Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा में स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तीखी बहस हुई. विपक्ष ने नियम न बनने पर सवाल उठाया, हंगामे के बीच वॉकआउट किया, जबकि सरकार ने ‘मां योजना’ और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का बचाव किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Vishnu Sharma
Published: Feb 12, 2026, 07:17 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 07:17 PM IST

विधानसभा में राइट टू हेल्थ पर तकरार, तीखी नोंकझोंक और शोरगुल के बीच विपक्ष का वॉकआउट

Rajasthan Politics News: स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम 2022 (राइट टू हेल्थ) को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर तकरार हुईं . विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, शोरगुल और जोरदार हंगामा देखने को मिला. इतना ही नहीं सवाल के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से वॉकआउट भी किया. सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सवाल उठाया. जवाब में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने पलटवार किया.

विधानसभा में प्रश्न कल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा ने अप्रैल 2023 में अधिसूचित किए गए राइट टू हेल्थ एक्ट के प्रावधानों के लिए नियम नहीं बनाए जाने पर सरकार से जवाब मांगा. उन्होंने पूछा कि नियम क्यों नहीं बनाए गए, अब तक प्राप्त सुझावों पर क्या निर्णय लिया गया ? इस संबंध में हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है ? साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा नियम बनाने को लेकर दिए गए नोटिस और सरकार के जवाब की प्रति भी मांगी ?

इस पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि एक्ट को जिस तरीके से लाया गया, वह अलोकतांत्रिक था और उस समय चुनाव नजदीक थे. उन्होंने कहा कि इस कानून के कारण प्रदेश में हड़ताल हुई और चिकित्सा व्यवस्था ठप हो गई. मंत्री ने कहा कि राज्य में ‘मां योजना’ के तहत 5 करोड़ लोगों को 25 लाख रुपये तक का इलाज कवर और 2179 पैकेज की सुविधा मिल रही है, ऐसे में अलग से इस एक्ट की आवश्यकता नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि बजट के पैरा 86 में लावारिस एवं मानसिक विमंदित व्यक्तियों के निशुल्क उपचार का प्रावधान किया गया है.

स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अधक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायकों ने आपत्ति दर्ज कराई. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने डोटासरा को लेकर कहा कि इनका सवाल नहीं है और नहीं यह नेता प्रतिपक्ष है. इन्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य खड़े हो गए और जोर-जोर से बोलने लगे. इससे सदन में शोरगुल और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई. विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था देते हुए कहा कि केवल नेता प्रतिपक्ष को बोलने की अनुमति है. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी व्यवधान रोकने की बात कही. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सीधा सवाल किया कि सरकार राइट टू हेल्थ लागू करना चाहती है या नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि नियम नहीं बनाकर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

इस पर कांग्रेस के विधायक अपनी सीटों से खड़े हो गए और जवाब देने की मांग करने लगे. कांग्रेस सदस्य आगे वेल में आकर नारेबाजी करने लगे. हंगामे के बीच अध्यक्ष देवनानी ने चेतावनी दी कि व्यवस्था नहीं होने पर सदन स्थगित करना पड़ेगा. ऐसे में कांग्रेस विधायकों ने वॉकआउट कर दिया. हालांकि कुछ समय बाद कांग्रेस के सदस्य वापस सदन में आ गए.

उधर, पूर्वमुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X के जरिये चिकित्सा मंत्री के बयान को मेडिकल खर्च से परेशान गरीब और मध्यम वर्ग के जख्मों पर नमक के समान बताया. सरकार पर बहाने बाजी का आरोप लगाया.

उधर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा में आज यह मामला उठा था. स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य सुरक्षा से लेकर मां योजना सहित अन्य स्वास्थ्य योजनाओं का पूरा विवरण दिया. प्रतिपक्ष के नेताओं को लगा कि इस सरकार ने कई योजनाओं से बखूबी लोगों के स्वास्थ्य को पूरा कया. तू जाते-जाते वह राइट टू हेल्प एक्ट लेकर आए लेकिन उन्होंने नियम नहीं बनाए. उन्होंने वॉक आउट दुर्भाग्यपूर्ण किया है. सरकार के स्वास्थ्य के क्षेत्र में किए गए कार्यों को नहीं सुना पड़े इसलिए वॉक आउट किया है.

