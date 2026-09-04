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BJP का CM कार्ड vs कांग्रेस का आचार संहिता वार! राजस्थान निकाय चुनाव में बढ़ी सियासी हलचल

Rajasthan News: राजस्थान निकाय चुनाव में प्रचार तेज हो गया है. सांगानेर में भाजपा सीएम भजनलाल शर्मा के नाम और विकास कार्यों पर वोट मांग रही है. अजमेर में कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत की, जबकि श्रीविजयनगर और केकड़ी में मुकाबला रोचक है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published:Sep 04, 2026, 07:41 PM IST | Updated:Sep 04, 2026, 07:41 PM IST
BJP का CM कार्ड vs कांग्रेस का आचार संहिता वार! राजस्थान निकाय चुनाव में बढ़ी सियासी हलचल
Image Credit: राजस्थान निकाय चुनाव में प्रचार तेज हो गया है.

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान निकाय चुनाव में अब प्रचार धीरे-धीरे जोर पकड़ने लगा है. उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं. सांगानेर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम और उनके कार्य बड़ा सहारा बनते नजर आ रहे हैं. वहीं अजमेर, श्रीगंगानगर और केकड़ी में भी भाजपा-कांग्रेस ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है. कहीं विकास के काम मुद्दा बने हैं तो कहीं स्थानीय मुद्दों को लेकर मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है.

सांगानेर में भाजपा को सीएम भजनलाल शर्मा के नाम का सहारा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के करीबी और पूर्व पार्षद मुकेश शर्मा वार्ड 49 से चुनाव मैदान में हैं. सांगानेर के इस इलाके में सीएम भजनलाल शर्मा की ओर से करोड़ों रुपये के विकास कार्य करवाए जाने का दावा किया जा रहा है. इसी वजह से मुकेश शर्मा और उनके समर्थक प्रचार के दौरान बार-बार मुख्यमंत्री के नाम और काम का जिक्र कर रहे हैं. उनके चुनाव कार्यालय में समर्थकों की भीड़ दिखाई दे रही है और हर घर तक पहुंचने की तैयारी चल रही है. मतदाताओं को मुख्यमंत्री की ओर से करवाए गए विकास कार्यों की जानकारी देकर वोट मांगने की कोशिश की जा रही है. मुकेश शर्मा को उम्मीद है कि सीएम भजनलाल शर्मा की छवि और विकास कार्य उनके चुनाव में मददगार साबित होंगे.

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मानसरोवर में अपार्टमेंट और कॉलोनियों के वोट अहम
मानसरोवर का यह इलाका पिछले करीब तीन दशक में गांव से तेजी से शहर में बदला है. यहां बड़ी संख्या में नौकरीपेशा लोग रहते हैं और अपार्टमेंट व नई कॉलोनियों में रहने वाले मतदाता चुनाव का रुख तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं. इस चुनाव में वही उम्मीदवार मजबूत स्थिति में रहेगा, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने में सफल होगा. स्थानीय प्रत्याशी होने का फायदा मुकेश शर्मा को मिल सकता है. अब तक यहां मतदान प्रतिशत 60 फीसदी से ज्यादा नहीं रहा है, ऐसे में इस बार पिछले रिकॉर्ड को पार करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती होगी. मुकेश शर्मा की मुख्यमंत्री से नजदीकी के चलते उनके साथ अभी से समर्थकों की भीड़ दिखाई दे रही है. कहीं कार्यकर्ता नाचते-गाते नजर आ रहे हैं तो कहीं मतदाताओं के सामने हाथ जोड़कर और पैर छूकर वोट का आशीर्वाद मांगा जा रहा है. भाजपा के नाम और मुख्यमंत्री के काम को आधार बनाकर लोगों से समर्थन मांगा जा रहा है.

ट्रिपल इंजन सरकार के नाम पर मांगा जा रहा वोट
सांगानेर में भाजपा उम्मीदवार इस बार डबल इंजन की जगह ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का नारा दे रहे हैं. उनका कहना है कि अगर केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर भाजपा की सरकार रहेगी तो विकास के काम तेजी से होंगे. उम्मीदवार इलाके में विकास कराने का भरोसा दे रहे हैं और लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं. मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले कार्यकर्ताओं के चुनाव मैदान में होने से लोगों के बीच भी चुनाव को लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है. जैसे-जैसे प्रचार आगे बढ़ेगा, सांगानेर में मुकाबले की तस्वीर और साफ होगी. फिलहाल इलाके में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रचार में सबसे ज्यादा सुनाई दे रहा है. अगर विकास का मुद्दा मतदाताओं के बीच जोर पकड़ता है तो भाजपा उम्मीदवारों को इसका फायदा मिल सकता है.

अजमेर में कांग्रेस ने भाजपा के खिलाफ की शिकायत
अजमेर में कांग्रेस ने भाजपा पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है. आरटीसी के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉ. राजकुमार जयपाल समेत कांग्रेस नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत दर्ज कराई. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा की ओर से चुनाव के दौरान आचार संहिता का पालन नहीं किया जा रहा है. इसके साथ ही उन्होंने कृष्णगंज थाना प्रभारी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खुलेआम दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया. कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस मामले की शिकायत केंद्रीय चुनाव आयोग से भी की गई है.

श्रीविजयनगर में 90 उम्मीदवारों को मिले चुनाव चिह्न
श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर में नगर पालिका चुनाव 2026 के तहत 25 वार्डों के 90 उम्मीदवारों को शुक्रवार को चुनाव चिह्न आवंटित किए गए. निर्वाचन अधिकारी RAS साक्षी पुरी की मौजूदगी में उम्मीदवारों को चिह्न दिए गए. चुनाव चिह्न मिलने के बाद अब कस्बे में चुनावी मुकाबले की तस्वीर साफ हो गई है. कई वार्डों में भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है, जबकि कुछ वार्डों में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल रहा है. कांग्रेस ने वार्ड 11 और 13 में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है. चिह्न मिलने के बाद उम्मीदवारों ने अपने चुनाव कार्यालय खोलकर घर-घर जाकर प्रचार शुरू कर दिया है. कस्बे में चुनाव को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है. पिछले 25 साल से यहां भाजपा का बोर्ड है, इसलिए इस बार का मुकाबला खास माना जा रहा है. पहले चरण में 9 सितंबर को मतदान होगा.

केकड़ी में जिले के मुद्दे पर कांग्रेस, विकास और बस डिपो पर भाजपा का जोर
केकड़ी में कांग्रेस स्थानीय स्तर पर जिले के मुद्दे को चुनाव प्रचार का मुख्य आधार बना रही है. वहीं भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार के विकास कार्यों के साथ बस डिपो के मुद्दे को लेकर वोट मांग रही है. दूसरी ओर बार एसोसिएशन ने भी चुनाव को लेकर अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि जो उम्मीदवार केकड़ी को जिला बनाए रखने या जिले से जुड़े मुद्दों की बात करेगा, जनता का समर्थन उसी को मिलेगा. ऐसे में स्थानीय मुद्दे इस चुनाव में दोनों प्रमुख दलों के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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