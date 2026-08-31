Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /निकाय चुनाव में आज आखिरी दांव! राजस्थान के शहरों में उमड़ा प्रत्याशियों का सैलाब, बगावत से बढ़ी टेंशन

निकाय चुनाव में आज आखिरी दांव! राजस्थान के शहरों में उमड़ा प्रत्याशियों का सैलाब, बगावत से बढ़ी टेंशन

Rajasthan News: निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान के कई जिलों में नामांकन का आज आखिरी दिन है. धौलपुर, चूरू, बारां, जैसलमेर समेत कई शहरों में प्रत्याशियों और समर्थकों की भीड़ उमड़ी. कांग्रेस-भाजपा ने कई जगह सूची जारी की, तो बागियों ने भी मोर्चा खोला.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Aug 31, 2026, 03:33 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 03:33 PM IST
निकाय चुनाव में आज आखिरी दांव! राजस्थान के शहरों में उमड़ा प्रत्याशियों का सैलाब, बगावत से बढ़ी टेंशन
Image Credit: निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान के कई जिलों में नामांकन का आज आखिरी दिन.

Rajasthan Nikay Chunav Nomination: राजस्थान में 9 सितंबर से होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आज सोमवार का दिन बेहद अहम है. नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. बता दें कि नामांकन केंद्रों पर एंट्री करने के का आखिरी समय दोपहर 3 बजे तक है. उसके बाद कोई भी प्रत्याशी या फिर उनके समर्थक अंदर नहीं जा पाएंगे. हालांकि, केंद्र के अंदर पहले से मौजूद लोग अपना नामांकन भर सकेंगे. धौलपुर, चूरू, बारां, जैसलमेर समेत कई जिलों में सुबह से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही है. पार्टियों की ओर से टिकट वितरण के साथ ही बगावत और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. नामांकन केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

धौलपुर में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़
धौलपुर जिले की धौलपुर नगर परिषद, राजाखेड़ा, बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी और सैंपऊ नगर पालिका में 9 सितंबर को चुनाव होना है. सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन निर्वाचन अधिकारियों के सामने प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही. कांग्रेस, भाजपा और बसपा के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं. वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कई दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. दोनों प्रमुख दलों में बगावत के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

टोंक में भाजपा की सूची जारी
टोंक नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन का वार्ड बदलकर उन्हें वार्ड 36 से उम्मीदवार बनाया गया है. पहले उनका वार्ड 23 था. वहीं मंडल अध्यक्ष विष्णु चावला को वार्ड 45 से प्रत्याशी बनाया गया है. हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी पार्टी स्तर पर विचार चल रहा है. सूची प्रदेश कार्यालय से जारी की गई है. कुछ कार्यकर्ताओं के नाम सूची में नहीं आने के बाद उनके निर्दलीय मैदान में उतरने की भी बात सामने आई है.

चूरू में जुलूस और समर्थकों की भीड़
चूरू नगर परिषद में नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवार बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे. भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ नगर परिषद के बाहर जमा रही. भाजपा प्रत्याशी पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सहारण के साथ जुलूस के रूप में पहुंचे. उम्मीदवार पार्टी के झंडे, तख्तियां और डीजे के साथ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए. पुलिस ने व्यवस्था संभालते हुए प्रत्याशी और प्रस्तावकों को ही अंदर जाने दिया.

बारां में 6 निकायों के लिए आखिरी मौका
बारां जिले में बारां समेत छबड़ा, अटरू, अंता, मांगरोल और सीसवाली के लिए सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है. प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक फॉर्म जमा कर सकेंगे. बारां नगर परिषद के 60 वार्डों के लिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी बालमुकुंद असावा के अनुसार प्रक्रिया के लिए तीन अलग-अलग काउंटर लगाए गए हैं.

हनुमानगढ़ में कांग्रेस ने जारी की पूरी सूची
हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को सभी 60 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. पार्टी ने प्रत्याशियों को अधिकृत सिंबल भी सौंप दिए. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पर्यवेक्षक दिनेश कुमार सिंबल लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे. प्रत्याशियों के जरूरी दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम रवि कुमार को सौंपे गए. सूची आने के बाद चुनावी मुकाबले की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है.

जैसलमेर में भी आखिरी दिन सबसे ज्यादा हलचल
जैसलमेर नगर परिषद के 45 वार्डों के लिए सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है. सुबह से ही एसडीएम कार्यालय के बाहर दावेदारों और समर्थकों की भीड़ जुटी. भाजपा और कांग्रेस की अधिकृत सूची को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है. अब तक 414 दावेदार फॉर्म ले चुके हैं, जबकि 312 प्रत्याशियों ने नामांकन की रसीद कटवाई है. नामांकन के बाद 1 सितंबर को जांच और 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी. 4 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. जैसलमेर नगर परिषद में 9 सितंबर और पोकरण नगर पालिका में 11 सितंबर को मतदान होगा. कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश सीमित किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan Nikay Chunav: BJP की 145 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, 8 मुस्लिम चेहरों को मौका

बारां नगर परिषद का 106 साल का इतिहास, एक बार फिर महिला के हाथ होगी शहर की सरकार, अनारक्षित हुई सभापति की कुर्सी

कोटा निकाय चुनाव में बगावत और खींचतान का डर, बीजेपी-कांग्रेस ने रोकी आधिकारिक लिस्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Rajasthan Nikay Chunav
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
निकाय चुनाव में आज आखिरी दांव! राजस्थान के शहरों में उमड़ा प्रत्याशियों का सैलाब, बगावत से बढ़ी टेंशन
2
3
4
5