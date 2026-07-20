/राजस्थान में चुनावी काउंटडाउन शुरू! जानिए कब जारी हो सकता है निकाय-पंचायत चुनाव का शेड्यूल

Rajasthan Politics News: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनावों को लेकर लंबे समय से बना इंतजार अब खत्म हो गया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए शपथपत्र को स्वीकार कर लिया है. इसके साथ ही प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 नवंबर तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं. तय कार्यक्रम के अनुसार पहले निकाय चुनाव कराए जाएंगे और उसके बाद पंचायत चुनाव होंगे.

17 अगस्त को निकाय, 23 सितंबर को पंचायत चुनाव की घोषणा

राज्य सरकार की ओर से दिए गए शपथपत्र के अनुसार 17 अगस्त को निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी. इसके बाद 23 सितंबर को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा. हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब चुनाव आयोग और प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज होने की उम्मीद है.

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद बढ़ी राजनीतिक हलचल

कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है. निकाय और पंचायत चुनावों की घोषणा का रास्ता साफ होते ही सभी राजनीतिक दल चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. आने वाले दिनों में चुनावी गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.

कांग्रेस ने सरकार पर लगाए आरोप

कांग्रेस ने दावा किया है कि वह शुरू से ही समय पर चुनाव कराने की मांग कर रही थी. पार्टी का आरोप है कि राज्य सरकार चुनाव कराने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन हाईकोर्ट के दबाव के बाद अब चुनाव कराने पड़ रहे हैं. कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश की जनता भी लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रही थी और अब जनता भाजपा को जवाब देगी.

इन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी कांग्रेस

कांग्रेस का कहना है कि वह चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा, पेपर लीक और स्थानीय मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगी. पार्टी का दावा है कि इन मुद्दों पर जनता का पूरा समर्थन मिलेगा और चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी.

संगठन की पहली बड़ी परीक्षा होंगे चुनाव

कांग्रेस ने कहा कि निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी पूरी ताकत के साथ उतरेगी. संगठन पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है और यह चुनाव नए संगठन की पहली बड़ी राजनीतिक परीक्षा भी होंगे. पार्टी का आरोप है कि समय पर चुनाव नहीं होने से निकायों और पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित हुए हैं. अब चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां और तेज होने की संभावना है.