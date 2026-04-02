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‘अंगूठा टेक’ नहीं, एजुकेटेड पावर! बीजेपी महिला मोर्चा में MA-MBA-LLB-PhD-MBBS तक, राजस्थान की बदलेगी सियासत

Rajasthan News: राजस्थान राजनीति में अब महिला नेतृत्व का नया दौर, जहां शिक्षित और प्रोफेशनल महिलाएं (MA, MBA, LLB, PhD, MBBS) बीजेपी महिला मोर्चा में सक्रिय हैं और एजुकेटेड लीडरशिप का प्रभाव दिखा रही हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 02, 2026, 09:02 PM IST | Updated:Apr 02, 2026, 09:02 PM IST

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‘अंगूठा टेक’ नहीं, एजुकेटेड पावर! बीजेपी महिला मोर्चा में MA-MBA-LLB-PhD-MBBS तक, राजस्थान की बदलेगी सियासत

Rajasthan BJP Mahila Morcha: राजस्थान की राजनीति में अब बदलाव की बयार दिखाई दे रही है. जहां कभी महिला नेता 'अंगूठा टेक' और घूंघट तक सीमित मानी जाती थीं. वहीं अब सियासत में “प्रोफेशनल्स” की एंट्री हो रही है. बीजेपी महिला मोर्चा की नई टीम इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बनकर सामने आई है. जहां MA, MBA, LLB, PhD और MBBS जैसी डिग्रीधारी महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं. क्या ये बदलाव सियासत की दिशा बदल देगा?

राजस्थान की राजनीति में वो दौर अब तेजी से बदल रहा है. जब महिला नेताओं को सिर्फ प्रतीकात्मक भूमिका में देखा जाता था. जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाएं चुनी जाती थी, लेकिन अंगूठा टेक और घूंघट के पीछे चेहरा छिपा होता था. अब तस्वीर बदल रही है और इस बदलाव की सबसे बड़ी झलक बीजेपी महिला मोर्चा की नई टीम में दिखाई दे रही है. जहां आधी आबादी अब सिर्फ भागीदारी नहीं बल्कि नेतृत्व की कमान संभालती नजर आ रही है.

महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ की ओर से घोषित नई टीम एक “एजुकेटेड पावर हब” के रूप में उभर रही है. इस टीम में MA, MBA, LLB, PhD, MBBS, BDS और इंजीनियरिंग जैसी उच्च डिग्रियां रखने वाली महिलाओं को बड़ी संख्या में जगह दी गई है. यानी अब राजनीति में सिर्फ जनाधार नहीं बल्कि शिक्षा और प्रोफेशनल स्किल्स भी मायने रख रही हैं.

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महिला मोर्चा = एजुकेटेड पावर हब

प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ खुद – LLB, LLM, MSc (Maths)
प्रदेश उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी राजपुरोहित - M.A., (लोक प्रशासन) पंचायतीराज में डिप्लोमा
निकिता राठौड़ - M.A., B.ED.
शिखा बेद - BBA, M.COM, LLB.
ज्योति मिश्रा - LLB. B.ED.
डॉ. शानू यादव - BDS (DENTIST) M.A., (MBA)
रेखा परिहार - M.A. B.ED.
अनुराधा माहेश्वरी - M.A. HINDI
अंजू सैनी – B.A.
प्रदेश महामंत्री
सुनीता व्यास - M.A.
डॉ. अरूणा सिहाग - B.SC. हॉर्न्स विज्ञान, डॉ0 इलेक्ट्रो होमोपैथी
डॉ. मूर्ति मीणा - B.A. B.ED.

प्रदेश मंत्री
डॉ. रजनी गावड़िया - M.B.B.S., M.S.
मुकेश कंवर - B.A., M.A. (Political Science)
रेखा जैन - M.SC., B.ED.
जयश्री दाधिच - B.Com, M.Com, LLB
हंसिका गुर्जर - B.Com, M.Com
अमरावती शर्मा - M.A. B.ED.
डॉ. शीला चन्दन जाटव - P.H.D. in Pshychotric (Pursuing)
सीमा अखावत - B.A. M.A. I

इसी तरह प्रदेश प्रवक्ता और आईटी संयोजक तक. हर पद पर शिक्षित चेहरों का दबदबा साफ दिखाई देता है. डॉक्टर, वकील, रिसर्चर और टेक्निकल एक्सपर्ट अब राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. यानी सियासत का चेहरा अब बदल रहा है और ये बदलाव सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक भी है. इस बदलाव के पीछे एक बड़ा फैक्टर है नारी वंदन अधिनियम. जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है. ऐसे में राजनीतिक दल पहले से ही शिक्षित और सक्षम महिला नेतृत्व तैयार करने में जुट गए हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की ये टीम उसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

शिक्षित मोर्चा से क्या बदलेगा?
बेहतर नीति निर्माण
संवेदनशील फैसले
टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
महिला और युवा मुद्दों पर फोकस
डिजिटल प्रचार मजबूत

बीजेपी को क्या फायदा?
मॉडर्न इमेज
महिला वोट बैंक मजबूत
युवा कनेक्ट
बेहतर गवर्नेंस
33% आरक्षण की तैयारी

नई टीम में आईटी और सोशल मीडिया में मजबूत पकड़ रखने वाली महिलाएं अब राजनीतिक प्रचार को भी नए स्तर पर ले जा सकती हैं. यानी अब सियासत सिर्फ मंच और रैलियों तक सीमित नहीं बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी लड़ी जाएगी. हालांकि हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी, ओवर-क्वालिफिकेशन vs ग्राउंड एक्सपीरियंस, एलिट इमेज का खतरा, आंतरिक प्रतिस्पर्धा.

राजनीति में डिग्री अहम है, लेकिन जमीनी समझ भी उतनी ही जरूरी है. ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षित चेहरों की ये टीम ग्राउंड पर कितना असर दिखा पाती है. आज की महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं. राजनीति में भी वे नेतृत्व देने में सक्षम हैं. शिक्षित महिलाओं के जुड़ने से संगठन को नई सोच और ऊर्जा मिलेगी. तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में अब “अंगूठा टेक” नहीं बल्कि “एजुकेटेड लीडरशिप” का दौर शुरू हो चुका है और आने वाले चुनावों में ये बदलाव कितना असर दिखाता है, यही सबसे बड़ा सवाल होगा.

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