिला था, पर पार्टी के अधिकांश नेताओं को उनकी उम्मीदवारी रास नहीं आई. किसी ने खुले में तो किसी ने अंदरखाने पार्टी को ही हराने में कोई कमी नहीं छोड़ी. चुनावी नतीजों के ढाई महीने बाद भी पार्टी उपचुनाव की हार से उबर नहीं पाई है, और इस हार ने सियासी दिग्गजों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है. भाजपा का गढ़ कही जाने वाली हाड़ौती में चरम पर पहुंची गुटबाजी लगता है अब निर्णायक दौर में पहुंच रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news