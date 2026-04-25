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राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से हिलेगी राजस्थान BJP की नींव! मिशन रिपीट पर बनेगा बड़ा मास्टर प्लान

Rajasthan News: बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को पहली बार राजस्थान दौरे पर आएंगे. टोंक में बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद व नए कार्यालयों का उद्घाटन, जयपुर में बड़ी बैठक होगी. 2028 चुनाव और सत्ता रिपीट की रणनीति पर मंथन होगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 25, 2026, 05:35 PM|Updated: Apr 25, 2026, 05:35 PM
राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से हिलेगी राजस्थान BJP की नींव! मिशन रिपीट पर बनेगा बड़ा मास्टर प्लान
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Nitin Nabin Rajasthan Visit: राजस्थान की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज होने जा रही है, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन 27 अप्रैल को राज्य के दौरे पर आ रहे हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनका यह पहला राजस्थान दौरा है, इसलिए इसके राजनीतिक मायने काफी अहम माने जा रहे हैं. इस दौरे को सिर्फ संगठनात्मक मजबूती कार्यक्रम नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव और सत्ता रिपीट मिशन की रणनीतिक शुरुआत माना जा रहा है. राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश संगठन की बूथ से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक नब्ज टटोलने का काम भी करेंगे.

राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं. पार्टी के भीतर और सियासी गलियारों में राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस दौरे की खास चर्चा है. राजस्थान में हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन का ट्रेंड रहा है, लेकिन बीजेपी इस बार इस परंपरा को तोड़ने के मिशन में जुटी है. ऐसे में यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. दौरे की शुरुआत टोंक से होगी, जहां पार्टी के सात नए जिला कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा. यहां नितिन नवीन बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से सभा में संवाद करेंगे. बीजेपी मानती है कि बूथ ही चुनावी जीत की असली नींव है, इसलिए जमीनी फीडबैक पर खास जोर रहेगा. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के पहली बार आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है. कार्यकर्ता अलग-अलग अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से स्वागत करना चाहते हैं. इसी प्रकार 5 से 6 हजार बहनें उनका अभिवादन करेगीं.

इसके बाद जयपुर में प्रदेश पदाधिकारियों और मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक होगी. इस बैठक में संगठन की मजबूती, सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और पंचायत-निकाय चुनावों की तैयारी पर चर्चा होगी. वहीं जयपुर प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की अहम बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे. बैठक में सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल पर भी मंथन होगा.

राजनीतिक जानकारों की मानें तो यह दौरा केवल समीक्षा बैठक नहीं, बल्कि 2028 के विधानसभा चुनाव का रोडमैप तैयार करने की शुरुआत है. बीजेपी राजस्थान में सत्ता रिपीट का इतिहास रचना चाहती है, और नितिन नवीन का यह दौरा उसी मिशन की पहली बड़ी कड़ी माना जा रहा है.

मदन राठौड़ का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो पदाधिकारियों और नेताओं से चर्चा करेंगे हम चाहते हैं कि हमने जो अभी योजनाएं बनाई है वो योजनाएं भी पूरी हो जाए तो हमारे सरकार में लगातार रहना भी जरूरी है. सरकार बदलते योजनाएं धराशाई हो जाती है या नई सरकार योजनाएं ठंडे बस्ती में डाल देती हैं . हम चाहते हैं कि 2000-47 तक विकसित भारत बने राजस्थान भी संपूर्ण विकसित हो जाए हमारा सत्ता में रहना जरूरी है लगातार ऐसी योजनाएं बनाएंगे ऐसा काम करेंगे कार्यकर्ता भी यही चाहेंगे 5 साल बदनाम 2 साल नहीं बल्कि लगातार काम करना है . हम लगातार आते रहे इसके लिए प्लानिंग करते हैं.

यानि साफ है कि राजस्थान बीजेपी अब आने वाले चुनावी मुकाबलों को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में आ चुकी है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा संगठन से लेकर सरकार तक नई ऊर्जा भरने वाला माना जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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