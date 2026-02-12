Zee Rajasthan
क्या राजस्थान बजट 2026 में लोगों के कई वादे रह गए अधूरे? जानें जयपुर मेट्रो विस्तार से लेकर रोजगार तक विपक्ष के विचार

Rajasthan News: राजस्थान बजट 2026 पेश होने के बाद सियासी बहस तेज. घोषणाएं भले आकर्षक लगें, लेकिन शिक्षा, रोजगार, जयपुर मेट्रो और सामाजिक सुरक्षा जैसी कई अहम बातें गायब, जमीन पर ठोस योजना नदारद.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By SAGAR CHAUDHARY
Published: Feb 12, 2026, 04:24 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 04:24 PM IST

Rajasthan Budget 2026: राजस्थान का बजट पेश होने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. विपक्ष और बजट विशेषज्ञों का कहना है कि पहली नजर में यह बजट आकर्षक और उम्मीदों से भरा हुआ लगता है, लेकिन गहराई में देखने पर कई सवाल उठते हैं. हर साल की तरह इस बार भी घोषणाओं की लंबी सूची तो है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं दिख रहा.

कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का नाम ही नहीं लिया गया, जबकि कुछ क्षेत्रों का जिक्र तो है, लेकिन ठोस रणनीति और समयबद्ध कार्ययोजना की कमी साफ नजर आती है. ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह बजट सचमुच विकास की दिशा तय करेगा या केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा.

महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर चर्चा की कमी
कांग्रेस के विधायक रफीक खान ने कहा कि जयपुर से मुख्यमंत्री और दो उपमुख्यमंत्री हैं, लेकिन किसी का फोकस जयपुर पर दिखाई नहीं देता. बजट में केवल कागजी प्रावधान किए गए हैं. जयपुर मेट्रो का नाम तक नहीं लिया गया. नरेगा लोन और रोजगार के मुद्दे पर कोई ठोस घोषणा नहीं हुई.

इसी के साथ ही पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पेश बजट से प्रदेशवासियों में निराशा है. हर साल एक लाख नई भर्तियों की घोषणा के बावजूद नई भर्तियों का कोई जिक्र नहीं है. नए महाविद्यालय और चिकित्सालय नहीं खोले गए.

शिक्षा और भ्रष्टाचार पर टिप्पणी
अर्थशास्त्री प्रो. एन. डी. माथुर का कहना है कि शिक्षा क्षेत्र में अधिकांश घोषणाएं केवल तकनीक और उपकरणों तक सीमित हैं. शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम की गुणवत्ता सुधार और बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए कोई ठोस योजना नजर नहीं आती. प्रदेश में लगातार बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जवाबदेही और नियंत्रण के स्पष्ट मापदंड का अभाव भी परेशान करता है.

खेल और युवा
बजट को लेकर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सीएसओ, वीरेंद्र पूनिया ने बोला कि खेल क्षेत्र में बजट घोषणा तो सराहनीय है, लेकिन पूरे बजट में स्थाई कोचों की नियुक्ति का जिक्र नहीं होना निराशाजनक है. बिना स्थाई कोचों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना मुश्किल है.

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार का विजन केवल आंकड़ों तक सीमित दिखता है. स्थाई रोजगार, किसानों की कर्जमाफी और पेट्रोल-डीजल पर वैट घटाने जैसे मुद्दों पर कोई ठोस घोषणा नहीं की गई.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि व्यापक जनहित में कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई. प्रदेश के 90 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों में निराशा है क्योंकि पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की गई. रिफाइनरी और ईआरसीपी का उल्लेख न होना भी निराशाजनक है.

बजट की असफलता के आंकड़े
नेता विपक्ष टिकाराम जूली का दावा है कि पिछले दो बजटों की 2,718 घोषणाओं में से केवल 900 पूरी हुई हैं, जबकि 284 परियोजनाओं पर काम शुरू भी नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि सरकार 2026 की जमीनी हकीकत से दूर है और जवाबदेही से बचने के लिए 2047 के सपने दिखा रही है.

