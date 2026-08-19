/309 निकाय, 10,245 वार्ड और 1.44 करोड़ वोटर... राजस्थान में शुरू हुआ शहरों की सत्ता का महासंग्राम

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज गया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में दो चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया है. इसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया की पहले चरण में 9 सितंबर को 5,550 और दूसरे चरण में 11 सितंबर को 4,695 वार्डों के लिए मतदान होगा. मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 14 सितंबर को होगी. चुनाव कार्यक्रम के अनुसार 27 से 31 अगस्त तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे, लेकिन अवकाश के कारण उम्मीदवारों को नामांकन के लिए केवल 27, 29 और 31 अगस्त का समय मिलेगा. 28 अगस्त को रक्षाबंधन और 30 अगस्त को रविवार होने के कारण नामांकन नहीं होंगे. 21 सितंबर को सुबह सभापति के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान होगा. मतदान समाप्त होते ही मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. उपाध्यक्ष पद के लिए 22 सितंबर को चुनाव होगा. इसी दिन सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन, 11.30 बजे नामांकन पत्रों की जांच और दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी होगी. दोपहर 2.30 से शाम 5 बजे तक मतदान कराया जाएगा.

309 निकायों में कुल मतदाताओं की संख्या

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निकाय चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या- 1 करोड 44 लाख 03 हजार 853 मतदाता.

पुरूष मतदाताओं की संख्या-73 लाख 98 हजार 415 वोटर.

महिला मतदाताओं की संख्या-70 लाख,04 हजार 927 वोटर.

थर्ड जेंडर-511 मतदाता.

आयु वर्ग मतदाताओं की संख्या प्रतिशत 18 से 25 आयु 21,30,043 14.7 फीसदी 26 से 35 आयु 36,60,211 25.4 फीसदी 36 से 50 आयु 41,70,693 29 फीसदी 51 से 59 आयु 20,02,199 13.9 फीसदी 48 वर्ष और अधिक तक आयु 24,40,707 17 फीसदी कुल मतदाताओं की संख्या 1,44,03,853 100 फीसदी

नगरीय निकाय चुनाव कार्यक्रम का शेड्यूल

309 निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव.

दो चरणों में होगा मतदान.

9 और 11 सितंबर को डाले जाएंगे वोट.

9 सितंबर को 5,550 वार्डों में मतदान.

11 सितंबर को 4,695 वार्डों में मतदान.

सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग.

14 सितंबर को होगी मतगणना.

पार्षद प्रत्याशियों के लिए नामांकन का शेड्यूल

27 से 31 अगस्त तक नामांकन.

उम्मीदवारों को मिलेंगे सिर्फ 3 दिन.

27, 29 और 31 अगस्त को ही नामांकन.

28 अगस्त रक्षाबंधन, 30 अगस्त रविवार का अवकाश.

1 सितंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच.

3 सितंबर दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय.

4 सितंबर को चुनाव चिन्हों का होगा आवंटन.

शहरी सरकार के मुखिया का चुनाव का शेड्यूल

पार्षद चुनेंगे मेयर, सभापति और अध्यक्ष

15-16 सितंबर को नामांकन.

17 सितंबर को स्क्रूटनी.

18 सितंबर तक नाम वापसी.

21 सितंबर को निकाय प्रमुखों का चुनाव.

सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक मतदान.

मतदान के तुरंत बाद मतगणना.

शहरी सरकार के उपाध्यक्ष चुनाव का शेड्यूल

22 सितंबर को उपाध्यक्ष का चुनाव

सुबह 10 से 11 बजे तक नामांकन

11:30 बजे नामांकन पत्रों की जांच

दोपहर 2 बजे तक नाम वापसी

दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक मतदान

4 नगर निगमों में पहले और 6 नगर निगमों मे दूसरे चरण में मतदान

नगर निगम-पहला चरण-भरतपुर, अलवर, पाली, भीलवाडा में मतदान.

नगर निगम-दूसरा चरण-उदयपुर, जोधपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, बीकानेर में मतदान.

चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने बताया की चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे. अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा में भारत निर्वाचन आयोग की एम-3ए मशीनों का इस्तेमाल होगा. शेष 36 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान और मध्यप्रदेश की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट, मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल की मशीनें उपयोग में ली जाएंगी. एक नगरपालिका में एक ही मॉडल की ईवीएम इस्तेमाल होगी. आयोग ने जिलों को मशीनों का आवंटन कर दिया है. जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है. इससे ईवीएम के स्थानांतरण की ऑनलाइन निगरानी होगी. मतदान के लिए ईवीएम आवंटन में रैंडमाइजेशन भी इसी सॉफ्टवेयर के जरिए किया जाएगा.

1 लाख 15 हजार 255 कार्मिक लगाए जाएंगे

चुनाव प्रक्रिया में मतदान, मतगणना और अन्य कार्यों के लिए करीब 1 लाख 15 हजार 255 कार्मिक लगाए जाएंगे. मतदान एवं मतगणना दलों के गठन के लिए रैंडमाइजेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा. मतदान दलों को दो स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कानून-व्यवस्था की कार्ययोजना तैयार की गई है. दोनों चरणों के चुनाव में करीब 98,790 पुलिसकर्मियों की तैनाती प्रस्तावित है. नगर निगम पार्षद के लिए चुनाव खर्च की सीमा 3.50 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद के लिए 2.50 लाख रुपए और नगरपालिका सदस्य के लिए 1.50 लाख रुपए निर्धारित है. आचार संहिता लागू होने के बाद नई योजनाओं, नए विकास कार्यों और नए कार्यादेशों पर रोक रहेगी. वहीं आचार संहिता लागू होने से पहले जारी कार्यादेश वाले या पहले से चल रहे विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे. चुनाव के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता को देखते हुए संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र से स्थानांतरण और संबंधित क्षेत्र में पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.

21 सितंबर को पता चलेगा सत्ता किसके हाथ लगेगी

बहरहाल, कुल मिलाकर इस बार निकाय चुनाव का सियासी गणित सिर्फ 309 निकायों और 10 हजार 245 वार्डों का नहीं है. करीब 1.44 करोड़ मतदाताओं में मौजूद 70 लाख महिला और करीब 58 लाख युवा वोटर चुनावी नतीजों की दिशा तय करने की ताकत रखते हैं. जनता 9 और 11 सितंबर को पार्षद चुनेगी, लेकिन 21 सितंबर को इन्हीं पार्षदों के वोट से शहरों की सत्ता का ताज किसके सिर सजेगा इस पर पूरे प्रदेश की सियासी निगाहें रहेंगी.

भाजपा ने राजस्थान निकाय चुनाव के लिए हरिश द्विवेदी को बनाया प्रभारी

बीजेपी ने राजस्थान में होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों की जिम्मेदारी पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को दी है. पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, नितिन नवीन ने द्विवेदी को आगामी महीनों में होने वाले निकाय चुनावों का प्रभारी नियुक्त किया है. फिलहाल हरीश द्विवेदी असम में बीजेपी के संगठनात्मक मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पार्टी ने चुनावी तैयारियों के लिए दो नेताओं को सह-चुनाव प्रभारी भी बनाया है. महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले और दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई है. दोनों नेता राजस्थान में पार्टी की चुनावी रणनीति को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे.