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जयपुर में होगा शक्ति प्रदर्शन! राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में BJP की मेगा तैयारी

Rajasthan News: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 27 अप्रैल दौरे को लेकर जयपुर में जोरदार तैयारियां शुरू. एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक 11 जगह भव्य स्वागत की योजना, हर विधानसभा में संयोजक नियुक्त, पार्टी इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देख रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Apr 24, 2026, 08:51 PM|Updated: Apr 24, 2026, 08:51 PM
जयपुर में होगा शक्ति प्रदर्शन! राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में BJP की मेगा तैयारी
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Nitin Nabin Rajasthan Visit: प्रदेश बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत को लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई हैं. जयपुर शहर बीजेपी ने विधानसभा वार संयोजक और सह-संयोजकों की नियुक्ति कर दी है. वहीं पार्टी के नेता अलग अलग जगहों पर मीटिंग लेकर कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्वागत के लिए पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं.

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 27 अप्रैल को राजस्थान दौरे पर आ रहे हैं. टोंक के बाद जयपुर आने पर नितिन नवीन का भव्य और जोरदार स्वागत किया जाएगा. स्वागत की तैयारियों के लिए प्रदेश बीजेपी के नेता पूरी तरह जुट गए हैं. जयपुर एयरपोर्ट से पार्टी प्रदेश कार्यालय तक 11 अलग-अलग जगहों पर विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पार्टी नेताओं को कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटाने और स्वागत को भव्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई है. संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में स्वागत की अलग रणनीति बनाई जा रही है.

जयपुर शहर के सभी दस विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही मोर्चों को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत की जिम्मेदारी दी गई है. स्वागत तैयारियों को मुक्कमल अंजाम तक पहुंचाने के लिए जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गाेयल ने विधानसभावार संयोजक और सह संयोजक तय किए हैं. इनमें सांगानेर, सिविल लाइंस, मालवीय नगर, हवामहल, किशनपोल, बगरू, झोटवाड़ा और आदर्श नगर में तीन-तीन संयोजक लगाए गए हैं, जबकि विद्याधर नगर में चार और आमेर में दो संयोजकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इनको लगाया संयोजक
शहर बीजेपी पदाधिकारियों को संयोजक और सहसंयोजक लगाया गया है. प्रमुख पदाधिकारियों को संयोजक लगाया गया है.

इनमें सांगानेर में निर्मल शर्मा, कुनाल चौधरी और प्रिया ज्ञानानी को,
विद्याधर नगर में भवनी शर्मा, रश्मि शर्मा, नीलू जांगिड़, अजय चौहान को,
सिविल लाइंस में राकेश गुर्जर, श्याम सुंदर अग्रवाल, पूनम शर्मा को,
मालवीय नगर में ब्रह्मकुमार सैनी, अंजना सैन और राजेश शर्मा,
हवामहल में सुरेश गुर्जर, हिरेन मिश्रा और राजकुमारी ब्रह्मभट्ट,
किशनपोल में अजय यादव, विजय शर्मा और बीना मेठी को,
बगरू में जीराम मीणा, अरूण शर्मा और ममता टिक्कीवाल को,
आमेर में आनंद यादव और वर्तिका सैन को ,
झोटवाड़ा में शक्ति सिंह मानपुरा पियुष किराडू और अर्चना शर्मा को,
आदर्श नगर में मनीष शर्मा, आशीष मेहता और अल्का खंडेलवाल को संयोजक लगाया गया है.

जानकार सूत्रों के अनुसार बीजेपी इसे संगठनात्मक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को आगामी चुनावी तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. जयपुर शहर इकाई ने साफ संकेत दिए हैं कि इस दौरे को बड़ा राजनीतिक संदेश बनाने की तैयारी है. बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन प्रदेश नेताओं और बीजेपी शहर के इस स्वागत अभिनंदन से कितना अभिभूत हो पाते हैं यह देखने वाली बात होगी.

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SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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