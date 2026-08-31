/निकाय चुनाव में आज आखिरी दांव! राजस्थान के शहरों में उमड़ा प्रत्याशियों का सैलाब, बगावत से बढ़ी टेंशन

Rajasthan Nikay Chunav Nomination: राजस्थान में 9 सितंबर से होने वाले निकाय चुनाव को लेकर आज सोमवार का दिन बेहद अहम है. नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. बता दें कि नामांकन केंद्रों पर एंट्री करने के का आखिरी समय दोपहर 3 बजे तक है. उसके बाद कोई भी प्रत्याशी या फिर उनके समर्थक अंदर नहीं जा पाएंगे. हालांकि, केंद्र के अंदर पहले से मौजूद लोग अपना नामांकन भर सकेंगे. धौलपुर, चूरू, बारां, जैसलमेर समेत कई जिलों में सुबह से ही प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की भीड़ देखने को मिल रही है. पार्टियों की ओर से टिकट वितरण के साथ ही बगावत और निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनावी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है. नामांकन केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

धौलपुर में नामांकन के लिए उमड़ी भीड़

धौलपुर जिले की धौलपुर नगर परिषद, राजाखेड़ा, बाड़ी, सरमथुरा, बसेड़ी और सैंपऊ नगर पालिका में 9 सितंबर को चुनाव होना है. सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन निर्वाचन अधिकारियों के सामने प्रत्याशियों की भीड़ लगी रही. कांग्रेस, भाजपा और बसपा के प्रत्याशी नामांकन दाखिल कर रहे हैं. वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कई दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. दोनों प्रमुख दलों में बगावत के स्वर भी सुनाई दे रहे हैं.

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टोंक में भाजपा की सूची जारी

टोंक नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है. पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन का वार्ड बदलकर उन्हें वार्ड 36 से उम्मीदवार बनाया गया है. पहले उनका वार्ड 23 था. वहीं मंडल अध्यक्ष विष्णु चावला को वार्ड 45 से प्रत्याशी बनाया गया है. हालांकि कुछ सीटों पर अभी भी पार्टी स्तर पर विचार चल रहा है. सूची प्रदेश कार्यालय से जारी की गई है. कुछ कार्यकर्ताओं के नाम सूची में नहीं आने के बाद उनके निर्दलीय मैदान में उतरने की भी बात सामने आई है.

चूरू में जुलूस और समर्थकों की भीड़

चूरू नगर परिषद में नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवार बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ पहुंचे. भाजपा, कांग्रेस, आरएलपी और निर्दलीय प्रत्याशियों के समर्थकों की भीड़ नगर परिषद के बाहर जमा रही. भाजपा प्रत्याशी पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सहारण के साथ जुलूस के रूप में पहुंचे. उम्मीदवार पार्टी के झंडे, तख्तियां और डीजे के साथ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए. पुलिस ने व्यवस्था संभालते हुए प्रत्याशी और प्रस्तावकों को ही अंदर जाने दिया.

बारां में 6 निकायों के लिए आखिरी मौका

बारां जिले में बारां समेत छबड़ा, अटरू, अंता, मांगरोल और सीसवाली के लिए सोमवार को नामांकन का अंतिम दिन है. प्रत्याशी दोपहर 3 बजे तक फॉर्म जमा कर सकेंगे. बारां नगर परिषद के 60 वार्डों के लिए भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी बालमुकुंद असावा के अनुसार प्रक्रिया के लिए तीन अलग-अलग काउंटर लगाए गए हैं.

हनुमानगढ़ में कांग्रेस ने जारी की पूरी सूची

हनुमानगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को सभी 60 वार्डों के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी. पार्टी ने प्रत्याशियों को अधिकृत सिंबल भी सौंप दिए. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पर्यवेक्षक दिनेश कुमार सिंबल लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे. प्रत्याशियों के जरूरी दस्तावेज रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम रवि कुमार को सौंपे गए. सूची आने के बाद चुनावी मुकाबले की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है.

जैसलमेर में भी आखिरी दिन सबसे ज्यादा हलचल

जैसलमेर नगर परिषद के 45 वार्डों के लिए सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है. सुबह से ही एसडीएम कार्यालय के बाहर दावेदारों और समर्थकों की भीड़ जुटी. भाजपा और कांग्रेस की अधिकृत सूची को लेकर अब भी सस्पेंस बना हुआ है. अब तक 414 दावेदार फॉर्म ले चुके हैं, जबकि 312 प्रत्याशियों ने नामांकन की रसीद कटवाई है. नामांकन के बाद 1 सितंबर को जांच और 3 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी होगी. 4 सितंबर को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे. जैसलमेर नगर परिषद में 9 सितंबर और पोकरण नगर पालिका में 11 सितंबर को मतदान होगा. कानून व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रवेश सीमित किया गया है.